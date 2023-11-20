Умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

О смерти Тулеева сообщил нынешний глава региона Сергей Цивелев на своей страничке во "Вконтакте". Он отметил, что экс-губернатор всегда на первое место ставил интересы людей.





"Ушёл из жизни Аман Гумирович Тулеев <...>, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. Кузбассовцы помнят Амана Гумировича как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память", — написал губернатор Кемеровской области.





Цивелев напомнил, что Тулеев возглавил Кемеровскую область в тяжёлое время (1997 год), когда шахтёры сидели на рельсах и перекрывали Транссиб. Но тем не менее смог вывести регион из кризиса, а с его правлением связана целая эпоха. В этом нынешний губернатор прав. По другому и быть не могло, поскольку Тулеев руководил регионом на протяжении 20 лет — с 1997 по 2018 годы.