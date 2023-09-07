Коала обокрал австралийский зоопарк на сумму 3800 долларов

Несколько недель владелец питомника растений в Новом Южном Уэльсе ломал себе голову над тем, как идентифицировать неуловимого вора, который регулярно пожирает его саженцы.

Сначала Хамфри Херрингтон думал, что это козы, которые сбежали у какого-нибудь фермера. Или, возможно, надоедливый опоссум.

Но однажды утром Херрингтон пришел на работу и с удивлением обнаружил там сонного и обезумевшего самца коалы среди оборванных молодых эвкалиптов. В предыдущую ночь тот так объелся, что не мог двигаться и решил заночевать на месте преступления.

«Судя по его внешнему виду, он очень хорошо поел. Он выглядел очень довольным собой», — сказал Херрингтон в интервью Би-би-си.

