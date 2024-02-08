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В Латвии организуют вытрезвитель для детей

В Латвии организуют вытрезвитель для детей

Автор:
08 февраля 2024 16:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: алкоголизм   вытрезвитель   латвия   несвершеннолетние   подростки   прибалтика   
2303
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Это всерьёз обсуждают на государственном уровне.

В 2021 году Латвия заняла первое место в знатном рейтинге - в стране тратят на алкоголь больше, чем в любом другом государстве Европы. Кто-то считает, что дело тут в традициях, что в Латвии пили всегда и в больших количествах. Другие думают, что государство и крупный бизнес сами с удовольствием продвигают алкоголь в массы и получают солидную прибыль:

Бюджет пополняется на 20 процентов с акциза на алкоголь. Это достаточно большой процент дохода, но за эти вещи расплачиваются живые люди, - говорил местный врач-нарколог Борис Фальков.

Ну а пока решают кто виноват и что делать, власти хотят открыть вытрезвитель для несовершеннолетних. За последние три года в Детскую клиническую университетскую больницу поступило 850 несовершеннолетних в состоянии опьянения. У 80% опьянение было алкогольным, остальные 20% обдолбались запрещёнными веществами. Поэтому и чиновники, и врачи озаботились алкоголизмом среди подростков. К тому же сейчас пьяных несовершеннолетних привозят в обычные больницы, где они устраивают дебош и мешают медикам работать.

Идею организовать отдельный спецприёмник вынашивают уже давно, комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам обсуждала её уже трижды. Но пока всё на уровне разговоров. Как заявляют власти, к маю «концепция вытрезвителя» окончательно оформится и им займётся правительство.

Что касается нашей страны - вытрезвителей не стало с 2011 года, после реформы МВД. И буйных алкашей привозили в городские больницы - ничего хорошего из этого не вышло. Вместо того, чтобы спокойно лечить остальных больных, медикам приходилось сражаться с неадекватными «синими бойцами». А в 2020 году президент подписал соответствующий указ и вытрезвители вернули.

Источник:

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Метки: алкоголизм   вытрезвитель   латвия   несвершеннолетние   подростки   прибалтика   
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31  комментарий
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249
Raingold Fischer 7 часов назад
Смеётесь но ведь это действительно проблема, сейчас молодёжь сходит с ума ведь только на днях дочь соседки 15 лет вернулась со школы пьяная в доски и что говорить.
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38k
АнтонПолднев 41 минуту назад
Вы фсё врёти!!! Все в мире знают, кто больше всех пьёт! Ведь так долго эту легенду рассказывали!
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15k
Vital Idol 2 часа назад
ну, там ещё хоспис для пилядей делать надо....
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1k
Бывалый 2 часа назад
Этой проблемой в Латвии занялись только сейчас, когда возникла еще бОльшая проблема, которую сейчас никто решить не может. В первой декаде января, в Юрмале, 13-летний ушлепок, будучи бухим, двумя ударами ножа убил своего сверстника. Сделал это хладнокровно и профессионально. Увы, для следствия не субъект. И даже его родителей не привлечь. Он сирота и является клиентом детского дома. Такая проблема возникла бы в любой стране. Что делать с этим ублюдком? Пока его содержат в его же дет.доме под присмотром полицейского.
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624
Vilks 4 часа назад
А самый пьющий город в Латвии - Цесис. Красивый город, но с такой вот гнильцой...
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12k
Трив 5 часов назад
Самая пьющая страна в мире, обсуждающая вытрезвители для детей не перестаёт орать на каждом углу, что пьют как не в себя только русские.
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16k
GROMOZEKA 5 часов назад
Видимо от «хорошей жизни», сливу заливают
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7k
Нестерин Сергей 6 часов назад
Какая светлая и радостная жизнь настала, господа! Не правда ли? А всего- то развалить Союз и опорочить идею социализма. Вопрос к тем, кто принимал участие в процессе:- "Вам, ...лядям, теперь легче? Можно мечтать о миллиардах и тратить кредит. Суки. А потом рубить хер на пятаки и говорить о "проклятом совковом наследии"."
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12k
Vampire 6 часов назад
Эту практику, в смысле распространения алкоголя среди молодежи, надо внедрить во всех странах НАТО.
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8k
perekrestok 6 часов назад
А на какие деньги они там бухают? Так много зарабатывают?
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19k
Михаил Гривин 6 часов назад
Хорошая идея, не гоже, что б детишки валялись синие на улице, пусть привыкают к комфорту трезвяка с малых лет.
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−7
wayne55 7 часов назад
мне интересно, у латвийских богачей и правителей дети тоже бухают? Или это только для детей простого народа?
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847
Шурман 7 часов назад
Не знаю где они это все в Латвии покупают я сколько раз видел даже в маленьких магазинах у молодежи документы просят и только тогда продают .
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3k
Максим Макашев 8 часов назад
у-у-у-у-у-у-у, как у них всё запущено то
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August

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