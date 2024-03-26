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Какой советский самолет называли «Ишаком», «Крысой» и «Мухой»?

Какой советский самолет называли «Ишаком», «Крысой» и «Мухой»?

Автор:
26 марта 2024 09:07
Сообщество : Факты
Метки: илот   название   самолет   советский самолет   факты   фото   
1412
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И-16 был крайне сложен в пилотировании и не прощал ошибок. На нем летали только профессионалы высокого уровня, включая первую в СССР пилотажную группу «Красная пятерка».

Этот бочкообразный моноплан с открытой кабиной в 1930-е годы являлся одним из главных символов ВВС Красной армии. Разработанный в конструкторском бюро Николая Поликарпова в 1933 году И-16 («истребитель шестнадцатый») в СССР называли «Ишаком» или «Ишачком».

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Самолет развивал высокую по тем временам скорость до 470 км/ч и отличался превосходной маневренностью, которую обеспечили за счет смещения центра тяжести машины назад. Задняя центровка, однако, сделала истребитель аэродинамически неустойчивым и строгим в пилотировании.

«Реагирует на малейшее отклонение рулей, — рассказывал о своем опыте пилотирования И-16 летчик Николай Шаповалов. — При перетягивании ручки задрожит и срывается в штопор… Только начну вираж — срываюсь в штопор. Если вираж выполнен правильно — попадешь в струю своего самолета. Самолет встряхнет».

Летчик Сергей Насилевиц вспоминал, как начальник его авиационного училища напутствовал молодых выпускников: «Коль освоили И-16, то можете летать на любом типе самолета. Это самая строгая машина. Нет такого летчика, который не мог бы после И-16 любую машину посадить».

Самолет не прощал ошибок, и летали на нем только профессионалы высокого уровня. Так, именно И-16 использовала первая советская пилотажная группа «Красная пятерка».

Боевой дебют «Ишачка» состоялся в ходе Гражданской войны в Испании. Советские истребители оказались для франкистов грозным противником — они превосходили немецкие истребители He-51 и итальянские FIAT C.R.32 в скорости, маневренности и скороподъемности.

Националисты прозвали И-16 «Крысой» («Rata») — им казалось, что неуловимые советские самолеты во время атаки выскакивали как будто из-под земли. Республиканцы называли истребитель «Мухой» («Mosca»).

Между тем, война в Испании показала, что вооружение «Ишака» являлось недостаточным. Так, у советского самолета были два 7,62-мм авиационных пулемета ШКАС, в то время как у его итальянского визави — два 12,7-мм пулемета. Количество пулеметом в итоге довели до четырех.

Поздние модификации И-16 вдобавок к ШКАС оснащали авиационными автоматическими пушками ШВАК или пусковыми установками для неуправляемых реактивных снарядов PC-82.

Господство в испанском небе советского истребителя сошло на нет в 1939 году с появлением там «Мессершмитта» Bf-109. «Ишак» уступал ему по всем параметрам, за исключением маневренности.

Кроме Иберийского полуострова И-16 участвовали в боевых действиях против японской авиации в Китае (китайцы прозвали их «Ласточками») и в ходе конфликта на Халхин-Голе, а также против финских войск во время «Зимней войны».

К началу войны против нацистской Германии «Ишачки» уже сильно устарели. Тем не менее, они составляли около четверти всех советских истребителей на западной границе СССР и в первые дни войны оказали противнику ожесточенное сопротивление.

По одной из версий, первый немецкий самолет в СССР сбил именно И-16. Летчики Люфтваффе к своему давнему знакомому относились без всякого пренебрежения. Они старались избегать с ним ближнего маневренного боя, поскольку знали, что «Крысу» в угол загонять не следует.

В дальнейшем «Ишаки» уступили место на передовой своим более современным коллегам, а сами занялись охраной городов и тыловых объектов в частях ПВО. Их также использовали для обучения летного состава.

С окончанием войны в целом завершилась и эксплуатация легендарных истребителей. По иронии судьбы дольше всего они прослужили у своих противников — франкистов. В Испании десятки трофейных И-16 стояли на вооружении до 1953 года.

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Метки: илот   название   самолет   советский самолет   факты   фото   
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9  комментариев
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153
DuckTales 2 часа назад
А в чем прикол открытой кабины на них ?
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2294 поста (2251 в горячем)

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