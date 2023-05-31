Истребитель КНР показал американцам, кто хозяин над Южно-Китайским морем и попал на видео

26 мая американский самолёт-разведчик RC-135 летел над Южно-Китайским морем. Как позже заявили военные США, они оставляют за собой право летать, плавать и действовать там, где это позволяют нормы международного права:

Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в полном соответствии с международным правом.

Навстречу разведчику вылетел китайский J-16 (по неподтверждённым данным, создан на базе Су-27).