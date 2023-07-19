FISHKINET
Сообщество Юмор 17223 поста • 3594 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Застрявшие в текстурах — одна из моих самых любимых подборок

Застрявшие в текстурах — одна из моих самых любимых подборок

Автор:
19 июля 2023 17:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   застрявшие в текстурах   интересное   подборка   текстуры   
1765
18
Когда попадается странная фотография объектов, животных или людей, застрявших в текстурах, я аккуратно сохраняю такой кадр в специальную папку. Собственно, вот и насобирал на подборку за последние полгода.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   застрявшие в текстурах   интересное   подборка   текстуры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100334



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#дети#Ynews#кино#Россия#красота#США#природа
#животные#интересно#Юмор#факты#машина#новости#драка#ДТП#подборка#Китай
#в мире#люди#забавно#удивительно#Еда#история#фильм#милота#собака#позитив
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться