Умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Политик-тяжеловес, как его называют СМИ, ушёл из жизни в возрасте 79 лет.
О смерти Тулеева сообщил нынешний глава региона Сергей Цивелев на своей страничке во "Вконтакте". Он отметил, что экс-губернатор всегда на первое место ставил интересы людей.
"Ушёл из жизни Аман Гумирович Тулеев <...>, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. Кузбассовцы помнят Амана Гумировича как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память", — написал губернатор Кемеровской области.
Цивелев напомнил, что Тулеев возглавил Кемеровскую область в тяжёлое время (1997 год), когда шахтёры сидели на рельсах и перекрывали Транссиб. Но тем не менее смог вывести регион из кризиса, а с его правлением связана целая эпоха. В этом нынешний губернатор прав. По другому и быть не могло, поскольку Тулеев руководил регионом на протяжении 20 лет — с 1997 по 2018 годы.
В отставку Тулеев подал после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который произошёл 25 марта 2018 года и унёс жизни 64 человек. На место трагедии он приезжать отказался, затем на совещании с участием президента принёс извинения Путину. А спустя три дня, 1 апреля 2018 года, подал прошение об отставке.
Тулеев считается одним из главных "долгожителей" среди российских губернаторов. В 1991 году он баллотировался на пост президента России, но впоследствии стал министром по делам СНГ. В 1997 году он пошёл на выборы главы Кемеровской области и сразу набрал 94% голосов в свою пользу. Все последующие годы Аман Тулеев неизменно набирал на выборах более 90%, а партия "ЕР" при нём всегда набирала более 50% голосов на парламентских выборах.
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Аман Гумирович Тулеев один из самых известных политических долгожителей России заступил на пост губернатора Кемеровской области в 1997 году и, возможно, до сих пор на нем бы и находился, если бы не пожар в «Зимней вишне». Но даже после трагедии 74-летний чиновник не захотел уходить из власти и занял место спикера областного парламента. В сентябре 2018 года он покинул этот пост, но сам факт рокировки деталь весьма характерная для Тулеева, который за свой стиль жесткого правления получил в Кемерово негласное прозвище «Кузбасс-баши».
За 20 лет на своем посту Аман Тулеев, по мнению многих аналитиков, создал настоящую тоталитарную систему, когда каждый самый мелкий начальник назначается лично главой региона и подконтролен только ему, а местные силовики выступают чем-то вроде персонального «боевого ЧОПа» руководителя администрации.
При этом надо понимать, что регион Тулееву достался мягко говоря неплохой. На территории Кемеровской области располагается одно из крупнейших в мире угольных месторождений Кузбасс, где эксплуатируется более 120 угольных предприятий.
За два десятилетия руководства Тулеева объем добычи угля в Кузнецком бассейне вырос более чем в два с половиной раза с 94 млн до 242 млн тонн. Журналисты не раз писали, что губернатор имеет личную заинтересованность в наращивании темпов добычи и переработки, поскольку сам контролирует значительные активы в угольной промышленности.
Но, как бы то ни было, возникают вопросы, почему при столь развитой промышленности регион по уровню экономического развития в 2016 году находился на 42-ом месте. Зато уровню доходов местных благотворительных фондов могли бы позавидовать крупнейшие федеральные собратья. Вот только о «душеспасительной» деятельности кемеровских общественников, соответствующей суммам на счетах фондов, ничего не известно. И, судя по всему, не случайно.
Немилосердный оброк «Милосердия»
Легализация денежных средств через благотворительные фонды давно запатентованный в мире метод. Достоинств у этого способа много. Во-первых, репутация благотворительных организаций априори не вызывает подозрений. Во-вторых, запуская в фонд «грязные» деньги, на выходе при обналичке владелец получает уже «отмытые», чистые средства. При этом, и это третий положительный момент, все финансовые операции проходят по льготным условиям без налогов и таможенных сборов. Единственный минус небольшая имитация социальной деятельности.
Но в Кемерове обнаружился и четвертый плюс схемы: взносы в фонды можно превратить в обязательный оброк, если ты являешься высокопоставленным госчиновником.
При Амане Тулеева в регионе действовали так называемые социальные соглашения, которые были вынуждены подписывать практически все промышленные предприятия. Об этой практике много писали и местные, и федеральные СМИ.
Более того, бывший глава области и сам не раз публично заявлял о такой манере взаимоотношений с бизнесом. Правда, все это преподносилось исключительно как забота о простом народе, во благо которого «добрый губернатор» брал деньги с «нехороших олигархов».
Вот только деньги, которые ежегодно вносили организации в рамках данной соцпрограммы зачислялись не в бюджет, а на счета благотворительных фондов, оформленных на сотрудников областной администрации или близких им людей. Самый крупный фонд «Милосердие» был основан в 2003 году и получил негласное звание «черной кассы» Кузбасс-баши.
Дань для предприятий
Журналисты пишут, что подчиненные Амана Тулеева практически все предприятия обязали данью (кто не платит, того за борт). Умышленно создаются препятствия, чтобы предприятие уничтожить, обанкротить и потом забрать за бесценок. Именно по такой схеме сейчас в Новокузнецке подконтрольные первому вице-губернатору Максиму Макину компании пытаются забрать электроснабжающее и теплоснабжающее предприятие (ООО НЭК, ООО НУК) и Новокузнецкий Водоканал.
Юрий Ларионов, начальник ГУ МВД России по Кемеровской области
Макин, несмотря на законодательный запрет для любого чиновника заниматься бизнесом, сам активно интегрирован в большинство коммерческих схем с госзаказом. Только ООО «МЭС», контролируемое этим чиновником, до настоящего времени не исполнены ряд контрактов. Так в городе Калтан Кемеровской области не выполнен договор на строительство сетей для школы стоимостью 31070000 рублей (дата окончания работ по договору - до 31.12.2013г). Не выполнен договор по строительству поликлиники в микрорайоне «Лесная Поляна» (г. Кемерово), стоимостью 139 164 000 рублей (дата окончания работ - 31.12.2013г). Не выполнены договоры по строительству в микрорайоне №12 (г. Кемерово) детского сад на 280 мест, стоимостью 287 570 960 рублей, и договор по строительству детского сада на 220 мест, стоимостью 240 762 092 рублей (дата завершения работ - до 31.12.2014г).
По оценке независимых экспертов, только при строительстве блочно-модульной газовой котельной в микрорайоне № 1/12 стоимостью 120 882 667 рублей, сумма контракта была завышена примерно в 2 раза. В такой же примерно пропорции был завышен контракт на строительство инженерных сетей в микрорайоне №12, стоимостью 114 000 000 рублей. Также цены завышались на различные договоры поставок оборудования. То есть, видно, что от этого наиболее сильно страдают объекты социальной сферы. Только по ООО «МЭС» сумма финансовых злоупотреблений может превышать 1 миллиард рублей.
Выписка по «МЭС». Ранее это предприятие возглавлял первый вице-губернатор максим Макин
Отметим, что полное название «МЭС» - ООО «Монтажэнергострой». Считается, что эту компанию контролирует Максим Макин, который ранее, кстати, был ее генеральным директором. Конечно, сотрудники правоохранительных органов могли бы заняться расследованием злоупотреблений в ООО «МЭС», однако они этого не делают. Видимо, «крыша» в виде замначальника областного ГУВД Виктора Кутылкина не дает следователям подступиться к бизнесу Макина.
Дорогая супруга
Стоит отметить, что лично на себя Максим Макин старается ценные активы не записывать. Вместо этого он оформил все «лакомые куски» своего имущества на свою супругу.
На данный момент Ольга Макина является совладелицей целого ряда фирм, получающих деньги из бюджета напрямую или через другие юрлица.
Госпожа Макина (одна или вместе с партнерами) контролирует ООО «Сибэнергоконсалтинг», ООО «Управляющая сибирская теплоэнергетическая компания», ООО «Энергетическая инвестиционная компания», ООО «Теплоэнергосервис» и ООО «Железобетон».
Как Макин связан с Сибилем
Весьма интересно, что второй совладелицей «Железобетона» является Яна Сибиль - жена бывшего вице-губернатора Кемеровской области Антона Сибиля (Антон Сибиль - это давний друг и деловой партнер Максима Макина).
Максим Макин, заместитель Амана Тулеева
Так вот фирмы жены Макина получают массу заказов из бюджета. К примеру, ООО «Теплоэнергосервис» за последние годы напрямую выиграло 36 тендеров на право заключения госконтрактов с администрацией Кемеровской области на общую сумму в 128,9 млн рублей.
Самого же Макина заподозрили не только в лоббировании бизнеса своей супруги и коммерческих интересов экс-вице-губернатора Сибиля, но и в связях с криминалом.
«Финансовая империя» заместителей Тулеева
В СМИ уже есть данные о части компаний, принадлежащих и подконтрольных Макину и Сибиль, которые «осваивают» внушительные суммы из муниципального заказа. Это компании ООО «ПромСтройИндустрия», ООО «Теплоэнэрго», ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Устэк», ООО «РСТ», ООО «СК Ремстройторг», ООО «Бетон Строй», ООО «Железобетон», ООО «СУ РСТ», ООО «Сибэнергоконсалтинг», ИП Макина Ольга (супруга).
Сейчас все указывает на то, что первый заместитель Амана Тулеева научился пускать бюджетное финансирование в нужное ему русло. Но почему же Тулеев до сих пор не уволит Макина? Или же первый вице-губернатор области «отстегивает» своему шефу, так сказать, за «общее покровительство»?
Угольная схема
В последнее время первый заместитель Амана Тулеева и его коллеги плотно начали заниматься угольным бизнесом. Так, к примеру, все тот же Максим Макин через свои подконтрольные структуры «присел» и на незаконную добычу угля в Прокопьевском районе. Речь идет о шахте «Коксовая 2», где ведется добыча без лицензии. Именно этот «угольный бизнес» и «прикрывают» упомянутые выше заместитель губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Алексей Иванов и замглавы ГУВД Виктор Кутылкин, а юридическое сопровождение обеспечивает юрист Тимур Франк.
Общая схема «теневого бизнеса» вице-губернатора Максима Макина взята с сайта «compromat.ru». Оригинал схемы опубликован на сайте «infoleaks.ru»
Весь добытый уголь проходит и обналичивается через Дмитрия Николаева и ЗАО «Стройсервис». По самым минимальным подсчетам за счет незаконно добытого и реализованного угля и выведенных в офшор средств региону нанесен ущерб не менее, чем в миллиард рублей.
Получается, что бюджет кемеровской области несет многомиллиардные убытки из-за действий заместителя Амана Тулеева, а сам глава Кузбасса ровным счетом ничего не предпринимает, чтобы прекратить этот «беспредел». Ко всему прочему, все эти незаконные махинации «крышуются» на уровне руководства ГУВД.
«Тулеевский» бизнес
Но не стоит думать, что только Макин заинтересован в контроле над угольными активами Кузбасса. Ходят слухи, что сам Аман Тулеев, которого в народе нередко называют «Кузбассбаши», имеет непосредственное отношение к угольному бизнесу.
К примеру, сайт «Компромат.ру» сообщает, что Тулеев якобы может контролировать 46% акций шахты «Юбилейная», которые он мог получить в свое распоряжение, используя служебные полномочия.
Да и хер с тобой, дурилка картонная.