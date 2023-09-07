Коала обокрал австралийский зоопарк на сумму 3800 долларов

Столько стоили растения, которые скушал сумчатый.
Несколько недель владелец питомника растений в Новом Южном Уэльсе ломал себе голову над тем, как идентифицировать неуловимого вора, который регулярно пожирает его саженцы.
Сначала Хамфри Херрингтон думал, что это козы, которые сбежали у какого-нибудь фермера. Или, возможно, надоедливый опоссум.
Но однажды утром Херрингтон пришел на работу и с удивлением обнаружил там сонного и обезумевшего самца коалы среди оборванных молодых эвкалиптов. В предыдущую ночь тот так объелся, что не мог двигаться и решил заночевать на месте преступления.
«Судя по его внешнему виду, он очень хорошо поел. Он выглядел очень довольным собой», — сказал Херрингтон в интервью Би-би-си.
Сейчас сотрудники питомника строят вокруг своей рассады забор, неприступный для коал. В частности, для одного конкретного сумчатого, которого прозвали Клод, чьи ночные приключения обошлись компании в 6000 австралийских долларов (3800 долларов США).
По иронии судьбы, растения, которые съел Клод, выращивались для расширения зоны обитания коал в регионе — этот вид сумчатых находится под угрозой исчезновения.
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Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня!