Россиян предупредили об ответственности за кражу снега

Жителей Смоленской области предупредили об ответственности за кражу снега. Речь идет о воровстве снега на дачах: соседи таскают снег, чтобы получше засыпать огороды. Воровство снега подразумевает штрафы за самоуправство и незаконное пребывание на территории чужой собственности.
Адвокат Надежда Колотович заявила, что привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или забирать его у соседей грозит проблемами с законом. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».
Юрист объяснила, что садоводы нередко используют снег для укутывания посадок, поэтому могут взять его у соседей. Ответственность за это действие не предусмотрена, однако пребывание на чужом участке без разрешения хозяев грозит штрафом размером в 500 рублей.
А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти.
, — предупредила эксперт.
Колотович добавила, что переброска снега со своего участка на соседний может считаться самоуправством. Согласно статье 19.1 КОАП, за такие действия россиянин может получить предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.
Тем временем москвичам в декабре пообещали новые рекорды по снежному покрову.
Об этом сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, сугробы в Москве вырастут с 40 до 45 сантиметров минимум. Это, по словам метеоролога, большая редкость для первой декады декабря.
Хочу напомнить, что по московскому климату только в конце зимы, в последней пятидневке февраля, максимальные сугробы могут быть около 35 сантиметров. А тут зима еще не началась, а уже такие сугробы. Это большая редкость.
, — сказал метеоролог.
В ближайшие выходные 9 и 10 декабря в Москве и Подмосковье будет минус 10-14 градусов, но уже в начале следующей недели температура будет постепенно приходить в норму, а морозы начнут покидать столичный регион. Осадки при этом продолжатся, рассказал синоптик. высота снежного покрова вырастет еще на 5 сантиметров.
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