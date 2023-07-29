Забытое советское бомбоубежище: количество ящиков с добром сложно подсчитать!

Старый советский завод закрылся. Некогда огромную территорию, теперь делят между собой десятки арендаторов. Часть цехов стоит заброшенной, другие же превратили в складские и офисные помещения. Что-то снесли, а что-то забыли. Забыли и про огромное защитное сооружение, убежище ГО в темноте которого, пылятся многочисленные "ящики с сокровищами"...
Это добро, затаскивали сюда отнюдь не руками. Внутрь укрытия ведёт пара автомобильных въездов, которые прерывают красные вафли гермоворот.
Размеры убежища впечатляют. Аккуратный квадрат сто на сто метров, что по найденным здесь же документам, вмещал больше трёх тысячи человек— это максимальная рабочая смена завода. Даже с небольшим запасом.
Располагаться укрываемые должны были на трёхъярусных лавках-нарах, но сейчас половину мест занимает имущество гражданской обороны. Ящики, количеством больше сотни, наполнены вещами, что являются настоящими сокровищами в "День П", но почти бесполезны в мирное время. Впрочем, кроме СИЗ, документации, дозиметров и спецодежды, попадаются весьма необычные для подобных мест вещи.
Из интересного, хочется отметить медицинский кабинет и учебный класс по гражданской обороне. Мебель здесь покрыта толстым слоем пыли, а пол неизменно хрустит отсыревшей штукатуркой. За убежищем очень давно никто не присматривает...
Заключительные находки. Те самые мягкие игрушки, которые меня так сильно удивили. Интересно, как они здесь оказались?
Своими догадками о происхождении игрушек делитесь в комментариях!
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Потом нихрена не помнил.