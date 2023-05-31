Истребитель КНР показал американцам, кто хозяин над Южно-Китайским морем и попал на видео

Хотя манёвр был опасен.
26 мая американский самолёт-разведчик RC-135 летел над Южно-Китайским морем. Как позже заявили военные США, они оставляют за собой право летать, плавать и действовать там, где это позволяют нормы международного права:
Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в полном соответствии с международным правом.
Навстречу разведчику вылетел китайский J-16 (по неподтверждённым данным, создан на базе Су-27).
По словам американских военных:
Пилот истребителя J-16 ВВС КНР 26 мая 2023 года совершил излишне агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135, из-за чего тот был вынужден пролететь через спутную струю. Самолет RС-135 выполнял безопасный и рутинный полет в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем в полном соответствии с международным правом.
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Спутная струя - это возмущённые массы воздуха, которые появляются при пролёте самолёта.
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2. "Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям", - заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. "Прежде всего, им нет места в НАШЕМ ПОЛУШАРИИ, - сказал американский дипломат про иранские военные корабли.
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Вывод: американцы @ху@вают не по-детски