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В Башкирии мужчина сразился с "умным" домофоном и проиграл

В Башкирии мужчина сразился с "умным" домофоном и проиграл (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 октября 2021 18:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкирия   видео   домофон   распознавание лица   технологии   
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А ещё говорят, инновации упрощают жизнь!

Житель Башкирии "избил" и обругал матом умный домофон с функцией распознавания лица, который не пустил его в дом по снимку физиономии. Умная технология довела мужчину до белого каления; и пока одни пользователи смеются над комичностью ситуации, другие засомневались над необходимостью установки таких систем на каждом доме. Впрочем, с инновациями всегда сложно. Особенно, когда они китайские.


По ролику с домофона понятно, что устройство сначала узнало жильца, но выдало ошибку и дверь в подъезд так и не открылась. Мужчина начинает психовать, материться и бить по домофону, приговаривая, что такая ситуация повторяется каждый день. В итоге ему удается войти в дом при помощи привычного ключа-брелока.

Умные домофоны - разработка башкирской компании "Уфанет". Помимо функции распознавания лица и возможности входа в подъезд без использования ключа, жители многоквартирных домов могут принимать звонки гостей, видеть их на экране своих смартфонов и просматривать записи с камеры устройства через специальное приложение.


Однако проблемы жильцов с умным домофоном случаются не только с функцией распознавания лиц, но и специальное мобильное приложение часто даёт сбои и его приходится переустанавливать.

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Метки: Башкирия   видео   домофон   распознавание лица   технологии   
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
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−53
А. А. 19 минут назад
Когда она в предпоследний и последний раз говорила: «Я вас не поняла…» клянусь ржал на всю квартиру
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3k
a_komolow Полчаса назад
На хрена эти заморочки?
А если у него чирь, флюс вылезет или фингал поставят?
Эта хрень его домой не пустит?
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18k
KOSTELLO 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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731
Миша 50 минут назад
Я так на Binance лицо подтверждал в 7-ю попытку. )) А у мужика очки бликуют, скорее всего это мешает.
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4k
Дарвин и аморальная премия 58 минут назад
Так домофон привык,что мужик нажирается так,что говорить не может,а только похрюкивает,а тут почти трезвый,вот и не пускает
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3k
Дмитрий Час назад
Нормальная реакция если изо дня в день такая уерга!..... У меня на СамоХунге, функция разблокировка телефона таблетом,(после обильного возлияния) иногда выдаёт: "Лицо не опознано!"...Мелочь, а думаешь:"Ах ты с..ка! Не опознано оно!"
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