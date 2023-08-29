Голодная Энн – англичанка, которая 5 лет прожила без пищи

В том же 1813 году инициировали вторую проверку. На которую Энн согласилась с большой неохотой. Коттедж, где планировалась новая вахта, был проверен по миллиметру на предмет тайников, где можно спрятать еду. Полностью перебрали постель, осмотрели одежду Энн. И приступили к эксперименту.

Состояние Мур стало ухудшаться практически с первых же суток. Сначала она заболела, обвинив в простуде влажный матрас. Потом охрипла, началась лихорадка. Вес испытуемой катастофически падал. Дочь попросила прекратить эксперимент, заявив, что мать действительно мошенница.

Но как женщинам удавалось водить за нос уважаемую комиссию? Первая группа наблюдателей изначально благоволила Энн. И не придавала значения тому, что дочь Мур, ухаживающая за матерью, регулярно протирает ей лицо влажным полотенцем. Не увидели ничего криминального надзиратели и в регулярных поцелуях, ведь это просто проявление дочерней любви.

В действительности полотенце пропитывалось бульоном или молоком, которые девушка аккуратно выжимала матери в рот. А во время поцелуя тоже передавала пищу. Такого питания, пусть и скудного, хватало для поддержания мифа о святости. Мошенница прожила после разоблачения недолго и скончалась в том же 1813 году в возрасте 53 лет. Слишком подорвали её здоровье эксперименты со святостью.