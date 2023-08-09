Тогда и сейчас: снимки о том, как время меняет мир

Автор:
09 августа 2023 12:33
История может многое рассказать нам, а фотография дарит возможность заглянуть в прошлое. Сопоставление старого и нового может показать значительные различия. Именно этим и занимается сабреддит r/OldPhotosInRealLife. Если вы любите историю или увлекаетесь искусством визуального повествования, вам непременно стоит увидеть эту фотоподборку.
1. Утрехт, Нидерланды. 1980-е и 2022 годы
2.Восстановление леса в Рио-де-Жанейро
3. На своем Chevrolet 1947 года перед закусочной и 63 года спустя
4. Викторианский дом 1887 года до и после реставрации
5. Река через Гент, Бельгия. 2009 и 2022 годы
6. Один и тот же кит с разницей в 35 лет! Оба снимка сделаны у берегов Мексики. Последний снимок датируется 2020 годом, а первый - 1985 годом.
7. Улица Харлеммердейк в Амстердаме, Нидерланды. 1971 и 2020 годы
9. Бостон. Эстакаду перенесли под землю, а на ее месте появились зеленые насаждения. 1990-е и 2010-е годы
10. Некогда заброшенный дом в викторианском стиле, штат Огайо, США
11. Дорога Сантиам, Орегон. 2022 - год неизвестен. Дорога использовалась в 1860-1930-х годах
12. Дирфилд, Массачусетс. 1900-е и 2022 годы
14. Изменения в окружающей среде
15. Битва при Вимейру (Португалия) на картине 1808 года и сейчас
16. Несчастливый дом в Сан-Франциско, 1936 и 2022 годы
17. Малибу, Калифорния в фильме "Планета обезьян" и сейчас
18. 1878 - 2022 годы. Титон. Мало что изменилось
19. Старейшая в мире станция метро "Бейкер-стрит", Англия. 157 лет разницы
20. Трасса 66 между Барстоу и Оро-Гранде, штат Каролина. 1917 и 2023 годы
21. Заброшенная станция метро в Нью-Йорке. Построена в 1904 году
23. Афинский Акрополь, Греция. 1851 и 2021 годы
24. Национальный парк "Черный каньон Ганнисона", штат Колорадо, США. 1880-е и 2023 годы
25. Замок Бран, Румыния. 1920-е и 2022 годы
26. Вид на Гонконг в 1964 и 2016 годах
27. Последствия землетрясения магнитудой 7,8: крепость Газиантепа до 6 февраля 2023 года и после
28. Древний театр в Дельфах, Греция
29. Старейший из сохранившихся негативов - окно в аббатстве Лакок, Англия, 1835 и 2022 годы
30. Арль на картине Ван Гога в 1888 году и сейчас
31. Уровень воды в плотине Гувера в июле 1983 года и в декабре 2022 года
32. Центр Варшавы, Польша 1944 и 2022 годы
33. Сидней, Австралия. 1932 и 2022 годы
34. Город, оказавшийся под водой, Ита, Бразилия. 1985 и 2020 годы
35. Афинский Акрополь, Греция. 1670 - 1860-е - 2021 годы
36. Портер Ранч, Сан-Фернандо, Лос-Анджелес, в фильме "Инопланетянин" 1982 года и спустя 40 лет
37. Пляж Сюрейя в 1940-х годах и в наши дни, Стамбул
38. Создание статуи Свободы в Париже, приблизительно 1882 год
39. Припять, Украина. 1986 и 2016 годы
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— переведено специально для fishki.net
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