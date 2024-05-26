«Вероятно, ни у кого из нас не будет работы»: Илон Маск рассказал о будущем искусственного интеллекта

Он заявил, что для людей останется только хобби.
Илон Маск выступал на конференции VivaTech 2024. Он сообщил, что будущее за искусственном интеллектом - коварный ИИ постепенно вытеснит людей из всех сфер деятельности.
Вероятно, ни у кого из нас не будет работы. Если вы хотите заниматься чем-то вроде хобби, вы можете этим заниматься. Но в остальном искусственный интеллект и роботы предоставят вам любые товары и услуги, которые вы пожелаете.
Чтобы избежать социальной напряжённости, Маск полагает, что государство должно платить людям безусловный базовый доход (ББД). Проблема в том, что сейчас большинство стран к этому не готово. И тогда может произойти взрыв: люди потеряют работу и пойдут на улицу искать справедливости. Уж как умеют.
Это самый пессимистичный сценарий. А есть реалистичный: что современный ИИ - это никакой не интеллект, а анализ огромной базы данных. Ничего нового он придумать или создать не может. И уж тем более не заменит сантехников, фрезеровщиков и прочих работяг. Лет через 100 может и заменит, а в обозримом будущем - нет.
Также ИИ не станет альтернативой хорошему педагогу или инженеру. Не построит звездолёт и не отправится бороздить космические просторы. Скорее он станет подспорьем, а не заменой человеку.
И будущее вырисовывается таким: работать всё равно придётся - никакой Маск человечество от этого не избавит. И ближайшие 30-40 лет будут примерно такими же, как и сейчас. А потом уже ИИ возьмёт дело в свои руки - да пожалуйста. Пусть берёт нас на баланс и обеспечивает едой, жильём и деньгами. Если он станет таким продвинутым, то для него это будет просто.
Источник:
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Боже мой... Сейчас, сегодня, я поражаюсь своим профессорам, которые (пусть много лет назад), учили меня инженерному делу. ИИ знает уже намного больше тех профессоров. И доступно рассказывает. Комбайны работают на ИИ. Культиваторы. Никто не сидит в кабине. Только периодически посматривают на дисплей от камеры фермерской машины. Ну, не все фермеры, конечно, но те, кто решил применить продвинутый вариант.
Что правда - если легко заменить фрезеровщика, то сантехника - вряд ли получится в обозримом будущем.
Кстати, а кто обслуживать будет то, что этим будет заниматься, а доставлять мне продукты?