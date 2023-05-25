Умные вещи, умный дом... жаль, что кое-кто совсем такой умный

Если вы жили в "умном" доме, то могли убедиться, что он совсем не умный. Кстати, чем проще вещь, тем меньше шанс того, что она сломается.

1. Да, был бы неплохой умный дом 0

2. Лето. Обслуживание труб. Жара... 0

3. Есть умный дом, а есть... 0

4. А мог бы просто оставить выключатель 0

5. ^_^ 0

6. Умный градусник, а дальше что? Умная клизма? 0

7. Такой фильм можно бы было глянуть 0

8. Суть систем распознавания лиц в одном кадре 0

9. Полезные сценарии на самые разные случаи жизни 0

10. 0

11. 0

12. Действительно тупость какая-то 0

Обратная сторона Если вы жили в "умном" доме, то могли убедиться, что он совсем не умный. Кстати, чем проще вещь, тем меньше шанс того, что она сломается. 2023-05-25T19:08:37+03:00