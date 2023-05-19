«Побрякушка и дура»: актёр Владимир Гостюхин разнёс Лайму Вайкуле за её слова о том, как она «кормила весь СССР»

Он особенно не сдерживался и сказал всё, что думает.
Владимир Гостюхин - советский и российский актёр. Снялся во множестве фильмов и сериалов, настоящий мэтр ещё той, старой школы.
Лайму Вайкуле все тоже отлично знают. В последнее время она сделала много заявлений. Например, о том, как они вместе с Аллой Пугачёвой кормили весь СССР.
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Или о памятниках Великой Отечественной войны:
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На её слова реагировали многие: коллеги, депутаты, общественные деятели. Не остался в стороне и Гостюхин, его зацепили разговоры о «кормлении СССР»:
И где они сейчас? Задворки Европы! А при Союзе они считали себя «белыми людьми». Твердили все время: «Мы — Европа». Там все было — заводы, порты… Сейчас это пустыня. И Лайма Вайкуле, будь она неладна… Я никогда не был ее поклонником. Раймонд Паулс, Георг Отс все-таки были советскими людьми. А эта… побрякушка и дура. Кому она нужна? Как и Кикабидзе. Их советский народ принял, их Россия приняла, люди их на руках носили, а они…
Актёр неоднкрратно бывал в Латвии и Литве. А как-то раз на фестивале «Восхождение» в Риге даже получил главный приз. Тогда Владимир Васильевич поражался уровню жизни местных.
Нас возили там по колхозам, и в колхозах были шикарные бассейны… Их избаловали. На них тратили огромные деньги. Там культивировалось сознание, что они особенные. Культивировалось все национальное.
Так что в России Вайкуле никто и не поддержал. Сейчас она живёт попеременно то в Латвии, то в США.
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Вот именно. Это одна из стратегических ошибок, которая привела к разрушению страны. Ошибка глубинная. Культивировалось всё национальное, кроме русского. Все нации делались нациями, кроме русских Из русских делали советских. Довыделывались в итоге. Не соблюли свой же изначальный принцип - все нации равны. Оказалось, что все равны, кроме русской нации. В итоге в минуту роковую опереться стало просто не на кого. У страны просто изъяли фундаментальную русскую национальную основу. Думали, что тем самым другие нации оценят. Просчитались. Потому что изменили фундаментальному принципу - все равны.
Так это он еще культурно сказал.
А по сути, она старая продажная шлёндра
Кабине под Юрмалой.
Без СССР там бы и была.