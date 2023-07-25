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В Латвии власти заставили 74-летнюю женщину сдать экзамен на знание языка. Иначе - выдворение из страны

В Латвии власти заставили 74-летнюю женщину сдать экзамен на знание языка. Иначе - выдворение из страны

Автор:
25 июля 2023 14:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   женщина   латвия   пенсионерка   прибалтика   экзамен   язык   
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Их не остановило даже то, что она больна и не может ходить.

В бывшем соцблоке сейчас неспокойно. В некоторых государствах русскоязычным бывает непросто - например, их обязывают сдавать экзамен на знание местного языка. Как женщину на видео. Утверждают, что если бы она отказалась - то 2 сентября её бы выслали из Латвии.

Пенсионерке уже 74 года и она не может самостоятельно передвигаться, поэтому на экзамен её буквально притащили на носилках. Как сказала об этом дама за камерой: «Вот в такой стране и живём…»

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Метки: Видео   женщина   латвия   пенсионерка   прибалтика   экзамен   язык   
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35  комментариев
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Не нацизм конечно!
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8k
Влад 9 минут назад
кто то предложил набрать побольше Русских репатриантов из казахстана и тд и заселить ими прибалтику
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2k
Руслан 15 минут назад
Недобитки фашисткие
Всё-таки власти про@балтики редкостные твари. Закомплексованные, мелкие, злобные, пакостные твари. Любители лизать чужой сапог!
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1k
SoulSeeker 16 минут назад
Ну собственно, чего хотеть от унылых нацистов. Они везде одинаковы, что в Рейхе, что на Украине, что в Прибалтике.
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348
Pasha Panfilov 18 минут назад
Бабуля не простая, наверное, но им её не раскрыть )))
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1k
Татьяна Баженова 23 минуты назад
Кто и когда уже остановит этот фашизм? У нацистов не прекращает работать фантазия, как ещё больнее унизить русских в Латвии! Разве это не преступление против человечности?!!!
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1k
Николай Полчаса назад
Мне всё больше кажется, что они на самом деле всей компашкой очень хотят стать Прибалтийским краем РФ))))
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293
pomoxa 47 минут назад
Конкретно что с этой женщиной не могу сказать. Но могу предположить, как она попала в такие условия.
В Латвии сейчас так: надо сдать латышский на А1 или А2 (не помню точно, но одна из самый низших категорий, уровень базарного) тем, кто был в статусе негражданина (фиолетовый паспорт), а потом получил гражданство России и имеет постоянный внж в Латвии. Такое в конце 90-х - начале 00-х обычно делали ради ранней пенсии. Есть знакомые, кто с развалом союза сразу взял гражданство России, их не трогают.
С выдворением хрень какая-то, ибо если она не сдает, то она теряет постоянный и приобретает временный на год, за это время она еще может пробовать сдавать экзамен.
К гражданам Латвии, как и к негражданам, такое не применяют.
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293
pomoxa 44 минуты назад
Пересмотрел правила. На А2 надо сдать. И освобождение всем старше 75 лет.
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4k
просто Дмитрий 49 минут назад
А потом..... "BET MŪS PAR KO ???"
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5k
Евгений Д Час назад
Прикинулась бы немой
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164
Patiot Евгений Д 57 минут назад
Немые и глухие по закону освобождаются от сдачи разговорной части экзамена. Но обязаны сдавать письменную часть. Слепые - наоборот.
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15k
Shtoppi 2 часа назад
<<Их не остановило даже то, что она больна и не может ходить.>>
----------
когда е_анутых нацистов останавливали такие мелочи как: возраст, пол или состояние здоровья их жертв, от которых они захотели избавиться?
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160
iskra 2 часа назад
Что-то много недосказано.. Если она гражданка Латвии,то такого в принципе быть не может. Если она иностранка,то должна либо получить ВНЖ,либо выехать по окончанию визы. Ну и - в России также от гастарбайтеров требуют сдать экзамен по истории и русскому языку для получения гражданства.
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348
Pasha Panfilov Bill Минуту назад
Я думаю со временем они сумеют и латышских стариков туда же выбрасывать, за ненадобностью. Чтобы пенсии не платить. "Добровольную" эвтаназию введут или еще что-нить такое.
Это чет такое было когда-то в Японии, только настолько давно, что это стало какой-то древней сказкой-легендой. Т.е. это было даже не в средние века, а раньше, во время какого-то голода, что ли, какой-то недобрый феодал указ издал, чтобы у него крестьяне были только молодые, а стариков вон, потому что вкалывать уже не могут и налогов с них шишь.
Это осталось потом в народном фольклоре, есть некая сказка, где некий крестьянин прятал в погребе под домом свою мать в нарушение указа феодала, рискуя головой.
Вот видео где японский комик Кен Шимура (аналог нашего Петросяна) обыгрывает это, правда в виде хохмы, разыграв комедию с вечно возвращающейся старухой, от которой нельзя избавиться. Видео правда на японском, но смысл легко угадать даже без знания языка.
Ссылка www.youtube.com
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