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Мужчина поборол алкоголизм, и нашёл свою миссию в спасении собак

Мужчина поборол алкоголизм, и нашёл свою миссию в спасении собак

Автор:
05 июня 2023 21:43
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   животные   истории   истории спасения   история   люди   собаки   спасение животных   таиланд   фото   
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Ирландца Найла Харбисона называют "собачьим героем". Когда-то мужчина страдал от алкозависимости, но однажды оказавшись в отделении интенсивной терапии, он решил что-то менять в жизни.. Так и начался его путь к добрым делам. Он переехал в Таиланд, где сейчас активно спасает бездомных собак.

Найл Харбисон родом из Дублина, Ирландия. Несколько лет назад он жил в родном городе, где владел рекламной компанией, и.. страдал от алкозависимости. Однажды, когда Найл оказался в отделении интенсивной терапии в больнице, это стало для него тревожным звонком. По словам мужчины, он страдал от тревоги и депрессии, и "чуть не напился до смерти". Но этот кризис заставил его многое пересмотреть в жизни. Он решил - пора что-то менять.

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"До этого я хотел купить большой дом, новую машину.. Но когда оказался на пороге смерти, понял, что все эти вещи не имеют для меня значения. Я пообещал себе, что если выкарабкаюсь, буду спасать бездомных собак," - рассказал мужчина в одном из интервью.

После выписки из больницы Найл задался целью, продал свою компанию, и переехал в Таиланд. Сейчас он активно спасает местных бездомных собак, кормит их, определяет в приюты и находит для них хозяев. Он подкармливает около 800 собак в день. Он также следит за тем, чтобы все собаки получали необходимые лекарства, осмотры ветеринара или лечение.


"В мире сейчас насчитывается 500 миллионов бездомных собак. Моя цель - сократить эту цифру вдвое в течение следующих 20 лет. Я верю во второй шанс. А каждое животное его заслуживает," - рассказал Найл.

По словам Найла, он вкладывает в спасение собак 2-3 тысячи долларов в месяц (160-240 тысяч рублей). Его также поддерживают пожертвованиями со всего мира. Основная часть средств уходит на ветеринарные осмотры, стерилизацию собак и лечение, если каким-то собакам оно необходимо. В планах мужчины - создать организацию и нанять больше людей, чтобы помогать ещё большему количеству собачек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бездомные животные   животные   истории   истории спасения   история   люди   собаки   спасение животных   таиланд   фото   
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6  комментариев
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1k
Moon24 Час назад
Удачи и счастья ему
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
С одним человеком случилась беда -
Друзья от него отказались,
Не стали его приглашать никуда,
Исчезли и не появлялись.

Знакомые просто забыли его,
В семье уважать перестали.
Он очень тоскует и нет никого,
Кто спас бы его от печали.

Он книжки читает, он грустно живёт,
О помощи даже не просит.
И я вам скажу - это каждого ждёт,
Кто пить неожиданно бросит!
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3k
Pill 59 минут назад
Ох уж эти мнимые праведники. Сколько таких знаю. Выставляют напоказ себя. Я, когда покину этот говёный мир, не собираюсь оправдываться за то, что натворил по пьяни. И при жизни замаливать не собираюсь.
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404
устал я от вас Час назад
Лучше конечно чем бухать... но не пьющий ирландец это как то подозрительно..
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2k
Дмитрий Час назад
я побарываю алкоголизм и каждый день иду на работу
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9k
Garpia121 2 часа назад
Настоящий Человек.
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