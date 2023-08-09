В Уфе разыскивают извращенца, сделавшего фото под юбкой девочки в лифте

Инцидент, который произошёл в одной из многоэтажек по ул. С. Перовской в Уфе снова заставил родителей несовершеннолетних волноваться за своих дочек. 12-летняя девочка вошла в лифт, а следом за ней в кабину шагнул молодой человек. Внешне он был адекватен, вёл себя спокойно, однако то, что случилось после, не укладывается ни в какие рамки морали.





Оглянувшись по сторонам, мужчина сделал несколько фото ребёнка, опустив руку так, чтобы телефон оказался под юбкой девочки.



