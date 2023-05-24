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Леопард украл собаку и попал на запись камеры наблюдения

Леопард украл собаку и попал на запись камеры наблюдения

Автор:
24 мая 2023 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Индия   в мире   видео   животные   леопард   похищение   
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В Индии леопард воспользовался моментом и похитил собаку. Хищник подкрался к ничего не подозревающему животному и уволок его.

Дикие животные всё чаще начинают покидать естественную среду обитания и приближаться к людям.

В этом убедился житель Индии, который был разбужен шокирующим инцидентом. Неподалёку от мужчины прикорнула собака, и невесть откуда явившийся леопард подкрался к животному и утащил его. Собственно, этот шум и разбудил незнакомца.


Собаку, конечно, жаль, ведь вряд ли ей удалось выжить. Но пользователей интернета несколько смутила на удивление спокойная реакция человека на произошедшее.


Однако, у мужчины нашлись защитники, которые уверены, что он просто спросонья не сообразил, что произошло. Или же сообразил, но был слишком шокирован.

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Метки: Индия   в мире   видео   животные   леопард   похищение   
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14  комментариев
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2k
Егор 2 часа назад
Хитрый дядька ,чтоб самого случаем ночью не стрескали - кладет рядом собачку.
А вообще мысля с леопардиком хорошая, а то по улице не пройдешь, одно собачье дерьмо под ногами.
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9k
Garpia121 9 минут назад
Лучше бы дядьку уволок, там таких слишком много.
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326
Maikl 17 минут назад
Не найдя в следующий раз собаки "леопёрд" ребёнка может утащить ... моё мнение бабахнуть нужно такого зверя.
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1k
Dimon Полчаса назад
Леопард: - Вырубаете леса, где мы живём? Ок! Тогда мы идём к вам!
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20k
nobody® 37 минут назад
РУ ЧП прям...
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1k
Аарон Чупа 43 минуты назад
Тут с дядьки спроса нет, собака х.евая, проспала кошку. Естественный отбор.
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9k
МихА 53 минуты назад
Заснул на посту, вот и результат)
Постовому запрещается:
спать, читать, петь, вести с посторонними лицами разговоры (в том числе по средствам связи);
курить, есть, справлять естественные надобности;
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5k
Kozlodoev Час назад
Всё правильно сделал. Собак много, а он один. Да к тому же собака плохо лежала...
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927
ruslan d Час назад
А какая должна была быть реакция ? Он даже ничего не понял ...
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7k
Allmaster 2 часа назад
Спишь такой, а тебя за горло и утащили. Что себе леопарды позволяют!
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6k
Бу 2 часа назад
кошки рулез)
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9k
hairov 2 часа назад
Жалко собачку.
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