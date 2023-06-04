9999 в 1: легендарный картридж для Dendy, который обманывал ожидания геймеров 90-х

Наверняка, многие обладатели приставки Dendy и ее клонов помнят тот самый знаменитый картридж "9999 in 1", который шел в комплекте с приставкой и на котором на самом деле было не более 7 игр.