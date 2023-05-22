Уже 17-ый горбатый кит выброшен на берег на Лонг-Айленде

По словам официальных лиц, кит длиной от 18 до 20 футов (5,5-6,1 м) был найден случайными прохожими, выброшенным на берег государственного парка Роберта Мозеса.



Атлантическое общество охраны морской среды заявило, что оно было предупреждено о плавающей туше кита примерно в одной миле к югу от Оушен-Бич на Файр-Айленде в четверг вечером, прежде чем массивное млекопитающее выбросило на берег.