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Истребитель КНР показал американцам, кто хозяин над Южно-Китайским морем и попал на видео

Истребитель КНР показал американцам, кто хозяин над Южно-Китайским морем и попал на видео

Автор:
31 мая 2023 14:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Разведчик   США   ввс   видео   истребитель   перехват   самолет   хозяин   
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Хотя манёвр был опасен.

26 мая американский самолёт-разведчик RC-135 летел над Южно-Китайским морем. Как позже заявили военные США, они оставляют за собой право летать, плавать и действовать там, где это позволяют нормы международного права:

Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в полном соответствии с международным правом.

Навстречу разведчику вылетел китайский J-16 (по неподтверждённым данным, создан на базе Су-27).

По словам американских военных:

Пилот истребителя J-16 ВВС КНР 26 мая 2023 года совершил излишне агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135, из-за чего тот был вынужден пролететь через спутную струю. Самолет RС-135 выполнял безопасный и рутинный полет в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем в полном соответствии с международным правом.

Спутная струя - это возмущённые массы воздуха, которые появляются при пролёте самолёта.

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Метки: Китай   Разведчик   США   ввс   видео   истребитель   перехват   самолет   хозяин   
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8  комментариев
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393
Guilty Pleasure Полчаса назад
сидите дома, сраные пиндосы
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7k
Echo 9 минут назад
Дачто ж такое то, все норовят закошмарить, никакого уважения к исключительной нации пиндосов
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42
Жан Батист Эммануэль Зорг 10 минут назад
нехй шляться!
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982
Uganda 14 минут назад
а нехрен там летать, пиндосы
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26k
Федор 15 минут назад
Необходимо чморить пиндосню везде где можно достать. Потопили беспилотник в Черном море и все, больше не суются, боязливое шакалье, в районе Румынии тусуются)) А англосаксы теперь в Черное море заходят под прикрытием двух истребителей, по флайтрадару видно! А мы бы подняли четверку и им бы показали где раки зимуют))
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1k
b_e_l_i_a_l 21 минуту назад
Харкать в рожу пиндосам входит в моду
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28k
Serg2001 24 минуты назад
1. "Военные США оставляют за собой право летать, плавать и действовать там, где это позволяют нормы международного права"
+
2. "Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям", - заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. "Прежде всего, им нет места в НАШЕМ ПОЛУШАРИИ, - сказал американский дипломат про иранские военные корабли.
=
Вывод: американцы @ху@вают не по-детски
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5k
Старичок 24 минуты назад
так а где эти возмущенные массы воздуха, за что так пиндосы стонут? оператор вон как шустро от борта до борта перебежал.
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August

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