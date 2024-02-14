Косплеерша из Екатеринбурга стала обладательницей «порно-Оскара»

Свою карьеру девушка начала в 22 года, публикуя на личной странице откровенные фотографии и ролики. В 2022 году ей вручили первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница». Однако, порно-оскар 2024 года для неё стал первым. Лучших актрис выбирали фанаты во время голосования.