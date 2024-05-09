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В Таиланде нашли уникальный вид змей

В Таиланде нашли уникальный вид змей

Автор:
09 мая 2024 12:54
Сообщество : Животные
Метки: Таиланд   змеи   новый вид   пещеры   ученые   чешуя   
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Их особенность заключается в необычном строении зубов и чешуи.

Два герпетолога, Гарри Уорд Смит и Руперт Грассби-Льюис, наткнулись на удивительных змей, которые шустро ползали по известняковым карстовым образованиям провинций Сатун и Транг на юге Таиланда. Поняв, что самостоятельно идентифицировать вид не получится, они обратились за помощью к специалистам из Мичиганского университета и из МГУ имени М.В. Ломоносова.


Для установления вида удалось отловить 3 змей, и занятие это было очень рискованным, змеи слишком быстро перемещались по пещере, и было совершенно непонятно ядовиты ли они.


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Филогенетический анализ, основанный на трех фрагментах митохондриальной ДНК (12S–16S рибосомальная рРНК и цитохром b), позволил установить, что это совершенно новый подвид семейства Colubridae.


Кстати, этот вид является вторым по разнообразию родом змей в мире, число признанных видов варьируется от 87 до 90.


Этим красавцам дали название Oligodon speleoserpens - «пещерная змея Курки» в честь пещеры, где их и нашли. Собранные образцы змей собирали вручную и подвергали эвтаназии путем инъекции 20% раствора бензокаина, затем фиксировали в формалине и переносили в 70% этанол для консервации.


Перед фиксацией из каждого образца брали небольшой образец мышечной ткани и хранили в 95% этаноле для молекулярного анализа. Несобранный экземпляр нового вида был измерен и сфотографирован на месте для изучения соответствующих морфологических особенностей, а затем выпущен в месте отлова.

В результате исследования выяснилось, что змеи обладают сильно заостренной чешуей на подбрюшье, которая позволяет им "взбираться по вертикальным скалам".


"У этого вида абсолютно захватывающая физиология, он живет внутри и вокруг пещер на крутых известняковых карстовых обрывах, питается исключительно яйцами рептилий", - сказал Грассби-Льюис.


Еще одной интересной особенностью является "клинкообразными" клыки. Более подробную информацию о физиологии и проделанных лабораторных анализах можно прочесть в научном журнале Vertebrate Zoology, статья под названием A new species of karst-associated kukri snake.


Ученые считают, что глубоко в подземных пещерах гор могут существовать другие виды змей, так что предстоит еще много работы по изучению этой местности.


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Метки: Таиланд   змеи   новый вид   пещеры   ученые   чешуя   
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Ginny Полчаса назад
....Два герпетолога, Гарри Уорд Смит и Руперт Грассби-Льюис, наткнулись на удивительных змей, которые шустро ползали по известняковым карстовым образованиям провинций Сатун и Транг на юге Таиланда. Поняв, что самостоятельно идентифицировать вид не получится, они обратились за помощью к специалистам из Мичиганского университета и из МГУ имени М.В. Ломоносова.....

имени ломоносова???????
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11k
Dabus 16 минут назад
Зрачки круглые, значит из ужеобразных
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