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"Страна лицемеров, трусов и лжецов": звезда сериала "Ольга" снова нелестно отозвалась о России

"Страна лицемеров, трусов и лжецов": звезда сериала "Ольга" снова нелестно отозвалась о России

Автор:
21 октября 2023 11:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Троянова   актриса   интервью   понауехавшие   проверка   сериал Ольга   
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Яна Троянова сравнила Россию с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут одни алкаши. Учитывая пагубное пристрастие к алкоголю у самой артистки, наверное, судит она по себе.

Яна Троянова никогда не испытывала каких-то трепетных чувств к России. Жизнь у неё была не сладкой: нищее детство, безотцовщина, пристрастие к алкоголю, ранний неудачный брак, к котором ей били. Рожденный в этом браке сын умер в 21 год. Из запоя и страшной депрессии Троянову вытаскивал гражданский муж, режиссёр Сигарёв. С его помощью артистка стала известной, получив роль в сериале "Ольга".

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А потом Троянова сбежала за границу, где без устали поливает Россию грязью. В новом интервью она рассказала, что исход многих россиян за рубеж - дело рук соотечественников, предавших своих же граждан. И этот процесс, по её мнению, начался давно, задолго до конфликта с Украиной.


Сама Троянова уверена, что русская нация вырождается, потому что стучать на соседа может лишь сброд без чувства единства.



Сейчас в отношении осевшей в Париже Трояновой общественники просят провести проверку. Актрису просят признать иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".


А председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев заметил, что всё, о чём актриса говорит по отношению к России, — это те проблемы, с которыми она сама и борется, т.к. её алкоголизм - ни для кого не секрет.

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Метки: Видео   Троянова   актриса   интервью   понауехавшие   проверка   сериал Ольга   
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27  комментариев
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526
дмитрий викторович 2 часа назад
Снялась в быдло-сериале про быдло и сразу почуствовала совесть нации?
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32k
Ego sum qui sum 6 минут назад
судить по себе норма у ей подобных
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59k
Олег 8 минут назад
не знал я о существовании этой твари и жил хорошо. Зачем это говно на фишках?
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10k
Сол Гудман 8 минут назад
вот честно, впервые слышу об этой "звезде" и сериале, в котором она сыграла. Как говорится, у кого, что болит, тот о том и говорит
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42
Ксения Лукашенкова-Денисова 17 минут назад
Личная боль и проблемы в семье не должны влиять на отношение ко всей стране или нации в целом, я так думаю. Ты ж,ля, здесь жила и работала,и что? Все поголовно х-вые прям?
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18k
Роберт Шекли 20 минут назад
- мы какой-то сброд...буду говорить о себе...чувствую вырождение нации русской

Так и пусть говорит о себе
Что она сброд, стучит на соседа, жалуется, что она вырожденная изнасилованная баба, трусиха, лицемерка и врунья...
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−3
. 20 минут назад
В стране подонков и бл...й
Где ложь кругом, а жизнь мученье
Лишь только танец лебедей
Даст всем надежду на спасенье ...
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53k
smakido 24 минуты назад
Её сын умер от передозировки наркотиками, она злоупотребляет спиртным напитками, а в результате во всем виновато государство - очень удобная позиция.
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14k
Ничоси Полчаса назад
"звезда" сериала "ольга"..
наверное я проипал наиважнейшее событие в своей жизни.
что за сериал? и кто эта бабища?
первый раз узнал про неё в этом посте
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6k
Roninsamuray 37 минут назад
Налицо длительное и пагубное влияние алкоголя, и явно в больших количествах.
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318
danieldewitte 40 минут назад
Синие движения, они именно такие, если кто не знал.
Мораль - никогда не держи стакан выше своей головы.
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9k
Гур 42 минуты назад
Ну и зачем это тащить сюда?
Кстати...
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56k
zloykoyot 44 минуты назад
Пха. Все в России прямо испереживались что ещё пёрнет эта широко известная в узких кругах привокзальная синявка и по совместительству актриса одной говнороли. Пущщай с Лазаревой синячат на пару по зуму и там своим говном брызжут.
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12k
Rus77 49 минут назад
Главная героиня Ольга воспитывает двух детей от разных браков, ухаживает за отцом - алкоголиком и пытается наладить личную жизнь.
Если разобрать типажи главных героев, то можно понять, что режиссёр предлагает равняться всем на классическое быдло. Ольга - неудовлетворенная по жизни женщина с неказистыми внешними данными, плохой наследственностью (отец-алкоголик, о матери вообще ничего не известно). По стилю общения выглядит как базарная хабалка, часто матерится. Но она ведёт себя так, как будто по крайней мере, является королевой Англии и все окружающие ей должны и обязаны по жизни. Видимо, все её великие заслуги заключаются в том, что она воспитывает двух детей от разных отцов (многие узнают в ней массу таких знакомых, которые думают, что все вокруг: родственники, друзья, знакомые и даже чужие люди и соседи им и их детям обязаны). При этом, как все знают, большая часть таких детей благополучно пополняет ряды алкоголиков, наркоманов и уголовников.
Дети Ольги тоже не блещут особыми талантами. Дочь учится в ПТУ и считает, что она - великий интеллектуал и учёба в путяге - это верх достижений любого приличного человека. Одиннадцатилетний сын мнит себя взрослым мужчиной и ведёт себя вообще неадекватно, приставая к взрослым женщинам (что вызывает сомнения в его психической вменяемости).
Отец Ольги - алкоголик, постоянно влипающий в разные неприятности. Сестра нигде не работает и занимается, говоря простым языком, разводом мужчин, стараясь вытянуть как можно больше денег из всех возможных мужчин.
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274
Александр 55 минут назад
Россия, это в первую очередь ты сам, какой ты, такая и страна, потом твои близкие и окружение. Часто, уехавшие люди из "говеной россии", замечают, что все "говно" уехало вместе с ними и никуда не делось.
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1k
Тордион 57 минут назад
У меня начинает складываться впечатление, что для того что бы стать "героем" новостного сообщения нужно что то пакостное сказать о России,.
А можно как то прикрыть такую тематику? Учитывая, что перешли в данном случае к совсем уж малоизвестному персонажу.
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18k
Shtoppi 59 минут назад
видимо ее там клопы заедают щас уже по полной, вот у нее и зудит нестерпимо во всех местах, что лживый либеральник ее на автомате начинает открываться с русофобскими речами, потому что падаль понимает что все просрала, а сделать с этим ничего не может уже, потому ей остается только хлебало разевать, осыпая Россию и ее народ проклятиями, да зенками пустыми хлопать.
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17k
banzai7 Час назад
Мудацкие сериалы не смотрю.
Для меня это неизвестная дура, очистившая от себя мою страну.
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30k
Юрьевич Час назад
"Сама Троянова уверена, что русская нация вырождается, потому что стучать на соседа может лишь сброд без чувства единства."

Там, куда она переехала - это норма.
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27k
Егор Час назад
Была такая притча про трех учеников проповедника, если коротко: застала в пути ночь проповедника и трех его учеников, шли они через деревню и увидели выходящего из дома человека. Учитель спросил у учеников, как они думают, куда тот шел? Один ученик сказал, что это тать идет на дело; другой, что это наверняка прелюбодей пошел к чужой жене; а третий сказал, что это благочестивый верующий вышел загодя попасть в храм пораньше. А потом спрашивают учителя, кто это же был на самом деле? А тот говорит, что понятия не имеет, но зато теперь знает, что у каждого ученика на уме.
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7k
Умница-красавица Час назад
Мой сосед дядя Миша тоже, как нажрется, такую херню буровит, но о нем не пишут в интернетах. Для чего писать о всякой мрази, или все новости кончились?
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