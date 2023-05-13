В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде

Но его вызывающий маникюр не оценили проходившие мимо и незнакомые с понятием толерантности бородатые "гости столицы".

От словесной перепалки обе стороны стремительно перешли к рукоприкладству, но силы были неравны, в итоге кучерявому надавали лещей.