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Умные вещи, умный дом... жаль, что кое-кто совсем такой умный

Умные вещи, умный дом... жаль, что кое-кто совсем такой умный

Автор:
25 мая 2023 19:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   умные устройства   умный дом   
1474
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Если вы жили в "умном" доме, то могли убедиться, что он совсем не умный. Кстати, чем проще вещь, тем меньше шанс того, что она сломается.

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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   умные устройства   умный дом   
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4  комментария
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33k
Андрей Иванов Час назад
Книги читать - никакого удовольствия
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5k
Трям 23 минуты назад
.хуета для детей-первоклашек, может они и не поймут суть и подумают что это смешно.
Петросянц и то смешнее был.
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18k
Bill 44 минуты назад
Экономия за Wi-Fi - копейки. А когда прийдет счет на электричество за крипту - хозяин "умного" дома слегка о4уеет.
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9k
au3 45 минут назад
Ворует по вайфаю электричество? Однако ....
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