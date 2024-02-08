В Латвии организуют вытрезвитель для детей

Это всерьёз обсуждают на государственном уровне.
В 2021 году Латвия заняла первое место в знатном рейтинге - в стране тратят на алкоголь больше, чем в любом другом государстве Европы. Кто-то считает, что дело тут в традициях, что в Латвии пили всегда и в больших количествах. Другие думают, что государство и крупный бизнес сами с удовольствием продвигают алкоголь в массы и получают солидную прибыль:
Бюджет пополняется на 20 процентов с акциза на алкоголь. Это достаточно большой процент дохода, но за эти вещи расплачиваются живые люди, - говорил местный врач-нарколог Борис Фальков.
Ну а пока решают кто виноват и что делать, власти хотят открыть вытрезвитель для несовершеннолетних. За последние три года в Детскую клиническую университетскую больницу поступило 850 несовершеннолетних в состоянии опьянения. У 80% опьянение было алкогольным, остальные 20% обдолбались запрещёнными веществами. Поэтому и чиновники, и врачи озаботились алкоголизмом среди подростков. К тому же сейчас пьяных несовершеннолетних привозят в обычные больницы, где они устраивают дебош и мешают медикам работать.
Идею организовать отдельный спецприёмник вынашивают уже давно, комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам обсуждала её уже трижды. Но пока всё на уровне разговоров. Как заявляют власти, к маю «концепция вытрезвителя» окончательно оформится и им займётся правительство.
Что касается нашей страны - вытрезвителей не стало с 2011 года, после реформы МВД. И буйных алкашей привозили в городские больницы - ничего хорошего из этого не вышло. Вместо того, чтобы спокойно лечить остальных больных, медикам приходилось сражаться с неадекватными «синими бойцами». А в 2020 году президент подписал соответствующий указ и вытрезвители вернули.
Источник:
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