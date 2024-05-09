В Таиланде нашли уникальный вид змей

Их особенность заключается в необычном строении зубов и чешуи.
Два герпетолога, Гарри Уорд Смит и Руперт Грассби-Льюис, наткнулись на удивительных змей, которые шустро ползали по известняковым карстовым образованиям провинций Сатун и Транг на юге Таиланда. Поняв, что самостоятельно идентифицировать вид не получится, они обратились за помощью к специалистам из Мичиганского университета и из МГУ имени М.В. Ломоносова.
Для установления вида удалось отловить 3 змей, и занятие это было очень рискованным, змеи слишком быстро перемещались по пещере, и было совершенно непонятно ядовиты ли они.
Филогенетический анализ, основанный на трех фрагментах митохондриальной ДНК (12S–16S рибосомальная рРНК и цитохром b), позволил установить, что это совершенно новый подвид семейства Colubridae.
Кстати, этот вид является вторым по разнообразию родом змей в мире, число признанных видов варьируется от 87 до 90.
Этим красавцам дали название Oligodon speleoserpens - «пещерная змея Курки» в честь пещеры, где их и нашли. Собранные образцы змей собирали вручную и подвергали эвтаназии путем инъекции 20% раствора бензокаина, затем фиксировали в формалине и переносили в 70% этанол для консервации.
Перед фиксацией из каждого образца брали небольшой образец мышечной ткани и хранили в 95% этаноле для молекулярного анализа. Несобранный экземпляр нового вида был измерен и сфотографирован на месте для изучения соответствующих морфологических особенностей, а затем выпущен в месте отлова.
В результате исследования выяснилось, что змеи обладают сильно заостренной чешуей на подбрюшье, которая позволяет им "взбираться по вертикальным скалам".
"У этого вида абсолютно захватывающая физиология, он живет внутри и вокруг пещер на крутых известняковых карстовых обрывах, питается исключительно яйцами рептилий", - сказал Грассби-Льюис.
Еще одной интересной особенностью является "клинкообразными" клыки. Более подробную информацию о физиологии и проделанных лабораторных анализах можно прочесть в научном журнале Vertebrate Zoology, статья под названием A new species of karst-associated kukri snake.
Ученые считают, что глубоко в подземных пещерах гор могут существовать другие виды змей, так что предстоит еще много работы по изучению этой местности.
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имени ломоносова???????