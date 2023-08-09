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В Уфе разыскивают извращенца, сделавшего фото под юбкой девочки в лифте

В Уфе разыскивают извращенца, сделавшего фото под юбкой девочки в лифте

Автор:
09 августа 2023 16:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Уфа   дети   извращенец   интимные фото   несовершеннолетние   полиция   фото   
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Молодой человек вошёл в лифт вместе с ребёнком, и когда девочка отвернулась, опустил руку с телефоном вниз. Судя по всему, он успел сделать несколько фото, прежде чем школьница покинула кабинку. Правда, забыл, что лифт оснащён видеокамерой, и его лицо теперь известно правоохранителям.

Инцидент, который произошёл в одной из многоэтажек по ул. С. Перовской в Уфе снова заставил родителей несовершеннолетних волноваться за своих дочек. 12-летняя девочка вошла в лифт, а следом за ней в кабину шагнул молодой человек. Внешне он был адекватен, вёл себя спокойно, однако то, что случилось после, не укладывается ни в какие рамки морали.


Оглянувшись по сторонам, мужчина сделал несколько фото ребёнка, опустив руку так, чтобы телефон оказался под юбкой девочки.


Школьница поняла, что мужчина вёл себя как-то необычно, но испугалась и постаралась не подать виду, что боится. А уже дома рассказала матери. о своих страхах. Та обратилась в полицию с просьбой проверить подозрения - они оказались обоснованными. Теперь извращенца разыскивают правоохранители.


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Метки: Видео   Уфа   дети   извращенец   интимные фото   несовершеннолетние   полиция   фото   
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3  комментария
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1k
КолдурасЪ 59 минут назад
Завтра проснётся известным.
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14k
котегRUS 48 минут назад
ему не место среди людей..
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28k
Lehoia 55 минут назад
Какая отвратительная рожа с признаками дебилизма.
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