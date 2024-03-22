За 500 тысяч долларов космических туристов покормят ужином от датского шеф-повара

Компания SpaceVIP анонсировала шестичасовой полет в стратосфере и ужин на шесть персон в 30 километрах над уровнем моря. Кормить гостей будет шеф-повар дважды мишленовского ресторана 32-летний датчанин Расмус Мунк. Рататуй, как предчувствие ...
Гастрономический туризм перемещается в космос. Богатые любители еды и космоса вскоре смогут насладиться изысканной едой в стратосфере. Конечно, удовольствие доступно только тем, кто готов заплатить за билет почти 500 тысяч долларов.
Не смотря на высокую цену, от желающих нет отбоя, сообщает Bloomberg. Менее чем через 24 часа после начала рекламной кампании, организаторам начали поступать звонки от заинтересованных людей, спрашивающих, где можно зарегистрироваться. Число потенциальных туристов уже в несколько раз превысило количество посадочных мест в высокотехнологичной герметичной капсуле.
Меню для «космического ресторана» обещают необычное. Для этого компания SpaceVIP, занимающаяся космическими путешествиями класса люкс, наняла датского шеф-повара из ресторана, отмеченного звездой Мишлен.
Расмус Мунк составит его для шести счасливчиков, которых поднимут на высоту 30 километров. Здесь они будут ужинать, наблюдая за восходом солнца над изгибом Земли, а Wi-Fi на борту позволит им вести прямую трансляцию с друзьями дома.
Полет продлится шесть часов на высокотехнологичном космическом шаре, первый старт которого запланирован на следующий год. Отмечается, что для такого подъема не требуется специальной подготовки и оборудования. Космический корабль Space Perspectives будет подниматься в стратосферу при помощи воздушного шара.
К слову SpaceVIP не первая, кто предложил своим клиентам ужин в стратосфере. Ранее аналогичный релиз выпустила французская компания Zephalto. В сообщении говорится, что с 2025 года ужин в стратосфере можно будет себе позволить не менее чем за $132000.
План заключается в том, чтобы со временем организовать как можно больше туров и, в конце концов, снизить цены, чтобы позволить большему количеству людей насладиться впечатлениями.
Источник:
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Этот недодерижопаль и близко к космосу не поднимется!
И ещё цирк с конями, зоопарк и кунсткамера.
За то мы родные фишки и любим.
Сегодня, вот, тебя нам показали))))))