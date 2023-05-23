В желудок или на трон: необычная история шведского морехода, возглавившего племя людоедов

Жизнь – обычная, серая, скучная иногда выдаёт такие виражи, перед которыми меркнут самые яркие художественные произведения. Так было и с этим человеком.
Карла Эмиля Петтерссона – простого шведского моряка хотели сделать обедом кровожадные каннибалы. Но у парня было по этому поводу своё мнение. И он сделался их королём.
Начало прошлого века, 1904 год. Кажется, что на карте Земли уже мало белых пятен. Но они были. И обнаруживались порой по чистой случайности. Так было и в случае с этим героем. Грузовое судно Herzog Johan Albrecht шло в Сидней, но корабль попал в сильный шторм. Стихия выбросила Карла на остров Табар. Сейчас он входит в состав Новой Гвинеи, а в начале века там обитало племя настоящих диких каннибалов.
Чем обычно завершаются встречи с такими ребятами? Ничем хорошим, если вспомнить того же Кука. Неожиданно в пользу 31-однолетнего мужчины сыграла его внешность. Петтерссон был типичным скандинавом – белокожим, со светлыми голубыми глазами. Для дикарей это было чудом, они таких глаз никогда не видели. И не стали сразу есть находку.
Местный король Ламри решил пока приберечь моряка. Оставить типа консервы про запас. Но смекалистый Карл, пока оставшийся при монаршей особе племени в качестве игрушки, проявлял живой интерес ко всему происходящему, быстро учился, а потом оказал дикарям неоценимую помощь: показал, как надо правильно обрабатывать землю и ухаживать за посадками, чтобы получать нормальный урожай.
Ещё и торговлю помог наладить с соседями – жителями ближайших островов. Словом, племя процветало. Довольный король выдал за шведа свою дочь и через пару лет ушёл в мир иной. И Карл на законном основании стал править островом, живя, кстати, с королевой Синдго в любви и гармонии. У пары родились дети, целых девять наследников. Спустя 15 лет королева скончалась от лихорадки.
Шведский прагматизм помог белому королю сделать свой дикий народец действительно богатым. На соседнем островке он обнаружил золотую жилу. И добыча золота позволила вывести островитян на новый уровень. К тому же Карл упразднил людоедство и сделал подданных более или менее цивилизованными гражданами.
Жизнь на острове была почти райской. Но мужчина очень скучал по родной стране. И в 1922 году выбрался в Швецию погостить. Там нашёл себе новую жену Джесси Луизу Симпсон. И по возвращении с ней на остров повторил церемонию бракосочетания уже по местным обычаям, чтобы подданные признали королеву.
Правда, долгой и счастливой жизнь не получилась: уже через год Джесси скончалась, тоже от лихорадки. Простившись с могилами женщин, подданными и островом, моряк передал трон старшему сыну и навсегда покинул Табар.
Обосновался король каннибалов на пенсии в Сиднее. Где и прожил остаток дней, уйдя из жизни в 1937 году и навсегда оставшись в легендах островитян как мудрый и справедливый, хоть и белый король.
Источник:
- 10 странных и жутких находок, которые люди сделали дома
- Сладкая месть: парень изящно проучил вредного соседа, который жаловался на шум
- За и против общения с бывшими: 16 ситуаций от страдальцев, которые любят заходить в одну реку дважды