В Австралии помиловали женщину, отсидевшую 20 лет за убийство четырех детей

Прокуроры настаивали на смерти детей от удушения, и виновницей гибели младенцев назвали их мать, несмотря на то, что паталогоанатомы не нашли никаких посторонних следов на телах детей. Адвокаты Фолбигг неоднократно подавали апелляции и инициировали новое расследование дела, но Кэтрин продолжала отбывать наказание, хотя и на суде, и после заявляла о своей невиновности.





В 2021 году 90 ученых, подписали петицию о пересмотре дела Фолбигг. Среди деятелей науки, уверенных в необходимости более тщательного расследования, были специалисты по редким генетическим заболеваниям, а также два австралийских нобелевских лауреата. Учёные считали, что новые открытия в науке могут пролить свет на эту историю. И хотя таких совпадений, как смерть от естественных причин сразу четырёх детей-младенцев, в практике последних лет ещё не было, нужно было женщине дать шанс оправдать себя, если она не виновна.





Вскоре после этого бывший судья штата Томас Батерст провел собственную проверку, назначив новую судмедэкспертизу. Группа иммунологов обнаружила у двух погибших дочерей Фолбигг (и у нее самой, кстати) мутацию гена CALM2, которая может вызвать (или нет) внезапную остановку сердца. Два погибших сына австралийки также не были здоровы, у них была другая мутация — гена BSN. Ранее эта поломка гена изучалась на мышах, и было выяснено, что именно она вызывает внезапные эпилептические приступы. Что касается дневника, то безутешная мать вела его в попытке справиться с горем, а уж задушить детей, не оставив на их телах следов, невозможно - заключили, наконец, эксперты.



