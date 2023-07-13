Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому

Нет плохих или хороших начальников. Есть плохие и хорошие люди. Если человек представляет собой воняющую какулю, то хорошего начальника из него не получится.

1. Удивительно, правда?! 0

2. Ахаха 0

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3. Потому что рождаться нужно было в правильной семье 0

4. Nu teper' vse ponyatno 0 Источник:

5. Жаль, что не сдержит обещание 0 Источник:

6. Забавно, но в эту игру можно играть и так 0 Источник:

7. Когда объявляют очередные "выходные" 0 Источник:

8. Потому что жить не надо ради работы 0 Источник:

9. Рабдень — отличная аббревиация 0 Источник:

10. ^_^ 0 Источник:

11. Почему "как"? 0 Источник:

12. Она совсем нездорова 0 Источник:

13. Юля, не пора ли менять работу с таким начальником? 0 Источник:

14. Одно из лучших решений 0 Источник:

15. Неплохая офисная месть 0 Источник:

16. Потому что нужно работать, а не играть в "большого начальника" 0 Источник:

17. К сожалению, значительная часть людей прочувствует это 0 Источник:

18. Лучше вообще не приходите к Руководителю 0 Источник:

19. Да, проблемы... Острая нехватка денег 0 Источник:

20. 0 Источник: