Солнце, самолёт и дерево: 9 самых впечатляющих и необычных автозаправочных комплексов мира

Колонка на улице Волхонке в Москве является уникальным примером советского строительства в стиле декó, с характерными для него геометрическими узорами и приглушенными тонами.

Сооружение было построено в 1930-х годах, когда у руководства молодого СССР была идея возвести Дворец Советов – символ коммунизма и самое большое административное здание высотой 415 метров. Впоследствии идею забросили, однако АЗС продолжила работать.

В настоящее время она является старейшей в Москве и имеет статус памятника архитектуры. Однако открыта исключительно для служебных машин.

Финский лес