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Коала обокрал австралийский зоопарк на сумму 3800 долларов

Коала обокрал австралийский зоопарк на сумму 3800 долларов

Автор:
07 сентября 2023 11:19
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   зоопарк   коала   новости   растения   
1175
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Столько стоили растения, которые скушал сумчатый.

Несколько недель владелец питомника растений в Новом Южном Уэльсе ломал себе голову над тем, как идентифицировать неуловимого вора, который регулярно пожирает его саженцы.


Сначала Хамфри Херрингтон думал, что это козы, которые сбежали у какого-нибудь фермера. Или, возможно, надоедливый опоссум.


Но однажды утром Херрингтон пришел на работу и с удивлением обнаружил там сонного и обезумевшего самца коалы среди оборванных молодых эвкалиптов. В предыдущую ночь тот так объелся, что не мог двигаться и решил заночевать на месте преступления.


«Судя по его внешнему виду, он очень хорошо поел. Он выглядел очень довольным собой», — сказал Херрингтон в интервью Би-би-си.


Сейчас сотрудники питомника строят вокруг своей рассады забор, неприступный для коал. В частности, для одного конкретного сумчатого, которого прозвали Клод, чьи ночные приключения обошлись компании в 6000 австралийских долларов (3800 долларов США).


По иронии судьбы, растения, которые съел Клод, выращивались для расширения зоны обитания коал в регионе — этот вид сумчатых находится под угрозой исчезновения.

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Метки: в мире   животные   зоопарк   коала   новости   растения   
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13k
sos1960sos Час назад
Клод и хотел расширить свою зону обитания в регионе...
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17k
Сергей 7 минут назад
-Сейчас модно держать странных животных. Вон наш участковый Кирюхин поимел себе коалу и теперь эвкалипт усаживает на приусадебном участке. Коалы страсть как эвкалиптовые листья любят. Кирюхин пытался, конечно, эвкалиптовой настойкой пропитывать наши отечественные березовые листья, но тот ни в какую.
- Мда... На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено.
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1k
adssaf afasffdsga 11 минут назад
Одна(!) коала(!) на 4(!) тысячи(!) долларов(!)! Ну-ка, кто там про ягель и финских оленей шутил?
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863
ProFanas 17 минут назад
"По иронии судьбы, растения, которые съел Клод, выращивались для расширения зоны обитания коал в регионе" - всё верно!
Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня!
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