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В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде

В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде

Автор:
13 мая 2023 11:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   гей   драка   происшествие   тиктокер   толерантность   
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Напялить дамские шмотки и пойти танцевать на улицу - это так по европейски, если только ты не в Москве и не вечером на пустой улице. Танцы кучерявого на камеру не понравились проходящим мимо бородачам и они устоили абьюз.

Молодой человек разгуливал по Москве в кокетливом женском топике с леопардовой дамской сумочкой и решил устроить танцы на камеру.

Но его вызывающий маникюр не оценили проходившие мимо и незнакомые с понятием толерантности бородатые "гости столицы".

От словесной перепалки обе стороны стремительно перешли к рукоприкладству, но силы были неравны, в итоге кучерявому надавали лещей.

Пострадавшая сторона была вынуждена обратиться в полицию, но там, лишенные эмпатии служители Фемиды несколько раз назвали его "гомосеком" и отправили домой:

"Я больше всего разочарован тем, что никто не заступается в такие моменты, куча людей рядом была. Вот так вот "будь собой в своей любимой стране":

И апогей тщательно запротоколированной на видеокамеру трагедии:

"Вы пишете "уезжай оттуда. А как я уеду? Я ничего не зарабатываю, абсолютный ноль!":

Действующие лица трагедии: тиктокер неопределенной ориентации - 1, "гости столицы" - 2, полицейские - ?

Никакой терпимости к нетрадиционным ценностям и точка!

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Метки: Москва   гей   драка   происшествие   тиктокер   толерантность   
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20  комментариев
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15k
Patmaz 45 минут назад
Менты молодцы! Пояснили 3.14дору официальную политику партии. А могли бы и дело завести за пропаганду...
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52k
smakido 3 минуты назад
Считаю, что "бородатые парни" в данной ситуации были правы.
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217
twincam 5 минут назад
ахах )))
"""меня в полиции назвали гомосеком""""
это прекрасно ))))
на первом круглом ролике с 0:10 )))
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1k
Мишаня 6 минут назад
Не думал ,что когда нибудь такое скажу-НО,бородатые красавцы,в данном случае
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1k
Николай 6 минут назад
И кстати, с каких нафиг пор геи (раз он так себя называет) одеваются в бабский шмот? Это уже трансвистит, а это гарантированно в дурку сдать надо было для обследования на пол годика.
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2k
Руслан 8 минут назад
Да что об этом пе@дике переживать? Вполне себе продуманная провокация с его стороны. Сейчас всё «запротоколировано», выдаст себя за жертву и уедет за бугор просить убежище за притеснения на почте его ориентации.
Вот там пусть этого «ноля» и привечают. Посадят на шею очередного тунеядца с кривыми мозгами.
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923
JocKey 8 минут назад
Хоть одна хорошая новость...
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13k
котегRUS 9 минут назад
конечно, попахивает инсценировкой, но даже если это правда, то я всеми своими лапами ЗА ментов и чуреков!
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1k
Николай 11 минут назад
Ну если ты ведешь образ жизни гомосека, разговариваешь как гомосек да и выглядишь как гомосек, то чего бы ты там о себе не думал, но ты гомосек и есть. Так что копы всё правильно сказали. А если очень хочется чтобы вместо 3,14дора или гомосека его называли геем, стоит наверное переехать в другую страну.
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16k
Колька Валеркин сын 17 минут назад
А че это животное ждало, что бы это начали еще 3.14здить? У нас во Владивостоке уже это все прошло, 3.14дары сидят по своим норам, а если такое увидят, уууууууууу, тут даже менты не лезут, ну его накуй.
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1k
Anal Aggressor 21 минуту назад
"...это так по европейски...", "...сторона была вынуждена обратился в полицию..."
Автор сам хоть русскоязычный?
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45
* Полчаса назад
Пацанам надо вручить медали,а всю пидротину в гейропу в столыписких вагонах вывезти
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886
surgy Полчаса назад
Надеюсь это чудо хоть догадывается, за что получило?)))
А носителей такого голоса и говора прямая дорога в страны мировые лидеры толерантности и ценителей таких ценностей
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1k
z1380 Полчаса назад
Я бы ещё и подержал, что б не дёргался, при принятии "толерантности".
Нарисовать Флаги Этому П....д......у
Солидарен.
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31k
albedo Полчаса назад
Почитал, анекдот вспомнился:

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14k
Александр Полчаса назад
Он бы ещё с побоями в больничку обратился! Прописали бы ему молоко и селёдку трижды в день в течении месяца. Чтоб понял, для чего задница нужна.
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2k
RaiJu 39 минут назад
Да дело заводить надо, за пропаганду ЛГБТ. А пацанам дать грамоты за гражданскую ответственность.
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6k
hhwost 40 минут назад
тот случай, когда я на стороне агрессивных бородачей.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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