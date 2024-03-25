1392
21
Многие вещи, которые мы любим и используем каждый день, кто-то открыл или изобрел совершенно случайно. А многие из них, в свою очередь, изначально предназначались для чего-то другого, но со временем человечество обнаружило, что они гораздо лучше подходят для других целей. Вот 20 подобных случаев.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 25 необычных мест, обнаруженных в Google Earth
- 20 правдивых фактов, которые звучат как выдумка
- 20 популярных продуктов, которые изобрели для совершенно других целей
- 25 любопытных фактов из серии «Сегодня я узнал»
- 25 «безумцев», которые в итоге оказались правы
Новости партнёров
реклама