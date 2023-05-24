Леопард украл собаку и попал на запись камеры наблюдения

Дикие животные всё чаще начинают покидать естественную среду обитания и приближаться к людям.

В этом убедился житель Индии, который был разбужен шокирующим инцидентом. Неподалёку от мужчины прикорнула собака, и невесть откуда явившийся леопард подкрался к животному и утащил его. Собственно, этот шум и разбудил незнакомца.