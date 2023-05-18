Как навязанные стандарты красоты уродуют женские ноги

В Китае и сейчас можно встретить жертв этой пыточной традиции.

Стопы китайских женщин измеряли и если она была не больше семи сантиметров, то её называли "золотым лотосом". Не больше десяти - "серебряный лотос". Больше десяти - уже "железный".

И только такие стопы считались достойными того, чтобы девушку позвали замуж. Поэтому пальцы ног девочки ломали, сгибали нужным образом и она почти три года ходила в специальных хлопковых бинтах, напоминающих бинт, и специальных узких туфлях.

Бинтовали постепенно всё уже и уже, неоднократно ломая кости. А на последнем этапе формирования "золотой стопы" формировали высокий подъём: между пяткой и передней частью стопы должно было поместиться куриное яйцо.

Но по истечении трёх лет пытка не прекращалась - женщины бинтовали себе ноги всю жизнь, а мужчины считали искалеченные стопы сексуальными. Считали, но смотреть на них отказывались и китайская жена никогда не снимала носочков. Даже в постели.