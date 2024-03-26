Какой советский самолет называли «Ишаком», «Крысой» и «Мухой»?

Самолет развивал высокую по тем временам скорость до 470 км/ч и отличался превосходной маневренностью, которую обеспечили за счет смещения центра тяжести машины назад. Задняя центровка, однако, сделала истребитель аэродинамически неустойчивым и строгим в пилотировании.

«Реагирует на малейшее отклонение рулей, — рассказывал о своем опыте пилотирования И-16 летчик Николай Шаповалов. — При перетягивании ручки задрожит и срывается в штопор… Только начну вираж — срываюсь в штопор. Если вираж выполнен правильно — попадешь в струю своего самолета. Самолет встряхнет».