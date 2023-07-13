Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому

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Нет плохих или хороших начальников. Есть плохие и хорошие люди. Если человек представляет собой воняющую какулю, то хорошего начальника из него не получится.
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Мы, нижеподписавшиеся сотрудники отдела N, просим Вас провести обстоятельную беседу с начальником нашего отдела Петром Ивановичем Дорасовым и убедить его в расшифровке своей подписи в документах от нашего отдела писать свои инициалы после фамилии.
Но я человек ответственный, трудовую дисциплину соблюдаю.
Мало того, у меня это для пенсии, моя вторая работа позволяет работать с 9 до 12 на те же деньги.
Извините, не хвастаюсь, говорю то, к чему шел много лет. Мне 50+ и как бы не достиг еще того, чего люди в 25 достигают. Но всех денег не заработаешь, а если да, то потом врачи отнимут...