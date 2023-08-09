FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8492 поста • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Тогда и сейчас: снимки о том, как время меняет мир

Тогда и сейчас: снимки о том, как время меняет мир

Автор:
09 августа 2023 12:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   изменения   мир   природа   тогда и сейчас   фото   
1495
40

История может многое рассказать нам, а фотография дарит возможность заглянуть в прошлое. Сопоставление старого и нового может показать значительные различия. Именно этим и занимается сабреддит r/OldPhotosInRealLife. Если вы любите историю или увлекаетесь искусством визуального повествования, вам непременно стоит увидеть эту фотоподборку.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Время   изменения   мир   природа   тогда и сейчас   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Виктор Глущенко 57 минут назад
Первое устойчивое фотографическое изображение было создано в 1822 году французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом, но оно не сохранилось до наших дней. Датой изобретения технологии по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии считается 7 января 1839 года, когда Франсуа Араго сделал доклад о дагеротипии на заседании Французской академии наук
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
0
Роман Спасский Полчаса назад
Во всем цивилизованном мире убирают дороги и возвращают парки, реки итп.
У нас же расширяют дороги, строят развязки, парковки итп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

488530



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Намешалось
Намешалось
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#ДТП#авто аварии#подборка#позитив#интересное#природа#задержание
#животные#Прикол#автомир#аварии#интересно#знаменитости#факты#новости#полиция#истории
#Юмор#машина#в мире#забавно#США#кино#Автовсячина#сарказм#дети#Прошлое
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться