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Случайный Ренессанс: 27 фото, похожих на&nbsp;картины эпохи Возрождения

Случайный Ренессанс: 27 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

Автор:
01 июня 2023 22:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   искусство   красиво   случайный Ренессанс   удачные кадры   фото   
1164
28

Кто-то годами учится искусству фотографии и все равно не может сделать хороший снимок, а кто-то от балды щелкает камерой в случайный момент и получает настоящий шедевр. Несправедливо? Пожалуй, зато мы теперь можем насладиться отличной подборкой снимков из сообщества «Случайный Ренессанс», где пользователи Reddit делятся фотографиями, похожими на шедевры эпохи Возрождения.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   искусство   красиво   случайный Ренессанс   удачные кадры   фото   
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2  комментария
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18k
Bill 2 часа назад
Шикарно! Смотрел на каждый снимок и думал: а на какой же картине я это видел.
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414
Olldd 2 часа назад
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