В Латвии организуют вытрезвитель для детей

Ну а пока решают кто виноват и что делать, власти хотят открыть вытрезвитель для несовершеннолетних. За последние три года в Детскую клиническую университетскую больницу поступило 850 несовершеннолетних в состоянии опьянения. У 80% опьянение было алкогольным, остальные 20% обдолбались запрещёнными веществами. Поэтому и чиновники, и врачи озаботились алкоголизмом среди подростков. К тому же сейчас пьяных несовершеннолетних привозят в обычные больницы, где они устраивают дебош и мешают медикам работать.

Идею организовать отдельный спецприёмник вынашивают уже давно, комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам обсуждала её уже трижды. Но пока всё на уровне разговоров. Как заявляют власти, к маю «концепция вытрезвителя» окончательно оформится и им займётся правительство.