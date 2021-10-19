В Башкирии мужчина сразился с "умным" домофоном и проиграл

Житель Башкирии "избил" и обругал матом умный домофон с функцией распознавания лица, который не пустил его в дом по снимку физиономии. Умная технология довела мужчину до белого каления; и пока одни пользователи смеются над комичностью ситуации, другие засомневались над необходимостью установки таких систем на каждом доме. Впрочем, с инновациями всегда сложно. Особенно, когда они китайские.





По ролику с домофона понятно, что устройство сначала узнало жильца, но выдало ошибку и дверь в подъезд так и не открылась. Мужчина начинает психовать, материться и бить по домофону, приговаривая, что такая ситуация повторяется каждый день. В итоге ему удается войти в дом при помощи привычного ключа-брелока.