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Занятные факты для копилки эрудита: 20 продуктов, которые изобрели для совершенно других целей

Занятные факты для копилки эрудита: 20 продуктов, которые изобрели для совершенно других целей

Автор:
25 марта 2024 12:30
Сообщество : Факты
Метки: Открытия   изобретения   интересно   познавательно   факты   хочу все знать   
1392
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Многие вещи, которые мы любим и используем каждый день, кто-то открыл или изобрел совершенно случайно. А многие из них, в свою очередь, изначально предназначались для чего-то другого, но со временем человечество обнаружило, что они гораздо лучше подходят для других целей. Вот 20 подобных случаев.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   изобретения   интересно   познавательно   факты   хочу все знать   
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6  комментариев
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143k
parallax 59 минут назад
Жевачку аж три раза изобрели. ))
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Искандер 10 минут назад
Томаса Адамса, изобретателя жвачки, убить мало!
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San_Fajanse 16 минут назад
Комментарий к фото
она и сейчас используется в этой области
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Б.Касторский 54 минуты назад
Понимаю, что случайных изобретений вагон, но то что нет пенициллина и ополаскиватель для рта, немного удивляет.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1266 постов (1194 в горячем)

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