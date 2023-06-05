Солнце, самолёт и дерево: 9 самых впечатляющих и необычных автозаправочных комплексов мира

Автозаправочные станции – это не просто места для заправки топливом. Они могут быть настоящими архитектурными шедеврами и привлекать внимание своей необычной и запоминающейся внешностью.
Самая старая АЗС Москвы
Колонка на улице Волхонке в Москве является уникальным примером советского строительства в стиле декó, с характерными для него геометрическими узорами и приглушенными тонами.
Сооружение было построено в 1930-х годах, когда у руководства молодого СССР была идея возвести Дворец Советов – символ коммунизма и самое большое административное здание высотой 415 метров. Впоследствии идею забросили, однако АЗС продолжила работать.
В настоящее время она является старейшей в Москве и имеет статус памятника архитектуры. Однако открыта исключительно для служебных машин.
Финский лес
В городе Неменхарью (Финляндия) появилась автозаправочная станция, вдохновленная природой. Группа архитекторов спроектировала эту станцию как оазис на оживленной трассе, где водители могут не только заправить свои автомобили, но и насладиться видом на ледниковое озеро Колима.
Конструкция станции представляет собой своеобразный «лес» из 24 колонн, изготовленных из местной древесины. Стены здания также облицованы брусом, что создает атмосферу загородного дома, а не обычной заправки.
Посетители смогут полностью ощутить колорит Финляндии, ведь здесь даже нашлось место для сауны. Эта станция предлагает уникальный опыт и создает атмосферу спокойствия и гармонии с природой.
Крылатая АЗС в Беверли-Хиллз
Когда вы увидите автозаправочную станцию Jack Colker Union 76, в вашем сознании возникнут звуки самолетного двигателя и стук колес чемодана. И эти ассоциации не случайны.
В начале 1960-х годов архитектор Джин Д. Вонг проектировал эту АЗС в Беверли-Хиллз, полагая, что она будет соседствовать с международным аэропортом Лос-Анджелеса. Идея полета вдохновила Вонга на создание изогнутой крыши, которая кажется взмывающей в небо с трёх опорных точек.
Хотя аэропорт так и не был построен, это не повлияло на популярность станции. Люди приезжают сюда не только за заправкой, но и чтобы сделать фотографии «взлетающего »сооружения.
Интерактивная станция, которая говорит сама за себя
С 2019 года в России начали появляться интерактивные автозаправочные станции. Первая была открыта в сети компании «Газпром нефть». Она оснащена большими медиаэкранами, которые размещены как снаружи, так и внутри: в торговом зале, рядом с бензоколонками и на козырьках.
Умные панели помогают водителям оформить необходимые процедуры и предоставляют полезную информацию. Например, интерактивные заправки автоматически информируют прибывающих водителей о товарах и услугах, дорожной обстановке и погодных условиях в окрестностях.
Дерево по имени гаф в пустыне
Идею создания АЗС нового тысячелетия предложило архитектурное бюро Aedas. Они представили проект ENOC - футуристический автозаправочный комплекс, созданный с использованием принципов биомимикрии, где конструкция вдохновлена природой - растениями или животными.
Дизайн ENOC отдаёт дань уважения флоре ОАЭ, а главным элементом конструкции стало дерево гаф, которое легко выживает в засушливом климате Аравийского полуострова.
Мощные «ветви» конструкции служат опорой для граненого навеса над колонками. В крыше встроены светодиоды, которые меняют цвета в зависимости от времени суток, превращая постройку в манящий мираж в пустыне. Дизайн станции создает впечатление гармонии с окружающей природой и величественности.
Футуристичные зонтики Нормана Фостера
Норман Фостер - выдающийся архитектор современности, автор таких знаменитых сооружений, как купол Рейхстага в Берлине, Мост Тысячелетия в Лондоне и сотен других проектов по всему миру. Энергичный творец также создал АЗС для испанской нефтяной компании Repsol.
О чём мечтают автомобилисты, находясь под жарким солнцем Испании? Наверняка о возможности расслабиться на шезлонгах и насладиться спасительной тенью зонтиков. Именно такие удобства предложил Фостер. В результате на станции появились яркие цветные зонтики, оформленные в стиле хай-тек и привлекающие особое внимание.
«Дом солнца» в Калифорнии
Ещё одна популярная АЗС находится в Лос-Анджелесе на перекрёстке главных дорог города. Она является воплощением трендов XXI века: высокотехнологичный дизайн и зелёные технологии.
На крыше «Дома Гелиоса» стоят солнечные панели, в здании применяются энергосберегающее освещение с датчиками движения, система очистки дождевой воды и устройства для переработки отходов. Станция стремится к экологической устойчивости и эффективности.
Релакс-АЗС в Батуми
В грузинском городе Батуми архитектурное бюро под руководством Георгия Хмаладзе создало станцию, которая служит примером эффективного использования пространства. Зона для автомобилей занимает минимальную площадь, а основное пространство отведено как места для отдыха. Этот эффект достигается благодаря нависающему геометрическому куполу.
Фасад станции выполнен в виде решётки из тонированного стекла и металлических балок над зоной фуд-корта. Мощный белый выступ прикрывает колонки и киоск. Зона отдыха полностью отделена от заправочных пистолетов, что позволяет посетителям наслаждаться едой и не думать о состоянии автомобиля.
Бонус — чашечка чая
Сделаем небольшой перерыв от футуристического дизайна, нальём себе чашечку горячего чая и расслабимся. А заодно насладимся видом самой очаровательной автозаправочной станции в мире, расположенной в американском городке Зилла.
Источник:
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https://maps.app.goo.gl/sL6zCn6qfsaRd1m28https://maps.app.goo.gl/sL6zCn6qfsaRd1m28