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22 хитрости, которые пригодятся в быту

22 хитрости, которые пригодятся в быту

Автор:
18 июля 2023 13:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Еда   Хитрость   быт   интересное   кухня   совет   
1521
23

Гуру кулинарного искусства и просто любители поделились хитростями, которые помогают сохранять продукты свежими и упрощают процесс готовки. Возможно, какие-то из нижеперечисленных советов окажутся полезны уже сегодня.

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Метки: Еда   Хитрость   быт   интересное   кухня   совет   
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12  комментариев
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12k
Евгений 48 минут назад
3. Откройте банку томатной пасты с обеих сторон, надавите на крышку. Вуаля!

А потом возьмите ложку и вычерпайте лишнюю пасту в раковину.
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3k
Lexx 22 минуты назад
А как можно "пожарить" сыр, если он плавится, растекается и липнет ко всему.
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6k
sumrаknn 38 минут назад
Прочел первые несколько - откровенное вранье. дальше читать не стал.
1. пельмени оч большие и делать много - неудобно
3. при открывании крышки большой зазор и половина на стенках останется, половина выдавиться над крышкой которую давить. на фото кривая крышка и идеальная паста - вранье.
5 все крышки разные, автору 1 раз повезло.
7. вранье - у меня 2 ситечка, на оном мало отверстий и они малы (для чая сойдет), в другом очень много и они крупные, в первом случае оч долго трясти, в другом очень большие дозы мгновенно.
9 чеснок молотком? дольки целые останутся или так расжерачить что все разлетится и выдохнется и по доске размажется?
Дальше не смотрел.
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12k
Евгений 51 минуту назад
1. С помощью вогнутого дна винной бутылки можно слепить красивые пельмени и равиоли



Это манты получатся.
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31k
Ego sum qui sum 51 минуту назад
где то читал, что в лавровом листе сохраняются эфирные масла только если он целый, поломанные стоит выкидывать - толку от них мало и запах совсем не тот
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