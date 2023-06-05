Мужчина поборол алкоголизм, и нашёл свою миссию в спасении собак

Найл Харбисон родом из Дублина, Ирландия. Несколько лет назад он жил в родном городе, где владел рекламной компанией, и.. страдал от алкозависимости. Однажды, когда Найл оказался в отделении интенсивной терапии в больнице, это стало для него тревожным звонком. По словам мужчины, он страдал от тревоги и депрессии, и "чуть не напился до смерти". Но этот кризис заставил его многое пересмотреть в жизни. Он решил - пора что-то менять.