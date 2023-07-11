12 логотипов популярных социальных сетей и мессенджеров, которые со временем изменились до неузнаваемости

Предлагаю вам взглянуть, насколько сильно преобразились логотипы социальных сетей и мессенджеров, которые хорошо известны нам на протяжении уже многих-многих лет.
Изменение дизайна логотипа — это сложный процесс, который требует тщательного обдумывания и планирования. Оно может помочь компании укрепить свой бренд, подчеркнуть свою инновационность и привлечь внимание. Однако следует помнить, что изменение логотипа — это всегда риск, который может сопровождаться бурной критикой со стороны пользователей и клиентов. Конечно, со временем страсти поутихнут и все привыкнут к новому дизайну. Однако в будущем пользователи всё равно будут ностальгировать, сетуя, что раньше было лучше. Вот такая закономерность, и ничего здесь не попишешь.
Инстаграм* (2010 / 2016 и по сегодняшний день)
На картинке слева представлен самый первый официальный логотип. Чуть ниже вы можете увидеть референс, который компания не утвердила для пользования, так как он был слишком неудобен.
ICQ (1998-2014 / 2020 и по сегодняшний день)
Многие компании решают изменить свои логотипы, чтобы сделать их более простыми и современными. Однако далеко не всегда такие нововведения являются удачными. Например, многим пользователям ICQ крайне не понравились обновления дизайна. Они считают, что новый логотип отныне выглядит слишком мрачно и неузнаваемо.
ВКонтакте (2006-2012 / 2020 и по сегодняшний день)
Skype (2003-2004 / 2019 и по сегодняшний день)
Twitter (2005-2006 / 2012 и по сегодняшний день)
Фейсбук* (2005-2013 / 2019 и по сегодняшний день)
Одноклассники (2005-2011 / 2011 и по сегодняшний день)
Telegram (2013-2014 / 2019 и по сегодняшний день)
Snapchat (2011-2013 / 2019 и по сегодняшний день)
QQ (1999 / 2017 и по сегодняшний день)
QQ — это популярный сервис для мгновенного обмена сообщениями, который активно используется в Китае.
Discord (2015 / 2022 и по сегодняшний день)
Pinterest (2010-2011 / 2016 и по сегодняшний день)
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