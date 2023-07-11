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12 логотипов популярных социальных сетей и мессенджеров, которые со временем изменились до неузнаваемости

12 логотипов популярных социальных сетей и мессенджеров, которые со временем изменились до неузнаваемости

Автор:
11 июля 2023 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: дизайн   логотип   мессенджер   социальная сеть   тогда и сейчас   фото   
719
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Предлагаю вам взглянуть, насколько сильно преобразились логотипы социальных сетей и мессенджеров, которые хорошо известны нам на протяжении уже многих-многих лет.

Изменение дизайна логотипа — это сложный процесс, который требует тщательного обдумывания и планирования. Оно может помочь компании укрепить свой бренд, подчеркнуть свою инновационность и привлечь внимание. Однако следует помнить, что изменение логотипа — это всегда риск, который может сопровождаться бурной критикой со стороны пользователей и клиентов. Конечно, со временем страсти поутихнут и все привыкнут к новому дизайну. Однако в будущем пользователи всё равно будут ностальгировать, сетуя, что раньше было лучше. Вот такая закономерность, и ничего здесь не попишешь.

Инстаграм* (2010 / 2016 и по сегодняшний день)

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На картинке слева представлен самый первый официальный логотип. Чуть ниже вы можете увидеть референс, который компания не утвердила для пользования, так как он был слишком неудобен.


ICQ (1998-2014 / 2020 и по сегодняшний день)


Многие компании решают изменить свои логотипы, чтобы сделать их более простыми и современными. Однако далеко не всегда такие нововведения являются удачными. Например, многим пользователям ICQ крайне не понравились обновления дизайна. Они считают, что новый логотип отныне выглядит слишком мрачно и неузнаваемо.


ВКонтакте (2006-2012 / 2020 и по сегодняшний день)


Skype (2003-2004 / 2019 и по сегодняшний день)


Twitter (2005-2006 / 2012 и по сегодняшний день)


Фейсбук* (2005-2013 / 2019 и по сегодняшний день)


Одноклассники (2005-2011 / 2011 и по сегодняшний день)


Telegram (2013-2014 / 2019 и по сегодняшний день)


Snapchat (2011-2013 / 2019 и по сегодняшний день)


QQ (1999 / 2017 и по сегодняшний день)

QQ — это популярный сервис для мгновенного обмена сообщениями, который активно используется в Китае.


Discord (2015 / 2022 и по сегодняшний день)

Pinterest (2010-2011 / 2016 и по сегодняшний день)

* Запрещены в РФ

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Метки: дизайн   логотип   мессенджер   социальная сеть   тогда и сейчас   фото   
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1  комментарий
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11k
ron 6 минут назад
Телеграм и Дискорд сильно изменились, до неузнаваемости )
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