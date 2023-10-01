Американский 18-летний тиктокер так красиво снял болото, что собрал 64 миллиона просмотров

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Территория называется Эверглейдс и многие жители считают, что этот природный комплекс состоит лишь из грязных болот и водоёмов. Парень решил доказать обратное
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