Вестник апокалипсиса? В аравийской пустыне забили уже более 50 источников воды

Говорят, что ещё одним, воплотившимся в действительность признаком приблежающегося Судного дня является множество землетрясений. "От Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Судный день не наступит, пока не будет множество землетрясений" (аль-Бухари).

Кроме того, из малых признаков уже случилось "увеличение численности женщин и уменьшение численности мужчин", ускорение ощущения течения времени, и т.д.

Первые сообщения о неожиданно забивших источниках воды в одном из самых засушливых регионах планеты появились в конце апреля - начале мая.

Некоторые учёные уже осторожно заявляют, что место Саудовской Аравии к концу десятилетия может занять Испания.