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9 мифов о Японии, в которые ошибочно верят жители других странах

9 мифов о Японии, в которые ошибочно верят жители других странах

Автор:
19 мая 2023 09:57
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   другая страна   интересно   мифы о японии   особенности жизни в японии   страноведение   
2532
10

Асель Миногава давно живёт в Японии. Её часто просят развеять мифы или рассказать об особенностях жизни в этой стране. Она собрала самые распространённые заблуждения о стране восходящего солнца, которые могут удивить.


Миф 1: Японским детям разрешают абсолютно всё до 5 лет, до этого возраста они как короли


Это не так. Здесь детям много чего не разрешают. Родители постоянно говорят своим детям: так нельзя, не шуми, это опасно, не идите туда, не трогай, не мешай.

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Миф 2: В Японии запретили пользоваться микроволновыми печами, потому что они вызывают рак


Это тоже ложь. В каждом доме, в каждом магазине есть микроволновка, японцы пользуются им постоянно.


Миф 3: В Японии нет бездомных людей


Они есть, но их очень мало, на 2019 год их насчитали около 4000. Бездомные здесь редко просят у других деньги, чаще у них есть работа.




Миф 4: Все японцы извращенцы

Даже если они такие, то они это тщательно скрывают. А автоматы по продаже нижнего белья встречаются редко, может быть, они есть в Токио, и скорее как средство развлечь туристов.




Миф 5: Японские женщины покорны

В старых фильмах и правда такими показывали женщин. Однако в современной Японии в руках женщин находится всё: финансы, быт, и они могут поставить на место любого мужчину.



Миф 6: Японцы не могут пить молоко, потому что у всех непереносимость лактозы


Такое чаще встречается у китайцев. В Японии же даже в садиках кормят молоком.




Миф 7: Японцы каждый день едят рыбу


Помимо рыбы здесь много другой еды. В основном едят несколько раз в неделю, всё зависит от сезона, но точно не каждый день.



Миф 8: В Японии вся техника летает, они впереди планеты всей


Это неправда. Иногда в магазинах даже не принимают карту, а то наличку.


Миф 9: Любимый спорт каждого сумо


Ещё одно заблуждение. Сумо на любителя, чаще японцы любят бейсбол, футбол, теннис, плавание и бег.



А какие у вас были заблуждения о Японии?



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Метки: Япония   другая страна   интересно   мифы о японии   особенности жизни в японии   страноведение   
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36  комментариев
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2k
Lexx 2 часа назад
Миф 10: Все японцы владеют боевыми искусствами.
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9k
Сол Гудман 2 минуты назад
Все японцы-узкоглазые, но не все узкоглазые-японцы
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10k
Б.Касторский 9 минут назад
Помню читал про запрет на мусульман, потом читал как узбечка стала каким-то депутатом. Что телефоны мобильные бесплатно раздают, оказалось, что это контракт на мобильную связь и стоимость читается в абонентской плате.
О Японии мифов тьма. Чаще лживых.
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8k
Zhora Полчаса назад
Квартира среднего японца по размерам сравнима с собачьей конурой. Хотя может это и не миф ?
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44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Ну, хоть то, что в Японии все узкоглазые и все японцы, надеюсь, не миф?
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7k
Дмитрий 41 минуту назад
"Иногда в магазинах даже не принимают карту, а то наличку."

Объясните кто-нибудь это предложение? А то что?
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400
Андрей Елизаров 42 минуты назад
Мне представляется, что автор сам придумал эти мифы и сам же их опроверг.
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 43 минуты назад
а я слышал что они ещё всё пользуются факсами и дискетами 3"25.
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 46 минут назад
"Японским детям разрешают абсолютно всё до 5 лет"
вобще то это в Китае и то вроде до 3 и до 16-18 "раб".
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9k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Бред какой-то про рыбу. Не рыбой японцы питаются, а питаются исключительно куриными яйцами сваренными в моче.
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506
Денис Климанов Час назад
Всегда считал японцев гордой и принципиальной нацией, этакими самураями... Но в свете последних событий понял, что это заблуждение...
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8k
Владимир Час назад
Иногда в магазинах даже не принимают карту, а то наличку. И вообще ничего не принимают. И не продают.
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29
Patiot Владимир 40 минут назад
Видимо, принимают только золотые кобаны, отчеканенные в эпоху Токугавы.
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20k
alexis 2 часа назад
9 мифов о Японии, которые придумал автор.
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
"А какие у вас были заблуждения о Японии?"

Япония и есть само заблуждение!
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29
Patiot Александр Маслов 38 минут назад
Кстати, на сегодняшний день не существует никаких доказательств, достоверно подтверждающих существование Японии. Так что Япония вполне может быть только мифом.
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