Леопард украл собаку и попал на запись камеры наблюдения

В Индии леопард воспользовался моментом и похитил собаку. Хищник подкрался к ничего не подозревающему животному и уволок его.
Дикие животные всё чаще начинают покидать естественную среду обитания и приближаться к людям.
В этом убедился житель Индии, который был разбужен шокирующим инцидентом. Неподалёку от мужчины прикорнула собака, и невесть откуда явившийся леопард подкрался к животному и утащил его. Собственно, этот шум и разбудил незнакомца.
Собаку, конечно, жаль, ведь вряд ли ей удалось выжить. Но пользователей интернета несколько смутила на удивление спокойная реакция человека на произошедшее.
Однако, у мужчины нашлись защитники, которые уверены, что он просто спросонья не сообразил, что произошло. Или же сообразил, но был слишком шокирован.
Источник:
- Сёрфер вместе с сыном ловит волну
- Позитивный батя пародирует свою дочку
- В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак
- В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами»
- В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже
А вообще мысля с леопардиком хорошая, а то по улице не пройдешь, одно собачье дерьмо под ногами.
Постовому запрещается:
спать, читать, петь, вести с посторонними лицами разговоры (в том числе по средствам связи);
курить, есть, справлять естественные надобности;