Американский 18-летний тиктокер так красиво снял болото, что собрал 64 миллиона просмотров

iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)

15 фото чудесной деревушки Вансянь, которая совсем не такая, какой кажется

«Из Парижа с любовью»: американский блогер приехал в столицу Франции и поразился количеству крыс...

«Я ещё расцвету, но не здесь»: столичного «нетрадиционного» тиктокера избили за внешний вид и манеры

Самые красивые места Казани, которые стоит посетить

Огромный «ядерный гриб» в небе перепугал россиян