В Латвии власти заставили 74-летнюю женщину сдать экзамен на знание языка. Иначе - выдворение из страны

В бывшем соцблоке сейчас неспокойно. В некоторых государствах русскоязычным бывает непросто - например, их обязывают сдавать экзамен на знание местного языка. Как женщину на видео. Утверждают, что если бы она отказалась - то 2 сентября её бы выслали из Латвии.

Пенсионерке уже 74 года и она не может самостоятельно передвигаться, поэтому на экзамен её буквально притащили на носилках. Как сказала об этом дама за камерой: «Вот в такой стране и живём…»