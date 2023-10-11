В Таиланде два российских туриста съели торт и испытали паническую атаку

Тортик оказался с сюрпризом.
И вновь таиландские СМИ пишут о проделках российских туристов. В Паттайе двое граждан России устроили переполох в отеле на Джомтьен-Секонд-Роуд, вызвав через переводчика спасателей. Таец объяснил сотрудникам оперативной службы, что у двух туристов случилась паническая атака. По его словам, у них возникли проблемы с дыханием после съеденного торта с марихуаной.
Спасатели незамедлительно прибыли в отель, где через переводчика туристы им пожаловались на слабость в конечностях, учащённое сердцебиение и странное ощущение замедленного времени. Спасательная команда приняла решение отправить пару в больницу, но уже внутри микроавтобуса россияне устроили дебош. Они начали кричать и яростно стучать по корпусу автомобиля, требуя, чтобы их выпустили. С ними не стали связываться и высадили на обочине, уведомив об этом полицейских.
Прибывшее на место полицейские вновь порекомендовали туристам обратиться за лечением в больницу. Но те наотрез отказались, не объяснив причин. Однако обратно в отель
доедать торт с полицейскими всё же поехали. В русской службе издания The Pattaya News пишут, что неизвестно, какое количество торта съели туристы и пробовали ли раньше каннабис. Про их дальнейшую судьбу ничего неизвестно. Возможно, до сих пор паникуют, но продолжают кушать торт.
Добавим, что в 2022 году в Таиланде декриминализовали марихуану, но до сих пор эта тема остаётся предметом споров политиков. Особенно в той её части использования, который продемонстрировали россияне.
Источник:
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За что марихуану дискриминровали то?