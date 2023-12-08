Россиян предупредили об ответственности за кражу снега

Юрист объяснила, что садоводы нередко используют снег для укутывания посадок, поэтому могут взять его у соседей. Ответственность за это действие не предусмотрена, однако пребывание на чужом участке без разрешения хозяев грозит штрафом размером в 500 рублей.

А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти.

, — предупредила эксперт.

Колотович добавила, что переброска снега со своего участка на соседний может считаться самоуправством. Согласно статье 19.1 КОАП, за такие действия россиянин может получить предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.