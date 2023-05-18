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Как навязанные стандарты красоты уродуют женские ноги

Как навязанные стандарты красоты уродуют женские ноги

Автор:
18 мая 2023 16:37
Сообщество : Жизнь
Метки: женщины   интересное   мода   модели   операции   стандарты   ужас   
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Раньше моду диктовали глянцевые журналы, сейчас этим занимаются социальные сети. Раз в пару десятков лет обновляется очередной стандарт красоты и многих женщин начинают подвергать остракизму за то, что они ему не соответствуют.

После лица, женские ноги вторая часть тела, которую трансформируют в угоду модным веяниям. А ведь все они приносят вред организму, в той или иной степени.

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Походка носами ступней внутрь (или попросту косолапость) считается в Японии очень красивой. Если при этом ещё и шаркать, то это вообще верх хороших манер. В Стране Восходящего Солнца такая походка считается очень каваи (мило, симпатично), а вот ходить носками вперед считается невоспитанностью. Это распространяется как на девушек, так и на парней.
Вот что ждет людей при намеренном косолапии: нарушения функций коленных суставов, искривление позвоночника, атрофия мышц, подвывих стопных остей. А если форма станет запущенной, бонусом идёт справка об инвалидности.

Бывают мероприятия, дресс-код которых подразумевает ношение каблуков. Но носить такую обувь на постоянной основе - это постоянные боли, а в некоторых случаях и лечение у хирурга. Бурсит большого пальца и других костей обеспечен. Бурсит - это костный нарост, который может появиться вокруг основания большого пальца и спровоцировать его загибание в сторону других пальцев. Это может привести к постоянным болезненным ощущениям, нарушению походки, а вслед за этим болезни позвоночника. И ограниченный выбор удобной обуви, даже если вокруг вас полно обувных магазинов.
Также постоянное ношение высокого каблука может вызвать шишку, метатарзалгию (воспаление головок плюсневых костей стопы из-за постоянного давления на метатарзальные кости, что лечится только хирургически), перелом шейки бедра, травмы лодыжек и не только.
Вряд ли высокие шпильки того стоят, ведь сегодня уже достаточно стильной и красивой обуви либо на плоской подошве, либо на удобном и невысоком каблуке.

При помощи аппарата Илизарова можно сращивать сломанные кости. Аппарат также является и дистракционным, то есть позволяет выполнить необходимое при операциях удлинение конечностей.

Бывали случаи, когда подиумные модели специально (!) ломали себе ноги, чтобы потом удлинить их при помощи аппарата Илизарова. Вот такая средневековая пытка в наше время... Восстановление после такой экзекуции длится долго, нужно всё время лежать, а потом учиться ходить заново.

В Китае и сейчас можно встретить жертв этой пыточной традиции.
Стопы китайских женщин измеряли и если она была не больше семи сантиметров, то её называли "золотым лотосом". Не больше десяти - "серебряный лотос". Больше десяти - уже "железный".
И только такие стопы считались достойными того, чтобы девушку позвали замуж. Поэтому пальцы ног девочки ломали, сгибали нужным образом и она почти три года ходила в специальных хлопковых бинтах, напоминающих бинт, и специальных узких туфлях.
Бинтовали постепенно всё уже и уже, неоднократно ломая кости. А на последнем этапе формирования "золотой стопы" формировали высокий подъём: между пяткой и передней частью стопы должно было поместиться куриное яйцо.

Но по истечении трёх лет пытка не прекращалась - женщины бинтовали себе ноги всю жизнь, а мужчины считали искалеченные стопы сексуальными. Считали, но смотреть на них отказывались и китайская жена никогда не снимала носочков. Даже в постели.

В восточных и многих африканских странах полные женские бёдра - эталон красоты. Достаточно вспомнить, как выглядят девушки, исполняющие танец живота. Не говоря уж о размере бёдер Ким Кардашьян, которые стали в какой-то момент эталоном красоты.
Но теперь женщины стали искусственно увеличивать ягодицы, а хорошее изначально движение бодипозитива превратилось в пропаганду нездорового веса.


Бодипозитив - это принятие себя, своего тела, включая такие серьёзные проблемы как отсутствие конечностей, тяжёлые формы акне, алопеция, большие родимые пятна и не только. Вслед за серьёзными проблемами идут также волосы на теле, складки, нормальный для всех женщин целлюлит и прочие атрибуты обычного человеческого тела, а не отфотошопленного.
Избыточный вес - это просто противоположная сторона "героинового шика" 90-х и 40-килограммовых моделей. И то и то является расстройством пищевого поведения (в большинстве случаев), может привести к тяжёлым заболеваниям и даже летальному исходу и не должно быть нормой.

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Метки: женщины   интересное   мода   модели   операции   стандарты   ужас   
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5  комментариев
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Александр 49 минут назад
Это не мода уродует женщин, это женщины сами уродуют себя ради того, чтобы выделится и создают этим вот такую моду. Даже жаль таких баб, обычно это те, кто никому не нужен.
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2k
RaiJu Полчаса назад
У меня была красивая девушка, ростом она была 176 см, а вот размер ног был 43. Вот было проблемой. А еще была девушка, ростом почти такая же, но размер ног был 36.5. И на самом деле пофиг на их размер ноги.
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