22 хитрости, которые пригодятся в быту

1521
23
Гуру кулинарного искусства и просто любители поделились хитростями, которые помогают сохранять продукты свежими и упрощают процесс готовки. Возможно, какие-то из нижеперечисленных советов окажутся полезны уже сегодня.
×
×
2. Перед запеканием котлет, наггетсов или картофеля фольгу следует немного смять. Так еда не будет прилипать, и ее будет проще переворачивать
4. Выращивание луковых перышек в воде на подоконнике обеспечит вас свежим и полезным продуктом на протяжении всего года! Потребуются лишь луковицы, оптимальное количество света и воды
7. Ситечко для чая - лучший способ равномерно посыпать муку на поверхность, а сахарную пудру - на десерт
8. Чтобы продлить срок хранения такой зелени, как кинза, нужно положить на дно контейнера бумажное полотенце, затем мытую кинзу, а сверху еще одно полотенце, и герметично закрыть крышкой. Этой кинзе с фото две недели
10. Если в один контейнер положить авокадо и очищенный лук, то фрукт не потемнеет и сохранит свежесть. Дело в том, что в луке содержится много серы, а она замедляет процесс окисления авокадо
11. Овощной салат останется свежими чуть дольше, если положить под крышку бумажное полотенце
12. Приготовьте жареный сыр в вафельнице. Он получается хрустящим, а с супом будет еще вкуснее
15. Сделайте конвертик из ветчины или колбасы, и положите в него помидоры/огурцы/лук. Так ваш сэндвич не развалится
18. Для добавления специй в бульоны, тушеные блюда или соусы используйте чайное ситечко. Хороший способ извлечь максимум пользы из сломанных кусочков лаврового листа
20. Используйте ручную соковыжималку для картофеля, так при запекании он получится хрустящим
21. Приправа от лапши быстрого приготовления подходит для попкорна. Смешайте приправу с небольшим количеством растопленного масла, а затем добавьте в попкорн
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама
А потом возьмите ложку и вычерпайте лишнюю пасту в раковину.
так что тут ошибки нет
1. пельмени оч большие и делать много - неудобно
3. при открывании крышки большой зазор и половина на стенках останется, половина выдавиться над крышкой которую давить. на фото кривая крышка и идеальная паста - вранье.
5 все крышки разные, автору 1 раз повезло.
7. вранье - у меня 2 ситечка, на оном мало отверстий и они малы (для чая сойдет), в другом очень много и они крупные, в первом случае оч долго трясти, в другом очень большие дозы мгновенно.
9 чеснок молотком? дольки целые останутся или так расжерачить что все разлетится и выдохнется и по доске размажется?
Дальше не смотрел.
2. Есть открывашки с минимальным зазором.
Это манты получатся.
Это какая-то лажа получится.
ГОСТ 17594-81. Лист лавровый сухой. Технические условия: процент желтых листьев не должен превышать 2%, листьев, поврежденных вредителями должно быть не более 0,5 %, ломанных не более 8%