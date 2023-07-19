Застрявшие в текстурах — одна из моих самых любимых подборок

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Когда попадается странная фотография объектов, животных или людей, застрявших в текстурах, я аккуратно сохраняю такой кадр в специальную папку. Собственно, вот и насобирал на подборку за последние полгода.
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