Случайный Ренессанс: 27 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

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Кто-то годами учится искусству фотографии и все равно не может сделать хороший снимок, а кто-то от балды щелкает камерой в случайный момент и получает настоящий шедевр. Несправедливо? Пожалуй, зато мы теперь можем насладиться отличной подборкой снимков из сообщества «Случайный Ренессанс», где пользователи Reddit делятся фотографиями, похожими на шедевры эпохи Возрождения.
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19. «Присоединился к этому сообществу только ради того, чтобы запостить фото моего отца, наслаждайтесь»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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