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Пост, посвящённый старшим братьям и сёстрам

Пост, посвящённый старшим братьям и сёстрам

Автор:
12 июля 2023 19:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Сёстры   Юмор   братья   интересное   подборка   
4061
16
Забавные воспоминания, едкие комментарии и стопроцентное попадание образ. Если у вас есть старший брат или сестра, то вы прочувствуете сей пост целиком.
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Метки: Прикол   Сёстры   Юмор   братья   интересное   подборка   
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9k
RIZ deadening 52 минуты назад
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10k
Бритва 10 минут назад
облизать 300 куличей - это долгий процесс. Как такое можно было не заметить?
Надеюсь, покупатели ничего не заподозрили.
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36k
russger 16 минут назад
Я младшую сестру надуривал, когда родители рыбу жарили. Хвостики мы оба с ней любили. А потом я ей говорю: давай мне хвост, а тебе голову? Там мозги, если их съешь, будешь умнее.

Прокатывало какое-то время. Вот такой вот я говнюк был )))

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