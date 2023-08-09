Тогда и сейчас: снимки о том, как время меняет мир

История может многое рассказать нам, а фотография дарит возможность заглянуть в прошлое. Сопоставление старого и нового может показать значительные различия. Именно этим и занимается сабреддит r/OldPhotosInRealLife. Если вы любите историю или увлекаетесь искусством визуального повествования, вам непременно стоит увидеть эту фотоподборку.