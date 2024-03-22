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За 500 тысяч долларов космических туристов покормят ужином от датского шеф-повара

За 500 тысяч долларов космических туристов покормят ужином от датского шеф-повара

Автор:
22 марта 2024 21:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Расмус Мунк   Рататуй   космический туризм   стратосфера   шеф-повар   элитная кухня   
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Компания SpaceVIP анонсировала шестичасовой полет в стратосфере и ужин на шесть персон в 30 километрах над уровнем моря. Кормить гостей будет шеф-повар дважды мишленовского ресторана 32-летний датчанин Расмус Мунк. Рататуй, как предчувствие ...

Гастрономический туризм перемещается в космос. Богатые любители еды и космоса вскоре смогут насладиться изысканной едой в стратосфере. Конечно, удовольствие доступно только тем, кто готов заплатить за билет почти 500 тысяч долларов.

Не смотря на высокую цену, от желающих нет отбоя, сообщает Bloomberg. Менее чем через 24 часа после начала рекламной кампании, организаторам начали поступать звонки от заинтересованных людей, спрашивающих, где можно зарегистрироваться. Число потенциальных туристов уже в несколько раз превысило количество посадочных мест в высокотехнологичной герметичной капсуле.

Меню для «космического ресторана» обещают необычное. Для этого компания SpaceVIP, занимающаяся космическими путешествиями класса люкс, наняла датского шеф-повара из ресторана, отмеченного звездой Мишлен.

Расмус Мунк составит его для шести счасливчиков, которых поднимут на высоту 30 километров. Здесь они будут ужинать, наблюдая за восходом солнца над изгибом Земли, а Wi-Fi на борту позволит им вести прямую трансляцию с друзьями дома.

Полет продлится шесть часов на высокотехнологичном космическом шаре, первый старт которого запланирован на следующий год. Отмечается, что для такого подъема не требуется специальной подготовки и оборудования. Космический корабль Space Perspectives будет подниматься в стратосферу при помощи воздушного шара.

К слову SpaceVIP не первая, кто предложил своим клиентам ужин в стратосфере. Ранее аналогичный релиз выпустила французская компания Zephalto. В сообщении говорится, что с 2025 года ужин в стратосфере можно будет себе позволить не менее чем за $132000.

План заключается в том, чтобы со временем организовать как можно больше туров и, в конце концов, снизить цены, чтобы позволить большему количеству людей насладиться впечатлениями.

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Метки: Расмус Мунк   Рататуй   космический туризм   стратосфера   шеф-повар   элитная кухня   
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6  комментариев
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60k
turyst 2 часа назад
Ну сколько можно называть этот сратосрат, космическим кораблём?

Этот недодерижопаль и близко к космосу не поднимется!
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−3
дима зоуев 38 минут назад
Фишки это фейк. И спонсор терроризма.
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15k
Иван Иваныч 42 минуты назад
Одни уже сплавали к Титанику..
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4k
Anners 43 минуты назад
Это для тех, кто на батискаф к "Титанику" не успел?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1398 постов (1327 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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