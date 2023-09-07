Загадочное африканское племя, которое не понимают даже свои

Народ кой-коин, как называли себя сами туземцы до прихода колонизаторов, населял южную часть континента. Но в поисках лучшей жизни сюда пришли с севера воинственные банту, заинтересовавшиеся избыточным количеством коров своих южных соседей.

Готтентоты – миролюбивые усердные скотоводы. К тому же не отличаются силой и статью: рост среднего мужчины не превышает 1,6 метра. А женщины ещё ниже. Поэтому им пришлось потесниться. А пришедшие европейцы вообще посчитали малышей некой промежуточной ветвью эволюции. Типа разумных обезьян. Чему способствовала необычная физиология представителей этого народа.