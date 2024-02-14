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Косплеерша из Екатеринбурга стала обладательницей «порно-Оскара»

Косплеерша из Екатеринбурга стала обладательницей «порно-Оскара»

Автор:
14 февраля 2024 11:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Порно-Оскар   актриса   взрослое кино   екатеринбург   интересное   косплей   фото   
3179
5

Уральская актриса снимается в фильмах для взрослых только со своим мужем. Но вместе с тем у неё куча фанатов по всему миру.

Подведены итоги AVN Awards. Российская косплеерша из Екатеринбурга Sweetie Fox стала самой популярной коспеершей в мире и самой популярной моделью Pornhub в январе 2024 года. Судя по всему, после награды, "сладкая лисичка" станет ещё популярнее.

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Про актрису Sweetie Fox известно не много. Девушка родом из Екатеринбурга, но сейчас живёт с мужем заграницей. Девушка снимается в порно-роликах, надевая разные костюмы популярных персонажей игр, комиксов и фильмов.

Свою карьеру девушка начала в 22 года, публикуя на личной странице откровенные фотографии и ролики. В 2022 году ей вручили первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница». Однако, порно-оскар 2024 года для неё стал первым. Лучших актрис выбирали фанаты во время голосования.

Девушка не афиширует свою личную жизнь, о ней известно мало. Она живёт заграницей с мужем и снимается в роликах только с ним. Судя по всему, в семье царить идиллия и любовь.

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Метки: Порно-Оскар   актриса   взрослое кино   екатеринбург   интересное   косплей   фото   
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26  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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14
Tim 9 минут назад
А наша-то, наша, лучше всех ...
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5
Игорелл а 36 минут назад
Какая замечательная девушка и в порно снимается только со своим мужем.

Пипец. От куда эта грязь и разврат в мире и почему это больше не стыдно?когда это стало нормальным?
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2k
Andrey Selin Час назад
Какая отвратительная рожа...
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7k
Marlboro Час назад
Друг говорит что ему нравится. В политику не лезет, грязью никого не поливает. А тем временем поклонников хоть отбавляй. Ее даже "шалавой" нельзя назвать - она (как написано, я не проверял) снимается только со своим мужчиной.
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11k
МихА Час назад
Видел с ней пару роликов, нормальная деваха
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49k
Максим Т. Час назад
Вчера одну бля...щу пиарили, сегодня другую...
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6k
Трям Час назад
Что у нее с мордой?.

Что у нее с мордой?.Посмотреть
Что у нее с мордой?.
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31k
Григорий Час назад
Ну какая-же она наша если уехала и живет черт знает где?
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11k
Vacony Час назад
А друг спрашивает .... это давно стало называться - карьерой ?
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6
Kdjbd Час назад
"Живёт заграницей".
Чем живёт?!
Можно же текст прогнать каким-то корректировщиком.
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38k
АнтонПолднев Час назад
"Если косплеерша получила порно Оскар, то она не косплеерша"
Народная примета.
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7k
Бу Час назад
фигурка норм, сиски зачет.
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4k
Александр Час назад
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20k
Shtoppi Час назад
не зря "трудилась" ртом, пи340й и жопой
чтоб получить заветные призы...
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9k
Бритва Час назад
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493
Денис Веселов 2 часа назад
Да лан, прикольная лисичка))))
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2k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ройзман Ельцин порно-бляди , богатый город на всякое г
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Достижение так достижение. Хоть бы постеснялись таким хвастаться .
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39k
Александр 2 часа назад
Вот это достижение. Где то отец гордится дочкой наверное.
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13k
Sapsan 2 часа назад
Гордимся или презираем?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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