Особенности жизни в Амстердаме, непонятные жителям других стран

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В каждой стране свои особенности. В Нидерландах много разных традиций и типичных для местных мест и ситуаций. Однако для жителей остального мира кое-что может показаться необычным, забавным или чудным. Мы собрали типичные амстердамские будни, которые расскажут о жизни в Нидерландах немного больше, чем все уже знают.
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8. В барах на кабинках есть подписи, чтобы мужчины и женщины понимали, в какую им заходить: есть "сидячие" и "стоячие"
А вы бывали в Амстердаме?
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Первый раз слышу об этом "знаменитом".
Это вообще что: человек, пароход, сыр или сорт тюльпанов?
Красиво / не красиво - дело вкуса и отношения к архитектуре. Мне скорее понравилось, чем нет. Каналы как в Питере.
Велодорожки везде + отдельные светофоры для великов.
Очень много парковок с электрозарядками. Спорное решение конечно, электрокары, но если все экологические издержки ложатся на африканцев, а в Голландии образуется как бы оазис, то почему бы и нет.
Дороги с шампунем в 2018 еще мыли. Выглядело это так: едет минитрактор на небольшой скорости, а перед ним два негра идут. Один метлой работает, а второй шлангом из этого трактора поливает. Почему нельзя сделать полностью автоматическую уборку, не знаю.
Вот что конкретно выбесило - это везде развешенные пи.дор.ские флаги.