В желудок или на трон: необычная история шведского морехода, возглавившего племя людоедов

Жизнь на острове была почти райской. Но мужчина очень скучал по родной стране. И в 1922 году выбрался в Швецию погостить. Там нашёл себе новую жену Джесси Луизу Симпсон. И по возвращении с ней на остров повторил церемонию бракосочетания уже по местным обычаям, чтобы подданные признали королеву.

Правда, долгой и счастливой жизнь не получилась: уже через год Джесси скончалась, тоже от лихорадки. Простившись с могилами женщин, подданными и островом, моряк передал трон старшему сыну и навсегда покинул Табар.

Обосновался король каннибалов на пенсии в Сиднее. Где и прожил остаток дней, уйдя из жизни в 1937 году и навсегда оставшись в легендах островитян как мудрый и справедливый, хоть и белый король.