В Уфе разыскивают извращенца, сделавшего фото под юбкой девочки в лифте

Молодой человек вошёл в лифт вместе с ребёнком, и когда девочка отвернулась, опустил руку с телефоном вниз. Судя по всему, он успел сделать несколько фото, прежде чем школьница покинула кабинку. Правда, забыл, что лифт оснащён видеокамерой, и его лицо теперь известно правоохранителям.
Инцидент, который произошёл в одной из многоэтажек по ул. С. Перовской в Уфе снова заставил родителей несовершеннолетних волноваться за своих дочек. 12-летняя девочка вошла в лифт, а следом за ней в кабину шагнул молодой человек. Внешне он был адекватен, вёл себя спокойно, однако то, что случилось после, не укладывается ни в какие рамки морали.
Оглянувшись по сторонам, мужчина сделал несколько фото ребёнка, опустив руку так, чтобы телефон оказался под юбкой девочки.
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Школьница поняла, что мужчина вёл себя как-то необычно, но испугалась и постаралась не подать виду, что боится. А уже дома рассказала матери. о своих страхах. Та обратилась в полицию с просьбой проверить подозрения - они оказались обоснованными. Теперь извращенца разыскивают правоохранители.
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