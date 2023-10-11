В Таиланде два российских туриста съели торт и испытали паническую атаку

И вновь таиландские СМИ пишут о проделках российских туристов. В Паттайе двое граждан России устроили переполох в отеле на Джомтьен-Секонд-Роуд, вызвав через переводчика спасателей. Таец объяснил сотрудникам оперативной службы, что у двух туристов случилась паническая атака. По его словам, у них возникли проблемы с дыханием после съеденного торта с марихуаной.





Спасатели незамедлительно прибыли в отель, где через переводчика туристы им пожаловались на слабость в конечностях, учащённое сердцебиение и странное ощущение замедленного времени. Спасательная команда приняла решение отправить пару в больницу, но уже внутри микроавтобуса россияне устроили дебош. Они начали кричать и яростно стучать по корпусу автомобиля, требуя, чтобы их выпустили. С ними не стали связываться и высадили на обочине, уведомив об этом полицейских.