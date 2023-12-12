В античном городе на территории Турции нашли головы статуй Афродиты и Диониса

В ходе раскопок в древнем городе Айзаной на западе Турции найдены головы статуй двух греческих божеств. Возраст находок составляет 5 000 лет.
Статуи, о которых говорят, что они обладают «поразительной красотой», изображают Афродиту, богиню любви, и Диониса, бога вина. Голова Афродиты имеет высоту 48 см, а голова Диониса — 43 см.
Тела статуй были обнаружены в ходе предыдущих раскопок в античном городе, но головы, искусно вырезанные из известняка, были найдены лишь сейчас в русле ручья — и пока неясно, как головы и тела были разделены.
По словам координатора раскопок, это важные находки, свидетельствующие о том, что политеистическая культура Древней Греции существовала в течение длительного времени, не утратив своего значения и в римскую эпоху.
Древний город Айзаной — один из самых значительных городов римского периода, в котором находятся храм Зевса, комплекс стадиона-театра и Мацеллум. Он был главным поселением айзанитов, живших под властью древних фригийцев, а храм Зевса, найденный на этом месте, датирует город 3000 годом до нашей эры.
Айзаной был обнаружен европейцами в 1824 году, но раскопки начались только в 1926 году.
Археологи, работающие в настоящее время на месте раскопок, считают, что последняя находка свидетельствует о том, что в этом регионе могла существовать скульптурная мастерская, в которой изготавливались потрясающие произведения искусства.
В августе та же группа археологов объявила, что нашла часть статуи древнегреческой богини Гигиеи, также в Айзаное. Было найдено тело статуи размером с человека. Голова, к сожалению, не сохранилась до наших дней.
По мнению археологов, находка свидетельствует о том, что в Айзаное в римскую эпоху могли существовать какие-то постройки, связанные с культом здоровья.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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