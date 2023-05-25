Умные вещи, умный дом... жаль, что кое-кто совсем такой умный

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Если вы жили в "умном" доме, то могли убедиться, что он совсем не умный. Кстати, чем проще вещь, тем меньше шанс того, что она сломается.
Обратная сторона
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Петросянц и то смешнее был.