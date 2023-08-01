В Тунисе всего за одну ночь появилось таинственное озеро

Но Мехди ничего не померещилось. Это подтвердили местные пастухи, которые тоже подошли поглядеть на озеро.

Озеро на самом деле материализовалось из ниоткуда.

Люди радостно бросились в него купаться и пить воду, которая выглядела идеально чистой. Однако это было весьма опрометчиво, ведь вода отсюда может подорвать здоровье. Чтобы это понять, нужно разобрать историю появления озера.

Точную причину не установили, но нашли наиболее вероятное объяснение. Здесь произошло небольшое землетрясение, которое разрушило породу, закрывавшую грунтовые воды. И вода вырвалась наружу мощным потоком.

Озеро Гафса быстро стало местной достопримечательностью, куда стали стекаться туристы. Они ныряли с живописных скал, плавали с аквалангом.