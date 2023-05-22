Уже 17-ый горбатый кит выброшен на берег на Лонг-Айленде

В пятницу на Лонг-Айленд выбросило еще одного горбатого кита, что стало по меньшей мере 17-м случаем, когда китов находили выброшенными на берег вдоль Восточного побережья в этом году.
По словам официальных лиц, кит длиной от 18 до 20 футов (5,5-6,1 м) был найден случайными прохожими, выброшенным на берег государственного парка Роберта Мозеса.
Атлантическое общество охраны морской среды заявило, что оно было предупреждено о плавающей туше кита примерно в одной миле к югу от Оушен-Бич на Файр-Айленде в четверг вечером, прежде чем массивное млекопитающее выбросило на берег.
Причина смерти горбатого кита сразу не была установлена, но будет установлена Атлантическим обществом охраны морской среды.
Бригады прибыли на пляж, чтобы убирать тушу бульдозером.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, это был по меньшей мере 17—й случай гибели горбатого кита между штатами Мэн и Флорида в этом году, что агентство назвало “необычным случаем смертности”.
Семь горбатых китов выброшены на берег в Нью-Джерси и три в Нью-Йорке.
По данным NOAA, по меньшей мере 36 “крупных” китов, включая четырех малых полосатиков в феврале, были выброшены на берег вдоль Восточного побережья с 1 декабря. Несколько дельфинов также оказались на мели.
Вызывающий тревогу всплеск выброшенных на берег китов вызвал горячие дебаты среди политиков и групп активистов, некоторые из них обвиняют в гибели людей и строительство прибрежных ветряных турбин.
Большой процент смертей китов объясняется человеческими взаимодействиями, такими как столкновения с судами.
У горбатого кита, найденного в пятницу у Роберта Мозеса, не было внешних признаков травмы, полученной при столкновением с лодкой, таких как порез, сообщил ABC7 региональный директор парка штата Нью-Йорк Джордж “Чип” Гордон.
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