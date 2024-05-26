«Вероятно, ни у кого из нас не будет работы»: Илон Маск рассказал о будущем искусственного интеллекта

Чтобы избежать социальной напряжённости, Маск полагает, что государство должно платить людям безусловный базовый доход (ББД). Проблема в том, что сейчас большинство стран к этому не готово. И тогда может произойти взрыв: люди потеряют работу и пойдут на улицу искать справедливости. Уж как умеют.

Это самый пессимистичный сценарий. А есть реалистичный: что современный ИИ - это никакой не интеллект, а анализ огромной базы данных. Ничего нового он придумать или создать не может. И уж тем более не заменит сантехников, фрезеровщиков и прочих работяг. Лет через 100 может и заменит, а в обозримом будущем - нет.