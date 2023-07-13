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Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому

Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому

Автор:
13 июля 2023 18:41
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   Юмор   интересное   начальники   начальство   подборка   
4108
21
Нет плохих или хороших начальников. Есть плохие и хорошие люди. Если человек представляет собой воняющую какулю, то хорошего начальника из него не получится.
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Метки: Твиттер   Юмор   интересное   начальники   начальство   подборка   
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44  комментария
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Мойша Час назад
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Лаврентий Полминуты назад
Коллективное обращение к Генеральному Директору:
Мы, нижеподписавшиеся сотрудники отдела N, просим Вас провести обстоятельную беседу с начальником нашего отдела Петром Ивановичем Дорасовым и убедить его в расшифровке своей подписи в документах от нашего отдела писать свои инициалы после фамилии.
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Dima Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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Компьютер DELL с монитором 22 минуты назад
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evzhur Полчаса назад
Мне за работу в выходной платят 8 000. Даже не знаю норм это или нет. Средняя зп в моем регионе 30 000.
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16k
_delphin_ 38 минут назад
Когда работал "на дядю" я был начальник. У меня был начальник. У него был начальник. Ну, и пару начальников ещё, до "босса". Так вот, все считали своих начальников идиотами, а босса идиотом, потому что у него идиоты подчинённые. Так и жили))
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КремлеКот 46 минут назад
Четвёртый год работаю из дома, причём последние два года, после того, как меня перевели в другое подразделение, начальник в 1000 км от меня.
Но я человек ответственный, трудовую дисциплину соблюдаю.
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hairov 52 минуты назад
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Мойша 55 минут назад
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Мойша 57 минут назад
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PbIBOK 57 минут назад
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Сергей Час назад
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Мойша Час назад
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Allmaster Час назад
Позвали на должность главного инженера, переманивая с другой работы. Искренне недоумевали когда я засмеялся когда услышал зарплату в 45 тыс...
Мало того, у меня это для пенсии, моя вторая работа позволяет работать с 9 до 12 на те же деньги.
Извините, не хвастаюсь, говорю то, к чему шел много лет. Мне 50+ и как бы не достиг еще того, чего люди в 25 достигают. Но всех денег не заработаешь, а если да, то потом врачи отнимут...
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33k
Snork Snorkoff Час назад
На прошлой работе был отличный начальник. Наш отдел был не совсем по его профилю, но т.к. отдельный начальник отдела на 4 персоны жирно, нас приписали к нему. На первом собрании - парни, я весьма не очень разбираюсь в вашей работе, потому моё предложение. Вы хорошо делаете свою работу, а я не епу вам мозги. Схема отлично проработала 13 лет.
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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ruslan d 2 часа назад
Меня бы кто поуговаривал в выхи поработать )))
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