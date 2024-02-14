Косплеерша из Екатеринбурга стала обладательницей «порно-Оскара»

Уральская актриса снимается в фильмах для взрослых только со своим мужем. Но вместе с тем у неё куча фанатов по всему миру.
Подведены итоги AVN Awards. Российская косплеерша из Екатеринбурга Sweetie Fox стала самой популярной коспеершей в мире и самой популярной моделью Pornhub в январе 2024 года. Судя по всему, после награды, "сладкая лисичка" станет ещё популярнее.
Про актрису Sweetie Fox известно не много. Девушка родом из Екатеринбурга, но сейчас живёт с мужем заграницей. Девушка снимается в порно-роликах, надевая разные костюмы популярных персонажей игр, комиксов и фильмов.
Свою карьеру девушка начала в 22 года, публикуя на личной странице откровенные фотографии и ролики. В 2022 году ей вручили первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница». Однако, порно-оскар 2024 года для неё стал первым. Лучших актрис выбирали фанаты во время голосования.
Девушка не афиширует свою личную жизнь, о ней известно мало. Она живёт заграницей с мужем и снимается в роликах только с ним. Судя по всему, в семье царить идиллия и любовь.
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Пипец. От куда эта грязь и разврат в мире и почему это больше не стыдно?когда это стало нормальным?
Чем живёт?!
Можно же текст прогнать каким-то корректировщиком.
Народная примета.
чтоб получить заветные призы...
шлюхи разные важны.