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10 случаев, когда соревнования по поеданию еды закончились летальным исходом

10 случаев, когда соревнования по поеданию еды закончились летальным исходом

Автор:
31 октября 2023 12:56
Сообщество : Еда
Метки: Еда   истории   конкурс   смерть   соревнование   участник   
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Первый конкурс по поеданию пирогов состоялся в Торонто в 1878 году. Победитель Альберт Пиддингтон выиграл книгу в красивом переплете. В наши дни соревнования по скоростному поеданию пищи - большой бизнес, и к участникам относятся как к профессиональным спортсменам. Но в состязаниях могут участвовать и любители. Полные энтузиазма и, вероятно, голодные авантюристы в погоне за славой и деньгами. Не раз такие конкурсы приводили к фатальным последствиям.

Студентка университета Тафтса Мэделин Ли Никпон подавилась во время благотворительного конкурса по поеданию хот-догов в Сомервилле, штат Нью-Йорк. Девушке оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Однако спустя несколько часов 20-летняя Никпон скончалась.

Мэделин училась на факультете биопсихологии и занималась лякроссом, свою жизнь она хотела связать с медициной.


41-летний Дана Хатчинс участвовал в состязаниях по поеданию тако в перерыве бейсбольного матча в американском городе Фресно, Калифорния. Мужчина подавился и рухнул на землю, а медикам не удалось его реанимировать.

Семья Хатчинса подала иск против организаторов мероприятия, компании Fresno Sports and Events, владеющей клубом Grizzlies, утверждая, что они проявили халатность, не предупредив участников о рисках и опасностях. Как уверяли родственники, погибший мог не знать о необходимости тренироваться, чтобы обеспечить себе физическую готовность к соревнованию.


Несколько лет назад в Индонезии проходил конкурс по скоростному поеданию куриных крылышек из KFC, победителя ждал приз в размере 5 миллиардов рупий (более 41 млн рублей). Фреди Джаяди отчаянно пытался одержать победу, но третье крылышко встало у него в горле. Конкурсант упал в обморок, после чего скончался в местной больнице.

Организаторы отменили соревнование и опубликовали заявление, в котором заверили общественность, что "полностью поддерживают семью Джаяди и сотрудничают с властями".

Начальник криминальной полиции Тауфик Иксан заявил, что "организаторы не предоставили медицинский персонал".


Чтобы выиграть у друга 2000 рупий (чуть больше 2500 рублей), Субхаш Ладов должен был проглотить 50 варёных яиц. Когда житель Индии отправил в рот 42-е яйцо, то потерял сознание. Мужчина умер через несколько часов после госпитализации.

Стоит отметить, что в фильме "Хладнокровный Люк" 1967 года герой Пола Ньюмана глотает за час 50 яиц и выигрывает пари. Возможно, эта история вдохновила Субхаша на смертельный эксперимент.



По словам лейтенанта полиции Фэрфилда Боба Каламары, веселый конкурс по поеданию панкейков закончился трагедией. Когда 20-летняя студентка Кейтлин Нельсон начала задыхаться, на помощь прибыли парамедики и полицейские. Нельсон была срочно доставлена в больницу города Бриджпорт ,штат Коннектикут, где её состояние было признано "критическим, но стабильным". Пациентку перевели в медицинский центр Колумбийского университета, где она скончалась через три дня.



Последний прием пищи Трэвиса Малуфа состоял из пончиков. Участник конкурса в VooDoo Doughnuts должен был съесть 500-граммовый глазированный пончик за 80 секунд (полдюжины пончиков менее чем за две минуты). Парамедики пытались спасти 42-летнего мужчину, но он скончался на месте.



В 2020 году в отеле Beach House в Квинсленде, Австралия, прошел традиционный конкурс. Участники должны были на скорость съесть ламингтоны - бисквитные пирожные в форме кубиков, покрытые шоколадом и кокосовой стружкой. По сообщениям местных информационных агентств, 60-летняя женщина подавилась, у нее случились судороги. Спасти пострадавшую не удалось.


Несмотря на то, что днём Адам Дили учился на факультете графического дизайна, а ночью работал в клубе, в феврале 2008 года он нашел время, чтобы принять участие в конкурсе по поеданию кексов. Во время состязания 34-летний британец решил разыграть друзей и затолкал в рот 5 кексов, после чего подавился и рухнул на пол, где у него начались судороги. Прибывшая бригада скорой помощи доставила Дили в больницу Сингелтон, где в 3:20 утра была констатирована смерть.


Боксер Марио Оскар Мело принимал участие в соревнованиях по поеданию круассанов на скорость в аргентинском городе Пинамар. 65-летний чемпион съел третий круассан и начал задыхаться на глазах у недоумевающей толпы. Участники мероприятия пытались помочь мужчине, но выпечка застряла в дыхательных путях.


Желая выиграть питона, Эдвард Арчболд съел 60 граммов мучных червей, 35 крупных личинок и пару десятков тараканов. 32-летний житель Флориды справился с задачей, но сразу после конкурса почувствовал недомогание и потерял сознание. Победителя госпитализировали, в тот же день он умер.

Согласно заключению судмедэксперта, Арчболд "умер от асфиксии вследствие удушья и аспирации желудочного содержимого в дыхательные пути".

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Метки: Еда   истории   конкурс   смерть   соревнование   участник   
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32k
Юрий 2 часа назад
Воистину...

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6k
Евгений Д 23 минуты назад
Вот получается что обжорство не доводит до добра
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9k
Гур Полчаса назад
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1k
Псина Сутулая 51 минуту назад
Мэделин училась на факультете биопсихологии и занималась лякроссом, свою жизнь она хотела связать с медициной.

Всё как хотела - связала!

Когда житель Индии отправил в рот 42-е яйцо, то потерял сознание.
Парамедики пытались спасти 42-летнего мужчину, но он скончался на месте.

42,,,

Во время состязания 34-летний британец решил разыграть друзей и затолкал в рот 5 кексов, после чего подавился и рухнул на пол, где у него начались судороги.

Разыграл так разыгал....
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75
RD 58 минут назад
7. 42 - получил ответ на все вопросы
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
ожидаемый итог от противоестественных действий в отношении своего организма
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1k
Пчёлкин 2 часа назад
Соревнования по поеданию еды - само по себе отклонение, поэтому когда там кто-то умирает от ожорства это не вызывает вообще никаких эмоций. Это закономерно.
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