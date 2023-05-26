Компания Маска Neuralink, создающая чипы для мозга, получила разрешение американского регулятора на испытания на людях

Набор добровольцев пока ещё не открыт, об этом объявят позже, уточнили в компании. Чип позволит использовать компьютер и телефон без помощи рук.

В 2021 году Neuralink показала обезьяну, которой вживили чип в мозг, после чего она освоила видеоигры. Позже агентство Reuters писало, что сотрудники компании обвинили руководство в жестоком обращении с животными и поспешных испытаниях.

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