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Забытое советское бомбоубежище: количество ящиков с добром сложно подсчитать!

Забытое советское бомбоубежище: количество ящиков с добром сложно подсчитать!

Автор:
29 июля 2023 12:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Забытое советское бомбоубежище   бомбоубежище   заброшка   интересно   фото   ящики   
1824
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Старый советский завод закрылся. Некогда огромную территорию, теперь делят между собой десятки арендаторов. Часть цехов стоит заброшенной, другие же превратили в складские и офисные помещения. Что-то снесли, а что-то забыли. Забыли и про огромное защитное сооружение, убежище ГО в темноте которого, пылятся многочисленные "ящики с сокровищами"...

Это добро, затаскивали сюда отнюдь не руками. Внутрь укрытия ведёт пара автомобильных въездов, которые прерывают красные вафли гермоворот.

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Размеры убежища впечатляют. Аккуратный квадрат сто на сто метров, что по найденным здесь же документам, вмещал больше трёх тысячи человек— это максимальная рабочая смена завода. Даже с небольшим запасом.

Располагаться укрываемые должны были на трёхъярусных лавках-нарах, но сейчас половину мест занимает имущество гражданской обороны. Ящики, количеством больше сотни, наполнены вещами, что являются настоящими сокровищами в "День П", но почти бесполезны в мирное время. Впрочем, кроме СИЗ, документации, дозиметров и спецодежды, попадаются весьма необычные для подобных мест вещи.

Из интересного, хочется отметить медицинский кабинет и учебный класс по гражданской обороне. Мебель здесь покрыта толстым слоем пыли, а пол неизменно хрустит отсыревшей штукатуркой. За убежищем очень давно никто не присматривает...

Заключительные находки. Те самые мягкие игрушки, которые меня так сильно удивили. Интересно, как они здесь оказались?

Своими догадками о происхождении игрушек делитесь в комментариях!

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Метки: Забытое советское бомбоубежище   бомбоубежище   заброшка   интересно   фото   ящики   
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17k
Александр Сучков Час назад
Что-бы дети не плакали...
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2k
vijilante Минуту назад
Один знакомый мальчик , сталкер херов , заполз в эдакое убежище , нашол кучу подобного барахла , в том числе и ящики с индивидуальными аптечками , в них нашол Тарен , нажрался его и поджог киоск СОЮЗПЕЧАТЬ.
Потом нихрена не помнил.
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Интересно, если блохер "забудет" про свою квартиру (ну, скажем, надолго уедет в командировку), то это тоже будет служить сигналом к объявлению квартиры "заброшкой" и свободному вторжению в неё? Запись о собственнике в Росреестре при этом автоматически исчезает и остаётся пустое место со сноской "*заходи, кто хочет и бери, что хочешь."?
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1k
zu4ara Полчаса назад
"пылятся многочисленные "ящики с сокровищами"..." Ищите правильные ящики, вот с такими коробочками!

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