В Башкирии мужчина сразился с "умным" домофоном и проиграл

А ещё говорят, инновации упрощают жизнь!
Житель Башкирии "избил" и обругал матом умный домофон с функцией распознавания лица, который не пустил его в дом по снимку физиономии. Умная технология довела мужчину до белого каления; и пока одни пользователи смеются над комичностью ситуации, другие засомневались над необходимостью установки таких систем на каждом доме. Впрочем, с инновациями всегда сложно. Особенно, когда они китайские.
По ролику с домофона понятно, что устройство сначала узнало жильца, но выдало ошибку и дверь в подъезд так и не открылась. Мужчина начинает психовать, материться и бить по домофону, приговаривая, что такая ситуация повторяется каждый день. В итоге ему удается войти в дом при помощи привычного ключа-брелока.
В видео присутствует мат:
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Умные домофоны - разработка башкирской компании "Уфанет". Помимо функции распознавания лица и возможности входа в подъезд без использования ключа, жители многоквартирных домов могут принимать звонки гостей, видеть их на экране своих смартфонов и просматривать записи с камеры устройства через специальное приложение.
Однако проблемы жильцов с умным домофоном случаются не только с функцией распознавания лиц, но и специальное мобильное приложение часто даёт сбои и его приходится переустанавливать.
Очевидно, подобные видео мы увидим еще не раз
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А если у него чирь, флюс вылезет или фингал поставят?
Эта хрень его домой не пустит?