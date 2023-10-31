10 случаев, когда соревнования по поеданию еды закончились летальным исходом

Студентка университета Тафтса Мэделин Ли Никпон подавилась во время благотворительного конкурса по поеданию хот-догов в Сомервилле, штат Нью-Йорк. Девушке оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Однако спустя несколько часов 20-летняя Никпон скончалась.

Мэделин училась на факультете биопсихологии и занималась лякроссом, свою жизнь она хотела связать с медициной.