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Голодная Энн – англичанка, которая 5 лет прожила без пищи

Голодная Энн – англичанка, которая 5 лет прожила без пищи

Автор:
29 августа 2023 10:32
Сообщество : Истории
Метки: Еда   Энн Мур   мошенничество   организм   отказ   пища   проверка   святость   эксперимент   
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Человеческий организм – штука сложная. Но в целом предсказуемая. И без еды может прожить в среднем 25 дней. Но эта дамочка так увлеклась постом, что отказалась от пищи на долгих пять лет.

Вплоть до 40 лет жительница деревеньки Татбери, что в Стаффордшире, ничем особым не выделялась. Правда, в еде ограничения в семье Энн Мур имелись по объективным, а не религиозным причинам или из-за диеты: семья была нищей, а после ухода мужа женщине с детьми так и вообще пришлось туго затянуть пояса.

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Потом Мур заявила подруге, что перестала употреблять пищу. И не испытывает такой потребности более, при этом отлично себя чувствуя. История разлетелась по окрестностям, попала в газеты.

К весне 1807 года она отказалась от твёрдой пищи, а к лету перестала испытывать потребность и в жидкости. Одни считали, что на Мур снизошла благодать божья. Другие были уверены, что причина пищевого расстройства в проблеме с желудочно-кишечным трактом. Третьи настаивали, что женщина питается эфиром – гипотетической всепроникающей средой.

Энн объявили чуть ли не святой. Но для проверки решили провести тест. Селяне поместили её в подсобку бакалейной лавки и дежурили больше двух недель, меняясь каждые четыре часа. Дежурили не связанные друг с другом люди, уважаемые, в том числе медики. Так что обман исключался.

При этом женщина чувствовала себя хорошо, спала, с удовольствием беседовала с дежурными. Два авторитетных медика – Роберт Тейлор и Джон Аллен подготовили о Мур статью для медицинского журнала. Постящейся женщине стали поступать солидные пожертвования.

В том же 1813 году инициировали вторую проверку. На которую Энн согласилась с большой неохотой. Коттедж, где планировалась новая вахта, был проверен по миллиметру на предмет тайников, где можно спрятать еду. Полностью перебрали постель, осмотрели одежду Энн. И приступили к эксперименту.

Состояние Мур стало ухудшаться практически с первых же суток. Сначала она заболела, обвинив в простуде влажный матрас. Потом охрипла, началась лихорадка. Вес испытуемой катастофически падал. Дочь попросила прекратить эксперимент, заявив, что мать действительно мошенница.

Но как женщинам удавалось водить за нос уважаемую комиссию? Первая группа наблюдателей изначально благоволила Энн. И не придавала значения тому, что дочь Мур, ухаживающая за матерью, регулярно протирает ей лицо влажным полотенцем. Не увидели ничего криминального надзиратели и в регулярных поцелуях, ведь это просто проявление дочерней любви.

В действительности полотенце пропитывалось бульоном или молоком, которые девушка аккуратно выжимала матери в рот. А во время поцелуя тоже передавала пищу. Такого питания, пусть и скудного, хватало для поддержания мифа о святости. Мошенница прожила после разоблачения недолго и скончалась в том же 1813 году в возрасте 53 лет. Слишком подорвали её здоровье эксперименты со святостью.

Впрочем, Энн не была единственной в своём роде. Тема голодания была довольно популярной, у женщины были и предшественницы, и последовательницы. Большинство разоблачали во время проверки, но отдельные особенно упорные погибали во время эксперимента из-за упрямства и веры в собственную уникальность.

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Метки: Еда   Энн Мур   мошенничество   организм   отказ   пища   проверка   святость   эксперимент   
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5  комментариев
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14k
Kostick 2 часа назад
всё надо было сделать проще - закрыть в камеру, и всё. ах да, как так наблюдали, и не видели, что она гадит? или такие были вонючие все, что лишнее говнецо и не почуяли? две недели, даже при скудном питании, не гадить не получится.
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11k
Б.Касторский 4 минуты назад
В почитаемых людях лучше не разбираться. Сдаётся мне, куда не копни, окажется фокусник, мягко говоря.
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1k
ФЫВАПРОЛ 4 минуты назад
Дед на приеме у сексопатолога:
Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
Дед, а лет тебе сколько?
70.
Дед, ну это же превосходно!
Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 85!
Ну так и вы говорите!
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