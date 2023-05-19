«Побрякушка и дура»: актёр Владимир Гостюхин разнёс Лайму Вайкуле за её слова о том, как она «кормила весь СССР»

На её слова реагировали многие: коллеги, депутаты, общественные деятели. Не остался в стороне и Гостюхин, его зацепили разговоры о «кормлении СССР»:

И где они сейчас? Задворки Европы! А при Союзе они считали себя «белыми людьми». Твердили все время: «Мы — Европа». Там все было — заводы, порты… Сейчас это пустыня. И Лайма Вайкуле, будь она неладна… Я никогда не был ее поклонником. Раймонд Паулс, Георг Отс все-таки были советскими людьми. А эта… побрякушка и дура. Кому она нужна? Как и Кикабидзе. Их советский народ принял, их Россия приняла, люди их на руках носили, а они…

Актёр неоднкрратно бывал в Латвии и Литве. А как-то раз на фестивале «Восхождение» в Риге даже получил главный приз. Тогда Владимир Васильевич поражался уровню жизни местных.