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23 истории о самых глупых тату на китайском и японском

23 истории о самых глупых тату на китайском и японском

Автор:
31 мая 2023 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   иероглифы   истории из жизни   китайский   смешные тату   татуировки   японский   
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Наверное, у каждого есть знакомый с дурацкой татуировкой — кто-то заглянул в тату-салон по пьяни, а кто-то просто набил первую попавшуюся картинку, не подумав о ее смысле. Это особенно актуально для тату с иероглифами, так что у пользователей Reddit со знанием японского или китайского нашлось немало веселых историй на эту тему — вот некоторые из них.

1. «У моего приятеля традиционными китайскими иероглифами набито «неграмотный иностранец». Круто!».


2. «Я умею читать по-китайски и однажды познакомилась с парнем, который хотел сделать татуировку с надписью «Надежда». Видимо, он заглянул в словарь и набил первые два символа после слова «надежда» — «名子», что означает «существительное».

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3. «"Крошечный цыпленок". Мой друг набил это, думая, что так пишется его имя».


4. «У меня на руке китайскими иероглифами набит мой китайский знак зодиака. Я работал с парнем, который был родом из Китая и почти не говорил по-английски. Когда он увидел мою тату, его глаза загорелись. Затем он указал на мою руку и заржал: "Ха-ха-ха! Петушара!"»


5. «Тот парень думал, что набил слова «Люблю своего внука». На самом деле его тату переводится как «Я люблю толстых мальчиков». Подозреваю, в деле замешан промах Google Translate эпических масштабов».

6. «Я видела девушку с татуировкой «魚» на плече. Она клялась, что это означает «яд». Это означает "рыба"».


7. «Китайский мой родной язык. В школе я подрабатывал в аптеке, и однажды к кассе подошла белая женщина с очень кривой татуировкой «力». Я сказал ей: «Крутая татуировка, это значит "сила"». Она фыркнула и ответила мне так, будто я был самим Сатаной: «Вы очевидно не понимаете китайских букв. Татуировщик сказал мне, что это означает возможность преодолеть всё, даже рак груди». Затем она закатила глаза и ушла».


8. «Пожалуйста, не используйте Google Translate для перевода татуировок. Однажды я увидел тату: "Я один раз катана"».


9. «Однажды я увидел лысого белого парня, которому было лет за 40, с татуировкой китайскими иероглифами, которые переводятся как «Я миленькая маленькая принцесса», на все предплечье. Я смеялся над этим весь оставшийся день».


10. «Мой друг набил татуировку с надписью «Veni, vidi, vici» на китайском — по крайней мере, он так думал. На самом деле его татуировка гласит: "Три маленьких блюда"».

11. «Я видел, как парень, который, видимо, не знал японского, хвастался своей японской татуировкой. На английский она переводится как — сюрприз-сюрприз — "катастрофический неудачник"».


12. «В колледже у моей подруги была одноклассница с татуировкой кандзи. Однажды моя озадаченная подруга спросила ее, что это значит. «Высшая принцесса». На самом деле там было написано «Принцесса-свинка».


13. «Я был в метро в Нью-Йорке, и со мной ехал парень, который явно много времени проводил в качалке. Он был одет в майку без рукавов, а на его мощных руках на всеобщее обозрение были набиты слова на китайском языке: «牛肉麵», он же «говяжий суп с лапшой» по-английски».

14. «Однажды я забавы ради искал в сети всякие татуировки. Один пользователь сказал, что сделал тату с надписью «Сила и отвага» на японском языке. На самом деле его тату означает: "Маленькое животное, большая ошибка"».


15. «Однажды я видел чувака средних лет с надписью «金魚佬» на плече. Приблизительный перевод — «Человек-золотая рыбка», что на кантонском диалекте означает мерзкий мужчина, который подкатывает к девушкам помоложе/детям — по сути, педофил».


16. «"机" на кулаке. Я не изучал китайский, но по-японски это означает "письменный стол"».


17. «Я видел парня с тату японскими иероглифами, которые переводятся как «бип-бип салат».

18. «Я познакомилась с девушкой, которая показала мне свою татуировку со словом «Любовь». К сожалению, тату гласило «Странный». Кандзи похожи, так что… Любовь: 愛 или 恋; Странный: 変».


19. «К нам с мамой подошел какой-то парень и спросил, что за иероглиф ему набили на лодыжке. Это было слово, означающее «огонь» на китайском, но с лишней черточкой. Когда мы сказали ему, что в иероглифе опечатка, он заявил, что знал, что он значит огонь, но он добавил дополнительную черточку, чтобы тату выглядело круче».


20. «Когда я возвращался из Токио после двух лет там, я встретил парня в аэропорту, который только что вернулся из поездки в Японию. У него на плече были два символа, которые привлекли мое внимание. Я остановил его и спросил, что означает его татуировка. Он ответил: «Она означает сильную волю, братан». У меня не хватило духу сказать ему, что два символа, которые он выбрал, означают "собачьи какашки"».

21. «Я хотела татуировку на китайском языке со словами «Я вегетарианка». Вместо этого мне набили татуировку «Я сделана из овощей».


22. «Распространенное слово «и» часто ошибочно принимают за «мир», которое состоит из двух слов — «и» является первым из них («wo» и «wo ping» на кантонском диалекте). Так что в мире полно людей, на которых набито тупо «и» — я считаю, это угарно».


23. «Моя лучшая подруга, назовем ее Сара, сделала татуировку в 16 лет. Там, откуда я, тату делают с 18. Ее отец умер три года назад, и она решила сделать татуировку на запястье в память о нем. Вместо того, чтобы набить его имя (что было бы проще), она решила, что хочет набить «папа» на японском языке. С тех пор прошло два года, а я до сих пор не набралась духу сказать ей, что ее тату означает "Черепаха"».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   иероглифы   истории из жизни   китайский   смешные тату   татуировки   японский   
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Сергей 48 минут назад
По мне, наносить тату на свою кожу, минимум, тупо.
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Александр 7 минут назад
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Александр 9 минут назад
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68
no. 11 минут назад
пункт 2. 名字 - это имя. существительное - 名词.
пункт 16. 机 на китайском - машина, автомат. (просто для информации)
пункт 22. не "и", а "i", то есть, "я".
переводите статейки с английского не гуглом, ок? все веселье от такой механической копипасты теряется.
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7k
Nikolay 15 минут назад
Терпеть не могу, когда красивые девушки делают тату. Для меня это как если бы кто-то на картине "Мона Лиза" или на статуи Венеры Милосской черным маркером нарисовал бабочку или как в этой статье написал "собачье дерьмо"
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
На днях видел парня у которого на пальцах руки наколото "СЛОН". Зоозащитник, наверное.
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