В античном городе на территории Турции нашли головы статуй Афродиты и Диониса

Статуи, о которых говорят, что они обладают «поразительной красотой», изображают Афродиту, богиню любви, и Диониса, бога вина. Голова Афродиты имеет высоту 48 см, а голова Диониса — 43 см.

Тела статуй были обнаружены в ходе предыдущих раскопок в античном городе, но головы, искусно вырезанные из известняка, были найдены лишь сейчас в русле ручья — и пока неясно, как головы и тела были разделены.