9999 в 1: легендарный картридж для Dendy, который обманывал ожидания геймеров 90-х

Наверняка, многие обладатели приставки Dendy и ее клонов помнят тот самый знаменитый картридж "9999 in 1", который шел в комплекте с приставкой и на котором на самом деле было не более 7 игр.
Причем, даже необязательно, чтобы он шел в комплекте именно с вашей приставкой. Все равно, каким-то чудесным образом он попадал к вам в руки. И уж точно вряд ли вы забудете ту самую спокойную музыку, природный фон и конечно же чайку в виде курсора для выбора игры. В общем, сегодня я хотел бы сделать небольшой ностальгический обзор этого культового картриджа и рассказать, с чего всё началось.
С чего всё началось?
Впервые размножением игр стали заниматься тайваньские пираты, которые брали одноигровки, хакали их.
Например, вы могли вставить многоигровый картридж с игрой "Super Mario bros" и увидеть там несколько игр про Марио. Вот только игра была одна. Просто первая игра начиналась с первого уровня, вторая уже со второго, третья - с третьего и т.д. Такие картриджи даже получили своё название, которое можно перевести как "картридж уязвимости".
Появлялись и другие подобные размноженные одноигровки, где игрок мог не только начать игру с любого уровня, но и с определенным оружием, большим количеством жизней и даже бессмертием. Огромной популярностью в этом плане пользовался картридж с игрой "Contra", где игрок мог выбрать игру и начать с определенным видом оружия, например с S-ской.
Также, многие могли видеть картридж "35 в 1", который включал в себя несколько игр со световым пистолетом (несколько режимов) и аж 28 пунктов меню игры "Battle City", а точнее ее пиратского хака "Tank 1990".
Первый картридж с чайками
Хитрые китайцы в этом плане тоже не отставали, и в итоге выпустили свой первый картридж с легендарными чайками. Правда, на тот момент это был картридж "83 in 1", который включал в себя 83 игры. Точнее, игр было всего 7, а остальные являлись лишь копиями с некоторыми изменениями (уровень, оружие и т.д.).
Там вы могли увидеть такие культовые игры как "Sky destroyer", "Bomberman" и др.
Но самое интересное, что каждая игра имела свое уникальное название, что могло запутать геймера.
Ну а последующие картриджи с чайками включали в себя всё больше и больше игр, а точнее наименований, так как самих игр оставалось всё также не более 7. И вот примерно в 1993 году китайцы выпустили тот самый легендарный картридж "9999 in 1", который наверняка большинство из вас видело.
Внешний вид
Я думаю, что этот знаменитый картридж каждый узнает по одному лишь внешнему виду, даже если на нем не будет указано "9999 in 1". Одна только обложка на черном картридже скажет нам о том, что нас жестко обманули, ведь на данном картридже были изображены такие игры как "Contra", "Street fighter", "Черепашки ниндзя", "Super Mario", "Wild Gunman" и др.
И те, кто видел этот картридж впервые, думали, что сейчас они устроят мощную зарубу в показанные на картинке игр. Вот только, как оказалось, содержание не совсем соответствовало внешнему виду. Хотя, всё же встречались игры, изображенные на картинке.
Действительно 9999 игр?
Конечно же, несмотря на название, на картридже не было почти 10000 игр. Да и в принципе глупо было в это верить, так как даже тогда мы прекрасно понимали, что платка в картридже столько игр явно не потянет.
Вставив картридж в приставку, мы наблюдали как огромное число 9999 падает на поверхность с грохотом, после чего появляется то самое меню с солнышком, морем, чайками и той самой культовой музыкальной темой.
На самом деле игр на этом картридже было всего 6:
- Super Mario Bros - тот самый классический Супер Марио;
- Tank - классические танчики, то есть "Battle city".
- Small Bee - это классическая игра "Galaxian", где нам предстоит играть за маленький космический корабль и уничтожать врагов, которые медленно опускаются вниз;
- Wild Gunman - знаменитая игра в стиле "Вестерн" для светового пистолета. Кстати, она хотя бы была заявлена на картинке;
- Duck hunt - Легендарная охота на уток. Опять же игра для светового пистолета. Ох, сколько же потрепала нервов хихикающая собака геймерам 90-х.
- Lunner Ball - ну и конечно же нельзя забывать и про бильярд, где мы должны были забивать шары с помощью специального курсора, которым мы управляли с помощью джойстика.
- Tetris- встречался лишь на некоторых версиях данного картриджа. Тот самый классический Тетрис, разработанный советским инженером Алексеем Пажитновым. В данной версии картриджа отсутствовала игра "Super Mario bros".
А остальные игры являлись лишь повторением предыдущих, и различались они между собой только уровнями, с которых начиналась игра, и некоторыми другими моментами. Правда, даже в этом случае у пиратов никак бы не получилось размножить 6 игр почти до 10000.
Но тут всё просто. Всего игр, как мы уже выяснили, шесть. А различных вариаций этих игр - 250. А что же тогда с остальными 9743 играми? Да ничего. Это опять же те же самые игры, которые идут по второму, третьему и двадцатому кругу. После того, как вы пролистаете 256 игр, счетчик обнулится и 257-я игра будет уже точно такая же, как и самая первая.
Дальнейшее развитие
Ну а дальше пиратов просто понесло. Они продолжили клепать подобные хаки, но стали увеличивать количество якобы игр. То есть, игр на картридже было все еще не больше семи, но на картриджах уже появлялись такие названия как "99999 в 1" и даже "999999999 в 1". Правда, сути это не меняло. Это были просто цифры.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Источник:
Наверняка, многие обладатели приставки Dendy и ее клонов помнят тот самый знаменитый картридж "9999 in 1", который шел в комплекте с приставкой и на котором на самом деле было не более 7 игр.
Какое понимали? Мы еще не знали что такое чипы на плате, а 8 , 16 бит нам ничего не говорило, кроме одного, чем больше бит, тем круче. А так картридж такой все хватали, было дикое ощущение халявы, один картридж стоящий сотен за небольшие сравнительно деньги, уже дома после часового листания, когда видели, что после сотен листаемых строчек новых игр все не появляется приходило разочарование.
А так обменивались картриджами, вплоть до того, что рейки втыкали вручную, когда желтый корпус ломался. Уже по рейкам и чипам видели где какая игра.И тогда для нас это было уже чудом техники, сидели по домам и играли в танчики, Дарквин Дака, Контру, Марио, Чип и Дейла, Батл тодс. Под задорное пиликанье из динамиков.И было веселее чем сейчас под супер графику.