23 истории о самых глупых тату на китайском и японском

6. «Я видела девушку с татуировкой «魚» на плече. Она клялась, что это означает «яд». Это означает "рыба"».

7. «Китайский мой родной язык. В школе я подрабатывал в аптеке, и однажды к кассе подошла белая женщина с очень кривой татуировкой «力». Я сказал ей: «Крутая татуировка, это значит "сила"». Она фыркнула и ответила мне так, будто я был самим Сатаной: «Вы очевидно не понимаете китайских букв. Татуировщик сказал мне, что это означает возможность преодолеть всё, даже рак груди». Затем она закатила глаза и ушла».

8. «Пожалуйста, не используйте Google Translate для перевода татуировок. Однажды я увидел тату: "Я один раз катана"».

9. «Однажды я увидел лысого белого парня, которому было лет за 40, с татуировкой китайскими иероглифами, которые переводятся как «Я миленькая маленькая принцесса», на все предплечье. Я смеялся над этим весь оставшийся день».

10. «Мой друг набил татуировку с надписью «Veni, vidi, vici» на китайском — по крайней мере, он так думал. На самом деле его татуировка гласит: "Три маленьких блюда"».