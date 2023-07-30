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Самолет упал в нескольких метрах от оживленного пляжа в США

Самолет упал в нескольких метрах от оживленного пляжа в США

Автор:
30 июля 2023 11:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   крушение   пилот   пляж   самолет   упал самолет   
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Пилота удалось спасти.

В Нью-Гэмпшире (США) потерпел крушение легкомоторный самолет. Произошло это в нескольких метрах от оживленного пляжа на глазах у испуганных отдыхающих.

Как видно из кадров, опубликованных Boston 25, после крушения часть отдыхающих решила не приближаться к судну, а другие, наоборот, отправились к самолету, чтобы помочь пилоту.


Вместе со спасателями пилота удалось спасти. Самолет вытащили на берег.


Источник:

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Метки: Видео   США   крушение   пилот   пляж   самолет   упал самолет   
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6  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
Бедолага, не дотянул до небоскрёба.
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2k
Хачик 7 минут назад
"А чё мы сразу-то?"
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243
Liberman Полчаса назад
Вместе со спасателями пилота удалось спасти. Самолет вытащили на берег.
В общем то это и была задумка пилота. Че не так?
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3k
lekha-fil 48 минут назад
В нескольких метрах? В нескольких сот метров.
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