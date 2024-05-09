В Таиланде нашли уникальный вид змей

Два герпетолога, Гарри Уорд Смит и Руперт Грассби-Льюис, наткнулись на удивительных змей, которые шустро ползали по известняковым карстовым образованиям провинций Сатун и Транг на юге Таиланда. Поняв, что самостоятельно идентифицировать вид не получится, они обратились за помощью к специалистам из Мичиганского университета и из МГУ имени М.В. Ломоносова.

Для установления вида удалось отловить 3 змей, и занятие это было очень рискованным, змеи слишком быстро перемещались по пещере, и было совершенно непонятно ядовиты ли они.