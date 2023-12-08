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Россиян предупредили об ответственности за кражу снега

Россиян предупредили об ответственности за кражу снега

Автор:
08 декабря 2023 20:49
Сообщество : Жить в России
Метки: кража   огороды   ответственность   смоленск   снег   штраф   
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Жителей Смоленской области предупредили об ответственности за кражу снега. Речь идет о воровстве снега на дачах: соседи таскают снег, чтобы получше засыпать огороды. Воровство снега подразумевает штрафы за самоуправство и незаконное пребывание на территории чужой собственности.

Адвокат Надежда Колотович заявила, что привычка сбрасывать излишки снега на чужой участок или забирать его у соседей грозит проблемами с законом. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Юрист объяснила, что садоводы нередко используют снег для укутывания посадок, поэтому могут взять его у соседей. Ответственность за это действие не предусмотрена, однако пребывание на чужом участке без разрешения хозяев грозит штрафом размером в 500 рублей.

А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти.

, — предупредила эксперт.

Колотович добавила, что переброска снега со своего участка на соседний может считаться самоуправством. Согласно статье 19.1 КОАП, за такие действия россиянин может получить предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.

Тем временем москвичам в декабре пообещали новые рекорды по снежному покрову.

Об этом сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, сугробы в Москве вырастут с 40 до 45 сантиметров минимум. Это, по словам метеоролога, большая редкость для первой декады декабря. 

Хочу напомнить, что по московскому климату только в конце зимы, в последней пятидневке февраля, максимальные сугробы могут быть около 35 сантиметров. А тут зима еще не началась, а уже такие сугробы. Это большая редкость.

, — сказал метеоролог.

В ближайшие выходные 9 и 10 декабря в Москве и Подмосковье будет минус 10-14 градусов, но уже в начале следующей недели температура будет постепенно приходить в норму, а морозы начнут покидать столичный регион. Осадки при этом продолжатся, рассказал синоптик. высота снежного покрова вырастет еще на 5 сантиметров.

Источник:

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Метки: кража   огороды   ответственность   смоленск   снег   штраф   
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12  комментариев
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5k
Григорий 2 часа назад
хорош долбиться в моск, какая то дебильная перданула и херак новость!
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Alexander Sar 12 минут назад
Жаль что фишки скатились до непотребства Ленты.... Какая ответственность за кражу снега если про это вообще не было сказано не слова и уж точно никакой ответственности не предусмотрено.
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38k
russger 18 минут назад
А штрафы за вдыхание чужого воздуха будут? А если пёрнуть? Это самоуправство? Ведь ты чужой воздух тут распыляешь.
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1k
Георгий Шпиц Час назад
Да здравствует ЖЁЛТЫЙ СНЕГ!
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11k
kaboza 2 часа назад
Сеть взорвана, все на грани, Президент улетел где нет снега, Шок!!!как разобратся "накидывать или убирать" Малахов откачивает в бутике примадонну, агенство "Прайм" выходит на рекорды на Доу Джонс, что творится в мире!!! Таймс жалеет, что какую ту из подземки певичку на обложку поместила...Адвокат Надежда Колотович лоббируется на премию всея мира...пойду еще со снегом поморочусь....
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372
iskra 2 часа назад
У нас возле гаражей похожая проблема. Каждый отгребает свои ворота, а куда снег девать? Правильно - под соседские ворота,на дачу везти никто не хочет. Да и дач уже не осталось..
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329
zu4ara Опиум для народа Полчаса назад
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438
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Не похоже на разжигание? !
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329
zu4ara На хер ЗАПАД! Полчаса назад
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KlyaksaZ
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