Забытое советское бомбоубежище: количество ящиков с добром сложно подсчитать!

Размеры убежища впечатляют. Аккуратный квадрат сто на сто метров, что по найденным здесь же документам, вмещал больше трёх тысячи человек— это максимальная рабочая смена завода. Даже с небольшим запасом.

Располагаться укрываемые должны были на трёхъярусных лавках-нарах, но сейчас половину мест занимает имущество гражданской обороны. Ящики, количеством больше сотни, наполнены вещами, что являются настоящими сокровищами в "День П", но почти бесполезны в мирное время. Впрочем, кроме СИЗ, документации, дозиметров и спецодежды, попадаются весьма необычные для подобных мест вещи.