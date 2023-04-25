Особенности жизни в Амстердаме, непонятные жителям других стран

В каждой стране свои особенности. В Нидерландах много разных традиций и типичных для местных мест и ситуаций. Однако для жителей остального мира кое-что может показаться необычным, забавным или чудным. Мы собрали типичные амстердамские будни, которые расскажут о жизни в Нидерландах немного больше, чем все уже знают.