Загадочное африканское племя, которое не понимают даже свои

Для европейцев все прочие народы кажутся странными. Что логично, ведь они другие. То же самое в принципе можно сказать в отношении разных рас друг к другу. Но этот этнос настолько странный, что даже другие народности Чёрного континента считают его чужим среди своих.
У готтентотов – африканского племени, которое в XVII веке открыли во время колонизации голландцы, внешность если не инопланетная, то точно не характерная для африканцев. Как и язык, который больше похож на птичий щебет. Или речь человека с дефектом. Ведь голландцы и дали туземцам название hottentot – «заика».
Кожа у готтентотов не чёрная, а желтовато-смуглая. Курчавые жёсткие волосы образуют плотные пучки. Резко очерченные скулы, узкие глаза, острый подбородок и приплюснутый нос дают в совокупности больше представителя монголоидной расы, нежели африканца.
Народ кой-коин, как называли себя сами туземцы до прихода колонизаторов, населял южную часть континента. Но в поисках лучшей жизни сюда пришли с севера воинственные банту, заинтересовавшиеся избыточным количеством коров своих южных соседей.
Готтентоты – миролюбивые усердные скотоводы. К тому же не отличаются силой и статью: рост среднего мужчины не превышает 1,6 метра. А женщины ещё ниже. Поэтому им пришлось потесниться. А пришедшие европейцы вообще посчитали малышей некой промежуточной ветвью эволюции. Типа разумных обезьян. Чему способствовала необычная физиология представителей этого народа.
Речь о телосложении женщин, у которых наблюдается повышенное отложение жира в области ягодиц и бёдер. В науке это явление носит название стеатопигия – то есть повышенное отложение подкожного жирового слоя на ягодицах и бёдрах. Для некоторых народов Южной Африки это генетически заложенная особенность.
Европейцы так впечатлились физиологическим нюансом, что стали насильно увозить туземных женщин в большой мир и показывать в цирках уродов за деньги. Пожалуй, самой печально известной жертвой европейской извращённой эстетики стала Чёрная Венера Саарти Бартман – молодая женщина, которую выставляли в Лондоне на потеху публике из-за огромных ягодиц и ярко выраженных половых органов.
В силу своей миролюбивости народность не смогла отстоять самобытность и постепенно слилась с другими племенами, в частности, с дамара и гереро, почти утратив удивительный «птичий» язык и культуру.
У готтентотов сохранился общинный строй. Живут они в краалях – поселениях из нескольких хижин, между которыми обустраивается площадка для скота. Уменьшению и так не слишком долгой жизни способствует и тотальный алкоголизм. Ослабленный спиртным иммунитет сводит людей в могилу ещё молодыми.
Некоторые исследователи считают, что именно кой-коин являются прародителями всех прочих рас. И доказательством тому служат неоднократные находки – так называемые палеолитические Венеры, возраст которых примерно 17 тыс. лет. Вырезанные из самых разных материалов фигурки находили не только в Африке, но и на территории Европы.
С учётом этого можно утверждать, что в каждом из нас есть крохотная частичка кой-коин. А хорошо это или плохо – уже решать каждому отдельному обладателю ДНК древнего человека.
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