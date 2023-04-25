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Особенности жизни в Амстердаме, непонятные жителям других стран

Особенности жизни в Амстердаме, непонятные жителям других стран

Автор:
25 апреля 2023 11:31
Сообщество : Путешествия
Метки: Нидерланды   амстердам   другая страна   особенности жизни   путешествия   страноведение   
4023
17

В каждой стране свои особенности. В Нидерландах много разных традиций и типичных для местных мест и ситуаций. Однако для жителей остального мира кое-что может показаться необычным, забавным или чудным. Мы собрали типичные амстердамские будни, которые расскажут о жизни в Нидерландах немного больше, чем все уже знают.

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А вы бывали в Амстердаме?

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Метки: Нидерланды   амстердам   другая страна   особенности жизни   путешествия   страноведение   
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8  комментариев
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45k
Aleksandr Час назад
5. В Амстердаме есть оффлайн магазин знаменитого Shein
Первый раз слышу об этом "знаменитом".
Это вообще что: человек, пароход, сыр или сорт тюльпанов?
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932
ruslan d 20 минут назад
Да все там понятно , отличный город
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7k
Nikolay 20 минут назад
Без улицы красных фонарей обзор неполный
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127k
Аааа Полчаса назад
Бывал, крайний раз - 2018 год.
Красиво / не красиво - дело вкуса и отношения к архитектуре. Мне скорее понравилось, чем нет. Каналы как в Питере.

Велодорожки везде + отдельные светофоры для великов.

Очень много парковок с электрозарядками. Спорное решение конечно, электрокары, но если все экологические издержки ложатся на африканцев, а в Голландии образуется как бы оазис, то почему бы и нет.

Дороги с шампунем в 2018 еще мыли. Выглядело это так: едет минитрактор на небольшой скорости, а перед ним два негра идут. Один метлой работает, а второй шлангом из этого трактора поливает. Почему нельзя сделать полностью автоматическую уборку, не знаю.

Вот что конкретно выбесило - это везде развешенные пи.дор.ские флаги.
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59k
pynh 55 минут назад
Комментарий к фото
продуктов?
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
О вреде, говорите…
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17k
Bill 2 часа назад
вот главная особенность
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