Пост, посвящённый старшим братьям и сёстрам

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Забавные воспоминания, едкие комментарии и стопроцентное попадание образ. Если у вас есть старший брат или сестра, то вы прочувствуете сей пост целиком.
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Надеюсь, покупатели ничего не заподозрили.
Прокатывало какое-то время. Вот такой вот я говнюк был )))