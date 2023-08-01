В Тунисе всего за одну ночь появилось таинственное озеро

В начале июля 2014 года в Тунисе рядом с дорогой, ведущей к городу Гафса, неожиданно появилось озеро глубиной 20 метров. Местный житель Мехди Билель возвращался наутро домой после бурной свадьбы своих знакомых. И неожиданно набрел на большое озеро, поблескивающее под палящим солнцем, прямо посреди выжженной пустыни.
Мехди точно помнил это место и знал, что никакого озера еще вчера тут не было. Он стал сетовать, что сильно перебрал накануне, и это галлюцинации. Плюс час прогулки по жаре.
Но Мехди ничего не померещилось. Это подтвердили местные пастухи, которые тоже подошли поглядеть на озеро.
Озеро на самом деле материализовалось из ниоткуда.
Люди радостно бросились в него купаться и пить воду, которая выглядела идеально чистой. Однако это было весьма опрометчиво, ведь вода отсюда может подорвать здоровье. Чтобы это понять, нужно разобрать историю появления озера.
Точную причину не установили, но нашли наиболее вероятное объяснение. Здесь произошло небольшое землетрясение, которое разрушило породу, закрывавшую грунтовые воды. И вода вырвалась наружу мощным потоком.
Озеро Гафса быстро стало местной достопримечательностью, куда стали стекаться туристы. Они ныряли с живописных скал, плавали с аквалангом.
Чем же опасна вода озера Гафса и почему врачи настоятельно не рекомендуют это делать?
В этом районе много фосфатов и вода здесь канцерогенная. Она содержит радиоактивные вещества.
В Гафсе разрабатывают одно из крупнейших фосфатных месторождений в стране. Для Туниса это важная статья экспорта.
Сейчас вода сменило цвет с чистейшего бирюзового на мутновато зеленый. Причина в том, что приток новых грунтовых вод ослаб и вода в озере стало застойной. Это еще сильнее усугубляет ситуацию, ведь теперь в воде могут быть вредные микроорганизмы.
Источник:
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2. Радиация и фосфаты где одно с другим пересекается?
КГ/АМ