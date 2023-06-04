9999 в 1: легендарный картридж для Dendy, который обманывал ожидания геймеров 90-х

Я думаю, что этот знаменитый картридж каждый узнает по одному лишь внешнему виду, даже если на нем не будет указано "9999 in 1". Одна только обложка на черном картридже скажет нам о том, что нас жестко обманули, ведь на данном картридже были изображены такие игры как "Contra", "Street fighter", "Черепашки ниндзя", "Super Mario", "Wild Gunman" и др.

И те, кто видел этот картридж впервые, думали, что сейчас они устроят мощную зарубу в показанные на картинке игр. Вот только, как оказалось, содержание не совсем соответствовало внешнему виду. Хотя, всё же встречались игры, изображенные на картинке.

Действительно 9999 игр?

Конечно же, несмотря на название, на картридже не было почти 10000 игр. Да и в принципе глупо было в это верить, так как даже тогда мы прекрасно понимали, что платка в картридже столько игр явно не потянет.