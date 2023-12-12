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В античном городе на территории Турции нашли головы статуй Афродиты и Диониса

В античном городе на территории Турции нашли головы статуй Афродиты и Диониса

Автор:
12 декабря 2023 16:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Айзаной   Афродита   античность   археологические находки   археология   дионис   древний город   древняя греция   раскопки   
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В ходе раскопок в древнем городе Айзаной на западе Турции найдены головы статуй двух греческих божеств. Возраст находок составляет 5 000 лет.


Статуи, о которых говорят, что они обладают «поразительной красотой», изображают Афродиту, богиню любви, и Диониса, бога вина. Голова Афродиты имеет высоту 48 см, а голова Диониса — 43 см.


Тела статуй были обнаружены в ходе предыдущих раскопок в античном городе, но головы, искусно вырезанные из известняка, были найдены лишь сейчас в русле ручья — и пока неясно, как головы и тела были разделены.


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По словам координатора раскопок, это важные находки, свидетельствующие о том, что политеистическая культура Древней Греции существовала в течение длительного времени, не утратив своего значения и в римскую эпоху.


Древний город Айзаной — один из самых значительных городов римского периода, в котором находятся храм Зевса, комплекс стадиона-театра и Мацеллум. Он был главным поселением айзанитов, живших под властью древних фригийцев, а храм Зевса, найденный на этом месте, датирует город 3000 годом до нашей эры.


Айзаной был обнаружен европейцами в 1824 году, но раскопки начались только в 1926 году.


Археологи, работающие в настоящее время на месте раскопок, считают, что последняя находка свидетельствует о том, что в этом регионе могла существовать скульптурная мастерская, в которой изготавливались потрясающие произведения искусства.


В августе та же группа археологов объявила, что нашла часть статуи древнегреческой богини Гигиеи, также в Айзаное. Было найдено тело статуи размером с человека. Голова, к сожалению, не сохранилась до наших дней.


По мнению археологов, находка свидетельствует о том, что в Айзаное в римскую эпоху могли существовать какие-то постройки, связанные с культом здоровья.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Айзаной   Афродита   античность   археологические находки   археология   дионис   древний город   древняя греция   раскопки   
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5  комментариев
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16k
sos1960sos Час назад
Судя по его зрачкам, Дионис здорово перебрал алкоголя...
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20k
Bill Полчаса назад
Геть турков с исконной греческой земли!
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10k
Billi_Bons 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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353
Dragon 50 минут назад
У археологов и историков, наверное, кровь из глаз пойдёт от этой статьи.
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