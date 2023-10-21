"Страна лицемеров, трусов и лжецов": звезда сериала "Ольга" снова нелестно отозвалась о России

Яна Троянова сравнила Россию с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут одни алкаши. Учитывая пагубное пристрастие к алкоголю у самой артистки, наверное, судит она по себе.
Яна Троянова никогда не испытывала каких-то трепетных чувств к России. Жизнь у неё была не сладкой: нищее детство, безотцовщина, пристрастие к алкоголю, ранний неудачный брак, к котором ей били. Рожденный в этом браке сын умер в 21 год. Из запоя и страшной депрессии Троянову вытаскивал гражданский муж, режиссёр Сигарёв. С его помощью артистка стала известной, получив роль в сериале "Ольга".
А потом Троянова сбежала за границу, где без устали поливает Россию грязью. В новом интервью она рассказала, что исход многих россиян за рубеж - дело рук соотечественников, предавших своих же граждан. И этот процесс, по её мнению, начался давно, задолго до конфликта с Украиной.
Сама Троянова уверена, что русская нация вырождается, потому что стучать на соседа может лишь сброд без чувства единства.
Сейчас в отношении осевшей в Париже Трояновой общественники просят провести проверку. Актрису просят признать иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
А председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев заметил, что всё, о чём актриса говорит по отношению к России, — это те проблемы, с которыми она сама и борется, т.к. её алкоголизм - ни для кого не секрет.
Источник:
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Так и пусть говорит о себе
Что она сброд, стучит на соседа, жалуется, что она вырожденная изнасилованная баба, трусиха, лицемерка и врунья...
Где ложь кругом, а жизнь мученье
Лишь только танец лебедей
Даст всем надежду на спасенье ...
наверное я проипал наиважнейшее событие в своей жизни.
что за сериал? и кто эта бабища?
первый раз узнал про неё в этом посте
Мораль - никогда не держи стакан выше своей головы.
Кстати...
Если разобрать типажи главных героев, то можно понять, что режиссёр предлагает равняться всем на классическое быдло. Ольга - неудовлетворенная по жизни женщина с неказистыми внешними данными, плохой наследственностью (отец-алкоголик, о матери вообще ничего не известно). По стилю общения выглядит как базарная хабалка, часто матерится. Но она ведёт себя так, как будто по крайней мере, является королевой Англии и все окружающие ей должны и обязаны по жизни. Видимо, все её великие заслуги заключаются в том, что она воспитывает двух детей от разных отцов (многие узнают в ней массу таких знакомых, которые думают, что все вокруг: родственники, друзья, знакомые и даже чужие люди и соседи им и их детям обязаны). При этом, как все знают, большая часть таких детей благополучно пополняет ряды алкоголиков, наркоманов и уголовников.
Дети Ольги тоже не блещут особыми талантами. Дочь учится в ПТУ и считает, что она - великий интеллектуал и учёба в путяге - это верх достижений любого приличного человека. Одиннадцатилетний сын мнит себя взрослым мужчиной и ведёт себя вообще неадекватно, приставая к взрослым женщинам (что вызывает сомнения в его психической вменяемости).
Отец Ольги - алкоголик, постоянно влипающий в разные неприятности. Сестра нигде не работает и занимается, говоря простым языком, разводом мужчин, стараясь вытянуть как можно больше денег из всех возможных мужчин.
А можно как то прикрыть такую тематику? Учитывая, что перешли в данном случае к совсем уж малоизвестному персонажу.
Для меня это неизвестная дура, очистившая от себя мою страну.
Там, куда она переехала - это норма.