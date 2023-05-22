10 актеров, которые прославились ужасным поведением на съемочной площадке

Работая над картиной «Американская история Икс», где Нортон сыграл одну из главных ролей, актер постоянно вмешивался в процесс режиссера-дебютанта Тони Кэя. В итоге киностудия даже доверила Нортону окончательный монтаж, а Кей потребовал убрать его имя из титров. А на съемочную площадку «Красного дракона» Нортон и вовсе заявился с толстой папкой замечаний к сценарию.

По мнению критиков, Нортон отлично сыграл супергероя в «Невероятном Халке», но студия заменила его на более послушного Марка Руффало в «Мстителях» (2012) из-за того, что актер стремился контролировать работу сценаристов и режиссера.

Брюс Уиллис