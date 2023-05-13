В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде

Напялить дамские шмотки и пойти танцевать на улицу - это так по европейски, если только ты не в Москве и не вечером на пустой улице. Танцы кучерявого на камеру не понравились проходящим мимо бородачам и они устоили абьюз.
Молодой человек разгуливал по Москве в кокетливом женском топике с леопардовой дамской сумочкой и решил устроить танцы на камеру.
Но его вызывающий маникюр не оценили проходившие мимо и незнакомые с понятием толерантности бородатые "гости столицы".
От словесной перепалки обе стороны стремительно перешли к рукоприкладству, но силы были неравны, в итоге кучерявому надавали лещей.
Пострадавшая сторона была вынуждена обратиться в полицию, но там, лишенные эмпатии служители Фемиды несколько раз назвали его "гомосеком" и отправили домой:
"Я больше всего разочарован тем, что никто не заступается в такие моменты, куча людей рядом была. Вот так вот "будь собой в своей любимой стране":
И апогей тщательно запротоколированной на видеокамеру трагедии:
"Вы пишете "уезжай оттуда. А как я уеду? Я ничего не зарабатываю, абсолютный ноль!":
Действующие лица трагедии: тиктокер неопределенной ориентации - 1, "гости столицы" - 2, полицейские - ?
Никакой терпимости к нетрадиционным ценностям и точка!
Источник:
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"""меня в полиции назвали гомосеком""""
это прекрасно ))))
на первом круглом ролике с 0:10 )))
Автор сам хоть русскоязычный?
А носителей такого голоса и говора прямая дорога в страны мировые лидеры толерантности и ценителей таких ценностей
Нарисовать Флаги Этому П....д......у
Солидарен.