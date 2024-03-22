За 500 тысяч долларов космических туристов покормят ужином от датского шеф-повара

Гастрономический туризм перемещается в космос. Богатые любители еды и космоса вскоре смогут насладиться изысканной едой в стратосфере. Конечно, удовольствие доступно только тем, кто готов заплатить за билет почти 500 тысяч долларов.

Не смотря на высокую цену, от желающих нет отбоя, сообщает Bloomberg. Менее чем через 24 часа после начала рекламной кампании, организаторам начали поступать звонки от заинтересованных людей, спрашивающих, где можно зарегистрироваться. Число потенциальных туристов уже в несколько раз превысило количество посадочных мест в высокотехнологичной герметичной капсуле.