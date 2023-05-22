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Уже 17-ый горбатый кит выброшен на берег на Лонг-Айленде

Уже 17-ый горбатый кит выброшен на берег на Лонг-Айленде

Автор:
22 мая 2023 08:29
Сообщество : Животные
Метки: в мире   выбросило на берег   горбатый кит   животные   новости   фото   
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В пятницу на Лонг-Айленд выбросило еще одного горбатого кита, что стало по меньшей мере 17-м случаем, когда китов находили выброшенными на берег вдоль Восточного побережья в этом году.

По словам официальных лиц, кит длиной от 18 до 20 футов (5,5-6,1 м) был найден случайными прохожими, выброшенным на берег государственного парка Роберта Мозеса.

Атлантическое общество охраны морской среды заявило, что оно было предупреждено о плавающей туше кита примерно в одной миле к югу от Оушен-Бич на Файр-Айленде в четверг вечером, прежде чем массивное млекопитающее выбросило на берег.

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Причина смерти горбатого кита сразу не была установлена, но будет установлена Атлантическим обществом охраны морской среды.

Бригады прибыли на пляж, чтобы убирать тушу бульдозером.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, это был по меньшей мере 17—й случай гибели горбатого кита между штатами Мэн и Флорида в этом году, что агентство назвало “необычным случаем смертности”.

Семь горбатых китов выброшены на берег в Нью-Джерси и три в Нью-Йорке.

По данным NOAA, по меньшей мере 36 “крупных” китов, включая четырех малых полосатиков в феврале, были выброшены на берег вдоль Восточного побережья с 1 декабря. Несколько дельфинов также оказались на мели.

Вызывающий тревогу всплеск выброшенных на берег китов вызвал горячие дебаты среди политиков и групп активистов, некоторые из них обвиняют в гибели людей и строительство прибрежных ветряных турбин.

Большой процент смертей китов объясняется человеческими взаимодействиями, такими как столкновения с судами.

У горбатого кита, найденного в пятницу у Роберта Мозеса, не было внешних признаков травмы, полученной при столкновением с лодкой, таких как порез, сообщил ABC7 региональный директор парка штата Нью-Йорк Джордж “Чип” Гордон.

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Метки: в мире   выбросило на берег   горбатый кит   животные   новости   фото   
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