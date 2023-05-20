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Женщина устроила погром в магазине, потому что не нашла нужный товар

Женщина устроила погром в магазине, потому что не нашла нужный товар

Автор:
20 мая 2023 10:41
Метки: Новосибирск   агрессия   видео   женщина   магазин   товар   
1251
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Агрессивная дама закатила скандал, потому что не нашла нужный ей бренд товаров.

Она раскидала продукция на пол и орала на сотрудников. Когда ей сделали замечание — она набросилась на подростка и пожилую женщину.

Жители утверждают, что покупательница кошмарит местные магазины не первый раз.

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Метки: Новосибирск   агрессия   видео   женщина   магазин   товар   
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14  комментариев
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9k
Борис Карабанов Час назад
Терпят - значит устраивает. Вызвали бы полицию, выписали бы на первый раз "хулиганку", продолжила буянить - арест.
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Минуту назад
весна что то затянулась.а вот мне интересно а куда смотрят "охранники" ? или они на обычных бычить привыкли...
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8k
Trenzel2003 9 минут назад
Есть видеофиксация хулиганства. Теперь вопрос. Где наряд ППС???
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2k
Павел Новиченко 19 минут назад
Представляя себя аккуратно раскладывающего все эти товары по идиотским холодильникам, и какая то плесень разрушает мой труд (мне же снова придется всё это укладывать) . Нет не в торец, я бы культурно подошел и потребовал самую малость 3 т.р. , ну как бы за беспокойство.
Подозреваю что НЕТ )) Вот тогда от души в торец ))
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5k
Babangdida 22 минуты назад
Похоже на какое-то психическое расстройство. Если некому приглядеть за приёмом лекарств, она и не такое может учудить. Хреново.
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
тут явное нарушение общественного порядка. почему охрана ее не скрутила? такое быдлядство лечится люлями....
скрутите ее в ласточку до приезда полиции.... я вас уверяю оно сразу вспомнит , как себя ведут люди в магазине
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10k
Игорь Полчаса назад
Что х. -ня?
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5k
Михаил 43 минуты назад
терпилы гребаные. я бы сразу втащил ей .
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3k
poбт 59 минут назад
есть два типа морозильных ларей:
1) вижу товар, не вижу ценник
2) вижу ценник, не вижу товар
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4k
Wertos Час назад
Заходишь в пятёру, идёшь к пельменям.... И что видишь, а полный звездец !! Куча пельменей и ещё большая куча ценников, расположенных совсем не там где пельмени...
Иногда хочется всех убить
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Давно ее не киздили .
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74k
Viktor Час назад
Больной человек, а значит место ей в дурке! Хотя хорошая биздюлина быстро её вылечила бы! Вызвать ментов и пусть компенсирует то, что она испортила!
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12k
GROMOZEKA Час назад
Стистит кукушечка.
Зачехлять ее надо
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