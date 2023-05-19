9 мифов о Японии, в которые ошибочно верят жители других странах

Асель Миногава давно живёт в Японии. Её часто просят развеять мифы или рассказать об особенностях жизни в этой стране. Она собрала самые распространённые заблуждения о стране восходящего солнца, которые могут удивить.
Миф 1: Японским детям разрешают абсолютно всё до 5 лет, до этого возраста они как короли
Это не так. Здесь детям много чего не разрешают. Родители постоянно говорят своим детям: так нельзя, не шуми, это опасно, не идите туда, не трогай, не мешай.
Миф 2: В Японии запретили пользоваться микроволновыми печами, потому что они вызывают рак
Это тоже ложь. В каждом доме, в каждом магазине есть микроволновка, японцы пользуются им постоянно.
Миф 3: В Японии нет бездомных людей
Они есть, но их очень мало, на 2019 год их насчитали около 4000. Бездомные здесь редко просят у других деньги, чаще у них есть работа.
Миф 4: Все японцы извращенцы
Даже если они такие, то они это тщательно скрывают. А автоматы по продаже нижнего белья встречаются редко, может быть, они есть в Токио, и скорее как средство развлечь туристов.
Миф 5: Японские женщины покорны
В старых фильмах и правда такими показывали женщин. Однако в современной Японии в руках женщин находится всё: финансы, быт, и они могут поставить на место любого мужчину.
Миф 6: Японцы не могут пить молоко, потому что у всех непереносимость лактозы
Такое чаще встречается у китайцев. В Японии же даже в садиках кормят молоком.
Миф 7: Японцы каждый день едят рыбу
Помимо рыбы здесь много другой еды. В основном едят несколько раз в неделю, всё зависит от сезона, но точно не каждый день.
Миф 8: В Японии вся техника летает, они впереди планеты всей
Это неправда. Иногда в магазинах даже не принимают карту, а то наличку.
Миф 9: Любимый спорт каждого сумо
Ещё одно заблуждение. Сумо на любителя, чаще японцы любят бейсбол, футбол, теннис, плавание и бег.
А какие у вас были заблуждения о Японии?
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О Японии мифов тьма. Чаще лживых.
Путаете с Гонконгом? Это другая страна.
Объясните кто-нибудь это предложение? А то что?
вобще то это в Китае и то вроде до 3 и до 16-18 "раб".
Япония и есть само заблуждение!