В Австралии помиловали женщину, отсидевшую 20 лет за убийство четырех детей

Женщину осудили и отправили в тюрьму строгого режима, назвав детоубийцей без прямых доказательств её вины.
Чудовищная ошибка следствия стоила австралийке Кэтлин Фолбигг 20 лет жизни за решёткой. Как будто ей было мало страданий до обвинения суда!
Кэтлин Фолбигг - несчастная мать, потерявшая одного за другим четырёх (!) детей. В период с 1989 по 1999 год её малыши умирали во младенчестве или едва достигнув возраста 1,5 лет. За это время женщина потеряла Калеба ( умер в возрасте 19 дней), Патрика (8 месяцев), Сару (10 месяцев) и Элизабет (19 месяцев). Каждая последующая смерть ребёнка настораживала общественность, которая не верила в такие совпадения.
В 2003 году Кэтрин приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство троих детей и непредумышленное убийство еще одного ребенка. Такое решение принял суд, несмотря на отсутствие прямых улик. В качестве одного из доказательств следствие выдвинуло записи в дневнике, который вела несчастная мать. Там она описывала свою жизнь, замечая, что «материнство дается ей нелегко» и что «она винит себя в смерти детей». Следствие зацепилось за запись «С Сарой единственное, что хотела, — это заткнуть ее. И однажды она заткнулась», сочтя её прямым доказательством убийства.
Прокуроры настаивали на смерти детей от удушения, и виновницей гибели младенцев назвали их мать, несмотря на то, что паталогоанатомы не нашли никаких посторонних следов на телах детей. Адвокаты Фолбигг неоднократно подавали апелляции и инициировали новое расследование дела, но Кэтрин продолжала отбывать наказание, хотя и на суде, и после заявляла о своей невиновности.
В 2021 году 90 ученых, подписали петицию о пересмотре дела Фолбигг. Среди деятелей науки, уверенных в необходимости более тщательного расследования, были специалисты по редким генетическим заболеваниям, а также два австралийских нобелевских лауреата. Учёные считали, что новые открытия в науке могут пролить свет на эту историю. И хотя таких совпадений, как смерть от естественных причин сразу четырёх детей-младенцев, в практике последних лет ещё не было, нужно было женщине дать шанс оправдать себя, если она не виновна.
Вскоре после этого бывший судья штата Томас Батерст провел собственную проверку, назначив новую судмедэкспертизу. Группа иммунологов обнаружила у двух погибших дочерей Фолбигг (и у нее самой, кстати) мутацию гена CALM2, которая может вызвать (или нет) внезапную остановку сердца. Два погибших сына австралийки также не были здоровы, у них была другая мутация — гена BSN. Ранее эта поломка гена изучалась на мышах, и было выяснено, что именно она вызывает внезапные эпилептические приступы. Что касается дневника, то безутешная мать вела его в попытке справиться с горем, а уж задушить детей, не оставив на их телах следов, невозможно - заключили, наконец, эксперты.
Губернатор Нового Южного Уэльса подписал приказ о помиловании, и 5 июня 2023 года в 11.00 Кэтрин Фолбигг освободили. Сейчас ей 55 лет, 20 из которых она провела за решёткой в тюрьме строгого режима, презираемая обществом, близкими и всеми, кто узнавал о преступлении, которое на самом деле женщина не совершала.
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