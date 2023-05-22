10 актеров, которые прославились ужасным поведением на съемочной площадке

Как и в любой профессиональной сфере, в кино важен не только талант и трудолюбие, но и умение находить общий язык с коллегами и начальниками.
Эдвард Нортон
Работая над картиной «Американская история Икс», где Нортон сыграл одну из главных ролей, актер постоянно вмешивался в процесс режиссера-дебютанта Тони Кэя. В итоге киностудия даже доверила Нортону окончательный монтаж, а Кей потребовал убрать его имя из титров. А на съемочную площадку «Красного дракона» Нортон и вовсе заявился с толстой папкой замечаний к сценарию.
По мнению критиков, Нортон отлично сыграл супергероя в «Невероятном Халке», но студия заменила его на более послушного Марка Руффало в «Мстителях» (2012) из-за того, что актер стремился контролировать работу сценаристов и режиссера.
Брюс Уиллис
Несколько режиссеров жаловались на сложное поведение актера на площадке. Судя по всему, Уиллис отказывается слушать режиссерские указания, не проводит промо-интервью и грубит журналистам, продвигая фильмы.
Самым громким критиком актера был Кевин Смит — постановщик комедии «Двойной КОПец», где звезда «Крепкого орешка» сыграл главную роль. Смит назвал работу с Уиллисом «душераздирающим» опытом. А Сильвестр Сталлоне так прокомментировал отказ актера сниматься в «Неудержимых 3»: «Жадный и ленивый… Верная формула для карьерных неудач».
Майк Майерс
На экране комик предстает смешным персонажем, но на съемочной площадке он прославился кошмарным поведением. Коллега Майерса по фильму «Кот» (2003) Эми Хилл рассказала, что он отказывался общаться с другими актерами и требовал постоянного присутствия человека с подносом шоколада — на случай если ему захочется сладкого. На съемках других картин Майерс хотел полного контроля над творческим процессом и часто выходил из себя по мелочам. Однажды сотрудник был уволен за то, что долго смотрел в глаза эксцентричному актеру.
Марлон Брандо
Самоотдача и высокий уровень профессионализма, которыми прославился актер в начале карьеры, к ее концу сменились на равнодушие и безучастие. Уверенный в своем превосходстве, Брандо не утруждал себя заучиванием диалогов и не слушал режиссеров. Снимаясь в шедевре Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» (1979), актер изрядно импровизировал к неудовольствию режиссера и отказывался похудеть. Его очевидный лишний вес, неуместный для дезертировавшего военного, скрывали одеждой и светом.
А на съемках «Медвежатника» (2001) Брандо называл режиссера картины Фрэнка Оза «Мисс Пигги» из-за его участия в «Маппет-шоу».
Шеннен Доэрти
В 90-х актриса была известна требовательным поведением на съемочных площадках. Ее коллега по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Джейсон Пристли рассказал, что актриса вела себя «как дива». Однажды она даже устроила скандал из-за того, что за ней прислали обычный автомобиль, а не лимузин. Из подросткового сериала Доэрти уволили за драку с коллегой. Следующий проект «Зачарованные» также закончился увольнением из-за постоянных ссор с актрисой Алисой Милано.
Кристиан Бэйл
У актера намного больше общего с его героем из «Американского психопата», чем может показаться. В 2009 году в СМИ попала запись, где Бэйл кричит на одного из членов съемочной группы фильма «Терминатор: Да придет спаситель» за то, что тот оказался у него на глазах во время исполнения важной сцены. Несмотря на извинения нарушителя, актер долго не останавливал тираду, полную нецензурной брани.
Многие коллеги Бэйла жаловались, что тот никогда не общается ни с кем и требует от всех того же уровня перфекционизма, которым обладает сам.
Стивен Сигал
Когда-то актер наслаждался славой и обожанием поклонников, а сейчас его фильмы даже не выходят в прокат и известные режиссеры больше не предлагают работу. Возможно, дело в ужасном поведении Сигала, который не только оскорбляет и унижает коллег вербально, но и применяет физическую силу. Комик Джон Легуизамо рассказал о том, что во время совместной работы Сигал прижал его к стене и чуть не задушил за то, что тот посмел над ним посмеяться. А на пике движения #MeToo к грехам Сигала прибавились обвинения в сексуальных домогательствах на площадке от десяти женщин.
Криспин Гловер
Лучше всего актер известен ролью Джорджа Макфлая в первом фильме трилогии «Назад в будущее». В съемках сиквела Гловер не участвовал, так как повздорил с режиссером Робертом Земекисом из-за концовки картины.
Он считал морально непозволительным тот факт, что герои награждаются финансово в конце. Гловер затем отсудил у студии деньги за то, что заменивший его актер слишком походил на него. В 2000 году принципиальный актер исполнил роль молчаливого злодея в «Ангелах Чарли». Его герой немногословен, так как Гловер отказался произносить неудачные, на его взгляд, диалоги.
Чеви Чейз
Чейз начал карьеру в телевизионном шоу Saturday Night Live. Проработав всего год, он был уволен за словесные и физические нападки на коллег и сценаристов. Более того, Чейз — единственный, кто находится в черном списке комедийной программы.
На съемках «Гольф-клуба» он вступал в споры и драки с партнером по фильму Биллом Мюрреем. В 2009 году всеми забытый актер получил роль в ситкоме Дэна Хармана «Сообщество», но умудрился потерять и эту возможность. Чейз кричал на площадке, пользовался расистскими выражениями и открыто критиковал стиль юмора сериала, поэтому в 2013-м был уволен.
Кэтрин Хайгл
Актриса нарушила одно из важнейших правил Голливуда — не говорить плохо о проектах, в которых принимаешь участие. Она пожаловалась на то, что фильм «Немножко беременна» сексисткий и изображает женщин в невыгодном свете. Актриса также критиковала сериал «Анатомия страсти», с которого началась ее слава.
Возможно, замечания Хайгл и верны, но проблема в том, что сделала она их уже после того, как получила деньги и признание за проекты. Кроме того, актриса часто задерживала съемки многочисленными требованиями, а иногда и вовсе часами оставалась в трейлере.
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