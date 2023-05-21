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Вестник апокалипсиса? В аравийской пустыне забили уже более 50 источников воды

Вестник апокалипсиса? В аравийской пустыне забили уже более 50 источников воды

Автор:
21 мая 2023 22:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Саудовская Аравия   вода   источники   предзнаменование   пустыня   судный день   
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В соцсетях распространяется видео с водой, которая внезапно начала появляться в аравийской пустыне. Однако, власти Саудовской Аравии неожиданному дару небес не рады. Существует поверие, что появление воды в пустыне - это 24-ый малый (предпоследний) признак скорого Судного дня.

В пустыне Саудовской Аравии, среди выжженного на солнце песка, то там, то тут, начали возникать бьющие из под Земли источники воды:

Мусульмане тут же припомнили строки из Корана, в которых пророк Мухаммед предсказал: «Судный день не настанет до тех пор, пока арабская земля вновь не преобразится в пастбища, по которым текут реки».

В арабском сигменте соцсетей кадров с появлением воды в пустыне все больше и больше:

Говорят, что ещё одним, воплотившимся в действительность признаком приблежающегося Судного дня является множество землетрясений. "От Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Судный день не наступит, пока не будет множество землетрясений" (аль-Бухари).

Кроме того, из малых признаков уже случилось "увеличение численности женщин и уменьшение численности мужчин", ускорение ощущения течения времени, и т.д.

Первые сообщения о неожиданно забивших источниках воды в одном из самых засушливых регионах планеты появились в конце апреля - начале мая.

Некоторые учёные уже осторожно заявляют, что место Саудовской Аравии к концу десятилетия может занять Испания.

Источник:

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Метки: Саудовская Аравия   вода   источники   предзнаменование   пустыня   судный день   
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8  комментариев
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19k
Александр 59 минут назад
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1k
Kra Полчаса назад
Всё меняется.... климат...а с ним извержения...землетрясения...затопления... всё меняется...
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7k
perekrestok Полчаса назад
Кто будет писать сводки с фронтов Апокалипсиса? Скоро вот госдолг амерам не продлят и начнут там воевать все против всех. тогда точно про Коран и воду в пустыне забудут.
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9k
Онотолей 43 минуты назад
С учётом того к чему всё идёт ничего удивительного.Третья мировая может случится уже скоро.
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18k
Bill Час назад
Вот когда в Штатах начнут появляться светящиеся люди (от счастья, но скорее от радиации) - тогда точно начало апокалипсиса.
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5k
BenderRodriguez Час назад
«строки из Корана, в которых пророк Мухаммед предсказал»

Пророк Мухаммед никак не мог ничего предсказывать в Коране. Коран - это слова Божье, а не пророка.
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90k
Херанука Паибалу Час назад
ну как-то видео № 2 и 3 больше на прорыв магистрального водопровода похожи....
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KlyaksaZ
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