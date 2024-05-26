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«Вероятно, ни у кого из нас не будет работы»: Илон Маск рассказал о будущем искусственного интеллекта

«Вероятно, ни у кого из нас не будет работы»: Илон Маск рассказал о будущем искусственного интеллекта

Автор:
26 мая 2024 22:08
Сообщество : Наука
Метки: Доход   Илон Маск   Искусственный интеллект   безаботица   будущее   рабочие места   
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Он заявил, что для людей останется только хобби.

Илон Маск выступал на конференции VivaTech 2024. Он сообщил, что будущее за искусственном интеллектом - коварный ИИ постепенно вытеснит людей из всех сфер деятельности.

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Вероятно, ни у кого из нас не будет работы. Если вы хотите заниматься чем-то вроде хобби, вы можете этим заниматься. Но в остальном искусственный интеллект и роботы предоставят вам любые товары и услуги, которые вы пожелаете.

Чтобы избежать социальной напряжённости, Маск полагает, что государство должно платить людям безусловный базовый доход (ББД). Проблема в том, что сейчас большинство стран к этому не готово. И тогда может произойти взрыв: люди потеряют работу и пойдут на улицу искать справедливости. Уж как умеют.

Это самый пессимистичный сценарий. А есть реалистичный: что современный ИИ - это никакой не интеллект, а анализ огромной базы данных. Ничего нового он придумать или создать не может. И уж тем более не заменит сантехников, фрезеровщиков и прочих работяг. Лет через 100 может и заменит, а в обозримом будущем - нет.

Также ИИ не станет альтернативой хорошему педагогу или инженеру. Не построит звездолёт и не отправится бороздить космические просторы. Скорее он станет подспорьем, а не заменой человеку.

И будущее вырисовывается таким: работать всё равно придётся - никакой Маск человечество от этого не избавит. И ближайшие 30-40 лет будут примерно такими же, как и сейчас. А потом уже ИИ возьмёт дело в свои руки - да пожалуйста. Пусть берёт нас на баланс и обеспечивает едой, жильём и деньгами. Если он станет таким продвинутым, то для него это будет просто.

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Метки: Доход   Илон Маск   Искусственный интеллект   безаботица   будущее   рабочие места   
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7  комментариев
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6k
Divergent?!? 17 минут назад
"Также ИИ не станет альтернативой хорошему педагогу или инженеру. "

Боже мой... Сейчас, сегодня, я поражаюсь своим профессорам, которые (пусть много лет назад), учили меня инженерному делу. ИИ знает уже намного больше тех профессоров. И доступно рассказывает. Комбайны работают на ИИ. Культиваторы. Никто не сидит в кабине. Только периодически посматривают на дисплей от камеры фермерской машины. Ну, не все фермеры, конечно, но те, кто решил применить продвинутый вариант.

Что правда - если легко заменить фрезеровщика, то сантехника - вряд ли получится в обозримом будущем.
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6k
Wadim 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Александр 16 минут назад
Всякий офисный планктон может и заменит, а те кто работают руками, никакой ИИ не заменит
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33k
Владимир 2 часа назад
Ага. Отлично. Пусть ИИ тогда вырастит мне на год пшеницы, картохи и выпасет три коровы и две свиньи. Что бы я кушать мог пока хобби занимаюсь.
Кстати, а кто обслуживать будет то, что этим будет заниматься, а доставлять мне продукты?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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