Яна Троянова никогда не испытывала каких-то трепетных чувств к России. Жизнь у неё была не сладкой: нищее детство, безотцовщина, пристрастие к алкоголю, ранний неудачный брак, к котором ей били. Рожденный в этом браке сын умер в 21 год. Из запоя и страшной депрессии Троянову вытаскивал гражданский муж, режиссёр Сигарёв. С его помощью артистка стала известной, получив роль в сериале "Ольга".

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А потом Троянова сбежала за границу, где без устали поливает Россию грязью. В новом интервью она рассказала, что исход многих россиян за рубеж - дело рук соотечественников, предавших своих же граждан. И этот процесс, по её мнению, начался давно, задолго до конфликта с Украиной.

Сама Троянова уверена, что русская нация вырождается, потому что стучать на соседа может лишь сброд без чувства единства.