В Латвии власти заставили 74-летнюю женщину сдать экзамен на знание языка. Иначе - выдворение из страны

Их не остановило даже то, что она больна и не может ходить.
В бывшем соцблоке сейчас неспокойно. В некоторых государствах русскоязычным бывает непросто - например, их обязывают сдавать экзамен на знание местного языка. Как женщину на видео. Утверждают, что если бы она отказалась - то 2 сентября её бы выслали из Латвии.
Пенсионерке уже 74 года и она не может самостоятельно передвигаться, поэтому на экзамен её буквально притащили на носилках. Как сказала об этом дама за камерой: «Вот в такой стране и живём…»
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В Латвии сейчас так: надо сдать латышский на А1 или А2 (не помню точно, но одна из самый низших категорий, уровень базарного) тем, кто был в статусе негражданина (фиолетовый паспорт), а потом получил гражданство России и имеет постоянный внж в Латвии. Такое в конце 90-х - начале 00-х обычно делали ради ранней пенсии. Есть знакомые, кто с развалом союза сразу взял гражданство России, их не трогают.
С выдворением хрень какая-то, ибо если она не сдает, то она теряет постоянный и приобретает временный на год, за это время она еще может пробовать сдавать экзамен.
К гражданам Латвии, как и к негражданам, такое не применяют.
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когда е_анутых нацистов останавливали такие мелочи как: возраст, пол или состояние здоровья их жертв, от которых они захотели избавиться?
а) знает русский язык, ибо изучал его в обязательном порядке в школе и даже сдавал по нему экзамен у себя в Таджикской ССР
и
б) имел советский паспорт, который был бы обменян автоматически безо всякого языкового экзамена на российский, если бы он этого пожелал или на паспорт Республики Таджикистан сразу после ликвидации СССР. Причем насчет паспорта Таджикистана я не очень уверен, ибо на момент распад Союза прописан этот мужик был в России, а не в Таджикистане.
Более того, с Республикой Таджикистан у Россией заключено соглашение о признании двойного гражданства.
А для получения РВП и ВНЖ в России экзамена на знание языка на момент распада СССР не требовалось.
При чем тут "право пользования системой здравоохранения" и пр. - не понял. Как добросовестный налогоплательщик такое право Ваш мужик получил еще в 1970 году.
Это чет такое было когда-то в Японии, только настолько давно, что это стало какой-то древней сказкой-легендой. Т.е. это было даже не в средние века, а раньше, во время какого-то голода, что ли, какой-то недобрый феодал указ издал, чтобы у него крестьяне были только молодые, а стариков вон, потому что вкалывать уже не могут и налогов с них шишь.
Это осталось потом в народном фольклоре, есть некая сказка, где некий крестьянин прятал в погребе под домом свою мать в нарушение указа феодала, рискуя головой.
Вот видео где японский комик Кен Шимура (аналог нашего Петросяна) обыгрывает это, правда в виде хохмы, разыграв комедию с вечно возвращающейся старухой, от которой нельзя избавиться. Видео правда на японском, но смысл легко угадать даже без знания языка.