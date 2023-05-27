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Китайские хакеры заражают критическую инфраструктуру по&nbsp;всей территории США

Китайские хакеры заражают критическую инфраструктуру по всей территории США

Автор:
27 мая 2023 16:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   США   хакеры   
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Группа, отслеживаемая Microsoft под именем Volt Typhoon, действовала не менее двух лет, сосредоточившись на шпионаже и сборе информации для Китайской Народной Республики, заявила Microsoft.

Чтобы оставаться незаметными, хакеры используют инструменты, уже установленные или встроенные в зараженные устройства, которые управляются вручную, а не автоматизируются, метод, известный как living off the land («жизнь за пределами страны»).


Атака китайских хакеров

Помимо технологии проживания за пределами страны, хакеры еще больше скрыли свою деятельность, используя домашние и офисные маршрутизаторы в качестве промежуточной инфраструктуры, которая позволяет осуществлять связь с зараженными компьютерами от интернет-провайдеров в определенных географических регионах. В рекомендациях Microsoft исследователи написали:


«Для достижения своей цели злоумышленники в этой кампании делают сильный упор на скрытность, полагаясь почти исключительно на методы living off the land. Они выдают команды через командную строку для (1) сбора данных, включая учетные данные из локальных и сетевых систем, (2) помещения данных в архивный файл, чтобы подготовить его к эксфильтрации, а затем (3) использования украденных учетных данных для поддержания сохраняемости. Кроме того, Volt Typhoon пытается вмешаться в обычную сетевую активность, маршрутизируя трафик через скомпрометированное сетевое оборудование для небольших офисов и домашнего офиса (SOHO), включая маршрутизаторы, брандмауэры и оборудование VPN».


Исследователи Microsoft заявили, что действия хакеров, вероятно, являются подготовкой к стратегии для «разрушения критически важной инфраструктуры связи между Соединенными Штатами и Азиатским регионом во время будущих кризисов».


Гуам важен для вооруженных сил США из-за его тихоокеанских портов и авиабазы. По мере того как напряженность вокруг Тайваня растет, стратегическое значение Гуама становится центром внимания хакеров КНР.

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Метки: Китай   США   хакеры   
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6  комментариев
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19k
Александр 5 часов назад
Китайцы внедрили вирус деду, написав код на перфокартах
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25k
Влад 55 минут назад
А Гуам тут вообще при чём?
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532
SVG 2 часа назад
Шняга шняжная. Пример.... Чтоб узнать секреты индейцев, познакомиться с их обычаями, сексуальными пристрастиями и т.п. белые подарили индейцам ноутбук. Те догадываются что Windows - это окно не только в мир но из мира в их личный фиквам. Потому сначала закладывали ноутбук циновками, приклеивали банан к вэбкамере а потом линукс поставили, но всё равно кошки при виде ноутбука фыркают т.к. аппаратное ПО стучит производителю. А весь интернет заточен сливаться в невероятные закрома Data центров.
Китайское племя под предводительством великого воина Хуавея решило менять прошивку на свою и тут же попало в немилость белых. Себе они правильную прошивку в чипах производят и операционку менее дырявую поставили, а всем остальным военную прошивку продают, с большииими скидками.
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111
Алексей Бляйбтрой 3 часа назад
миф. ибо тогда амперике уже звИзда была....
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Александр Маслов
о себе ничего хорошего сказать не могу
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