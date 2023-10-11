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В Таиланде два российских туриста съели торт и испытали паническую атаку

В Таиланде два российских туриста съели торт и испытали паническую атаку

Автор:
11 октября 2023 18:16
Сообщество : Путешествия
Метки: паническая атака   паттайя   переполох   россияне   таиланд   торт с каннабисом   фото   
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Тортик оказался с сюрпризом.

И вновь таиландские СМИ пишут о проделках российских туристов. В Паттайе двое граждан России устроили переполох в отеле на Джомтьен-Секонд-Роуд, вызвав через переводчика спасателей. Таец объяснил сотрудникам оперативной службы, что у двух туристов случилась паническая атака. По его словам, у них возникли проблемы с дыханием после съеденного торта с марихуаной.


Спасатели незамедлительно прибыли в отель, где через переводчика туристы им пожаловались на слабость в конечностях, учащённое сердцебиение и странное ощущение замедленного времени. Спасательная команда приняла решение отправить пару в больницу, но уже внутри микроавтобуса россияне устроили дебош. Они начали кричать и яростно стучать по корпусу автомобиля, требуя, чтобы их выпустили. С ними не стали связываться и высадили на обочине, уведомив об этом полицейских.

Прибывшее на место полицейские вновь порекомендовали туристам обратиться за лечением в больницу. Но те наотрез отказались, не объяснив причин. Однако обратно в отель доедать торт с полицейскими всё же поехали. В русской службе издания The Pattaya News пишут, что неизвестно, какое количество торта съели туристы и пробовали ли раньше каннабис. Про их дальнейшую судьбу ничего неизвестно. Возможно, до сих пор паникуют, но продолжают кушать торт.

Добавим, что в 2022 году в Таиланде декриминализовали марихуану, но до сих пор эта тема остаётся предметом споров политиков. Особенно в той её части использования, который продемонстрировали россияне.

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Метки: паническая атака   паттайя   переполох   россияне   таиланд   торт с каннабисом   фото   
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6  комментариев
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8k
Гур Час назад
Добавим, что в 2022 году в Таиланде дискриминировали марихуану, но до сих пор эта тема ....
За что марихуану дискриминровали то?
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7k
perekrestok 9 минут назад
Чуть позже писали про приправу из сверчков. Наверное тут кроме торов будут делать приправу из конопли. Типа как сушеная петрушка или сушеный укроп. Проще сидеть дома и готовить самому.
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82k
Доктор Джонс 12 минут назад
С шашлыком такой куйни не бывает!
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6k
Трям 53 минуты назад
.ебанистическую атаку!
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2k
Жирный бот Час назад
Ух, как я их понимаю) В этом деле, главное меру знать) Они не первые и не последние жертвы спейскейков)
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