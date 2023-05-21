Вестник апокалипсиса? В аравийской пустыне забили уже более 50 источников воды

В соцсетях распространяется видео с водой, которая внезапно начала появляться в аравийской пустыне. Однако, власти Саудовской Аравии неожиданному дару небес не рады. Существует поверие, что появление воды в пустыне - это 24-ый малый (предпоследний) признак скорого Судного дня.
В пустыне Саудовской Аравии, среди выжженного на солнце песка, то там, то тут, начали возникать бьющие из под Земли источники воды:
Мусульмане тут же припомнили строки из Корана, в которых пророк Мухаммед предсказал: «Судный день не настанет до тех пор, пока арабская земля вновь не преобразится в пастбища, по которым текут реки».
В арабском сигменте соцсетей кадров с появлением воды в пустыне все больше и больше:
Говорят, что ещё одним, воплотившимся в действительность признаком приблежающегося Судного дня является множество землетрясений. "От Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Судный день не наступит, пока не будет множество землетрясений" (аль-Бухари).
Кроме того, из малых признаков уже случилось "увеличение численности женщин и уменьшение численности мужчин", ускорение ощущения течения времени, и т.д.
Первые сообщения о неожиданно забивших источниках воды в одном из самых засушливых регионах планеты появились в конце апреля - начале мая.
Некоторые учёные уже осторожно заявляют, что место Саудовской Аравии к концу десятилетия может занять Испания.
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Пророк Мухаммед никак не мог ничего предсказывать в Коране. Коран - это слова Божье, а не пророка.