Женщина устроила погром в магазине, потому что не нашла нужный товар

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Агрессивная дама закатила скандал, потому что не нашла нужный ей бренд товаров.
Она раскидала продукция на пол и орала на сотрудников. Когда ей сделали замечание — она набросилась на подростка и пожилую женщину.
Жители утверждают, что покупательница кошмарит местные магазины не первый раз.
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Подозреваю что НЕТ )) Вот тогда от души в торец ))
скрутите ее в ласточку до приезда полиции.... я вас уверяю оно сразу вспомнит , как себя ведут люди в магазине
1) вижу товар, не вижу ценник
2) вижу ценник, не вижу товар
Иногда хочется всех убить
Зачехлять ее надо