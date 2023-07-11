12 логотипов популярных социальных сетей и мессенджеров, которые со временем изменились до неузнаваемости

Изменение дизайна логотипа — это сложный процесс, который требует тщательного обдумывания и планирования. Оно может помочь компании укрепить свой бренд, подчеркнуть свою инновационность и привлечь внимание. Однако следует помнить, что изменение логотипа — это всегда риск, который может сопровождаться бурной критикой со стороны пользователей и клиентов. Конечно, со временем страсти поутихнут и все привыкнут к новому дизайну. Однако в будущем пользователи всё равно будут ностальгировать, сетуя, что раньше было лучше. Вот такая закономерность, и ничего здесь не попишешь.

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